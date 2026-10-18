Công ty CP Du lịch Lâm Đồng 4 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Ngày 16/10/2026 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) được vinh danh tại Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đại diện công ty, bà Tạ Thị Diệu Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc tham gia buổi lễ.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Qua các kỳ xét chọn năm 2020, 2022, 2024 và 2026, Dalattourist tự hào là doanh nghiệp du lịch lữ hành duy nhất tại tỉnh Lâm Đồng đạt danh hiệu này trong 4 kỳ liên tiếp. Thành tựu tiếp tục ghi nhận những nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khẳng định dấu ấn thương hiệu trong năm kỷ niệm 50 năm hình thành, phát triển (1976–2026).

Khẳng định giá trị thương hiệu qua chất lượng và đổi mới sáng tạo

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ Công Thương phối hợp cùng Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam tổ chức với chủ đề năm 2026 “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm đáp ứng tiêu chí về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Với Dalattourist, danh hiệu là động lực để Công ty tiếp tục đổi mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng và theo đuổi những giá trị phát triển lâu dài.

Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) vinh dự được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Kết hợp hài hòa giá trị thiên nhiên và con người

Dalattourist kiên định với triết lý “Thiên nhiên là nền tảng và con người tạo nên giá trị”, lấy lợi thế cảnh quan bản địa làm nền tảng phát triển sản phẩm, đồng thời đề cao sự tận tâm, trách nhiệm và sáng tạo của đội ngũ nhân sự.

Mỗi khu, điểm du lịch và cơ sở dịch vụ trong hệ sinh thái của Công ty đều mang một sắc thái riêng, cùng góp phần tạo nên hành trình khám phá Đà Lạt đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm du khách.

Khu du lịch Langbiang

Đa dạng trải nghiệm từ khám phá thiên nhiên, văn hóa đến nghỉ dưỡng, kết nối những sắc màu riêng biệt của du lịch phố núi

Nổi bật trong hệ sinh thái Dalattourist là Khu du lịch Thác Datanla, điểm đến dành cho những du khách yêu thích vận động, khám phá và chinh phục thử thách. Các dịch vụ như xe trượt thác 1, xe trượt thác 3 với đường trượt dài bậc nhất Đông Nam Á, hành trình trên cao (high rope course), zipline xuyên rừng dài 1.500 m và hoạt động đu dây vượt thác (canyoning) mang đến nhiều cấp độ trải nghiệm giữa không gian rừng núi. Đặc biệt, trong năm 2026, sự ra mắt của 2 dịch vụ mới là xe địa hình Pine Karts và Sân chơi lưới tiếp tục bổ sung lựa chọn vui chơi, vận động, thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.

Pine Karts – Khu du lịch Thác Datanla

Nếu Datanla tạo dấu ấn bằng những trải nghiệm giàu tính phiêu lưu, Khu du lịch Langbiang lại đưa du khách đến gần hơn với vẻ hùng vĩ của cao nguyên. Được biết đến là “nóc nhà Đà Lạt”, Langbiang sở hữu cảnh quan núi rừng đặc trưng cùng nhiều hoạt động hấp dẫn như trải nghiệm xích đu chạm mây, dù lượn và giao lưu văn hóa cồng chiêng. Không chỉ mở ra cơ hội khám phá thiên nhiên từ những góc nhìn mới, nơi đây còn góp phần kết nối du khách với những giá trị văn hóa bản địa, làm phong phú thêm trải nghiệm tại vùng đất cao nguyên.

Dù lượn – Khu du lịch Langbiang

Trong khi đó, Khu du lịch Cáp treo Đà Lạt mang đến một hành trình thưởng ngoạn giữa không gian rừng thông xanh mát. Tuyến cáp treo dài hơn 2 km, hiện là tuyến cáp treo du lịch duy nhất tại Lâm Đồng, kết nối đồi Robin với khu vực Thiền viện Trúc Lâm là một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng của Đà Lạt.

Khu du lịch Cáp treo Đà Lạt

Bên cạnh các sản phẩm tham quan, vui chơi, Dalattourist phát triển hệ thống ẩm thực và lưu trú, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du khách. Nhà hàng Léguda nổi bật với buffet rau đặc trưng Đà Lạt. Nhà hàng – cafe Thủy Tạ sở hữu không gian ẩm thực bên hồ Xuân Hương. Khách sạn Nice Dream Hotel mang đến lựa chọn lưu trú thuận tiện ngay trung tâm phố núi.

Sự kết hợp giữa khám phá, văn hóa, ẩm thực và nghỉ dưỡng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch của Dalattourist, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách và gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Đà Lạt – Lâm Đồng.

Khách sạn Nice Dream Hotel

Chủ động kết nối thị trường, đưa du lịch Đà Lạt vươn xa

Song song với phát triển sản phẩm, Dalattourist tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến, hội nghị và quảng bá du lịch tại nhiều thị trường như Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Nga.

Các chương trình tiêu biểu gồm quảng bá du lịch Việt Nam tại Moscow và Irkutsk - Liên bang Nga, DestinAsia Travel Show 2024 tại Kazakhstan và Nga, Hội nghị khu vực của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) tại Đà Lạt và Hội chợ du lịch quốc tế ITE HCMC tại TP.HCM. Đây là những cơ hội để Công ty giới thiệu sản phẩm, mở rộng hợp tác và tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Dalattourist tham dự “DestinAsia Travel Show 2024”

Phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Dalattourist tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội như trao quà Trung thu cho trẻ em vùng cao, thăm hỏi trẻ em mồ côi và gia đình khó khăn. Đồng thời, dự án Langbiang Trail gây quỹ trồng cây mai anh đào và chương trình “Trung thu về bản” phối hợp cùng Hoa hậu H’Hen Niê góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm cộng đồng và gìn giữ cảnh quan địa phương.

Dalattourist tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” dành tặng các em nhỏ tại xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp nối hành trình 50 năm, hướng đến tương lai bền vững

Năm 2026 đánh dấu hai cột mốc ý nghĩa của Dalattourist: 50 năm hình thành và phát triển, cùng lần thứ tư liên tiếp được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đây là nền tảng để Công ty tiếp tục kiên định với định hướng nâng cao chất lượng, thúc đẩy đổi mới và thực hiện trách nhiệm với môi trường, xã hội.

Trong chặng đường tiếp theo, Dalattourist hướng đến hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát huy giá trị tài nguyên bản địa và thúc đẩy du lịch xanh, bền vững. Qua đó, Công ty kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng, đưa hình ảnh điểm đến đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Dalattourist

Nhân dấu mốc đáng tự hào này, Dalattourist trân trọng cảm ơn Quý đối tác, Quý khách hàng cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên đã luôn tin tưởng, đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Đây chính là động lực để Dalattourist tiếp tục vững bước, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của du lịch Việt Nam và hướng đến những thành tựu mới trên hành trình phát triển bền vững.