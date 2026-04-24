Vườn hoa Cao Bá Quát (Hà Nội): Từ “lá phổi xanh” thành khu đất hoang cỏ dại

VOV.VN - Vốn được kỳ vọng là “lá phổi xanh” phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vườn hoa Cao Bá Quát tại (xã Thường Tín) nay rơi vào cảnh hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, có nơi cao ngang thắt lưng, lối đi bị phong tỏa. Sự buông lỏng quản lý sau nhiều lần bàn giao khiến công trình tiền tỷ xuống cấp, mất mỹ quan, gây lãng phí.