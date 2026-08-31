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Cù Lao Chàm (Đà Nẵng): Khi rừng, biển và con người cùng thở

Thứ Hai, 21:19, 31/08/2026
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VOV.VN - Một hòn đảo nhỏ nhưng gánh trên vai cả một chuỗi hệ sinh thái nối liền tới Di sản Văn hóa thế giới Hội An và bài toán giữ xanh nơi đây giờ không còn là việc riêng của chính quyền mà đã có thêm những cái bắt tay bền bỉ từ phía doanh nghiệp.

Sáng sớm trên đảo Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng, tiếng máy bơm nước rền vang từ những giếng khoan sâu hun hút. Gần 3.000 con người nơi đây bao đời tựa lưng vào rừng để sống, nhưng cứ mỗi mùa khô về, nỗi lo lại hiện lên trên từng gương mặt: nước ngọt liệu có đủ dùng?

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Cù Lao Chàm nhìn từ trên cao

Rừng vẫn xanh, vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng dưới tán lá kia, những tổn thương âm thầm từ con người và biến đổi khí hậu lại đang len lỏi. Trước thực tế ấy, thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An đến năm 2030, với vai trò cộng đồng doanh nghiệp được mời gọi nhiều hơn.

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Các rạn san hô được bảo bệ,làm sạch

Ông Phan Văn Mỹ, Phó Trưởng Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An, cho biết: “Đà Nẵng tập trung các nguồn lực để bảo vệ hệ sinh thái Cù Lao Chàm. Để làm được điều này cần có sự tham gia của người dân, đặc biệt là các doanh nghiệp”.

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Người dân tham gia bảo vệ môi trường biển

Trên cao nhìn xuống sẽ thấy Cù Lao Chàm không hề đứng một mình. Cả một vùng rộng lớn hơn 33.000 ha được khoanh vùng bảo vệ, trong đó riêng vùng đệm và vùng chuyển tiếp đã chiếm hơn 22.000 ha, trải dài qua tận Cửa Đại, ôm trọn cả đô thị cổ Hội An. Vì thế, giữ cho Cù Lao Chàm mãi xanh không đơn thuần là chuyện của một hòn đảo mà là giữ cho cả một chuỗi hệ sinh thái nối liền với di sản thế giới Hội An còn nguyên vẹn. Từ suy nghĩ đó, chương trình “Một tỷ xanh” đã ra đời, trở thành điểm khởi đầu cho hàng loạt dự án phục hồi đa dạng sinh học, mở ra sinh kế mới cho người dân bản địa.

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Thả rùa biển về đại dương, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm

Ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Đạt Phương, một trong những doanh nghiệp đồng hành lâu năm, chia sẻ: “Chúng tôi có 5 năm cùng Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An để phát triển lại rừng Cù Lao Chàm”.

Phát triển kinh tế xanh giờ đây không còn là khẩu hiệu suông mà đã trở thành tiêu chí bắt buộc, khi Việt Nam cam kết mạnh mẽ với quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Tiếp nối thành công từ việc giữ rừng, phục hồi đa dạng sinh học dọc dãy Trường Sơn, thành phố Đà Nẵng đang dành thêm nguồn lực cho Cù Lao Chàm - Hội An, với hàng loạt chương trình cụ thể: bảo vệ rừng, giữ gìn rạn san hô, chăm chút cả hệ sinh thái vùng đệm, từ đảo cho đến phố cổ. Không chỉ doanh nghiệp làm rừng, ngành du lịch - vốn sống nhờ vẻ đẹp của Cù Lao Chàm, cũng đang nhập cuộc.

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Trồng cây trong khuôn khổ chương trình Một tỷ xanh, góp phần phục hồi hệ sinh thái Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm

Ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Chúng tôi thấy hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng rất chú trọng du lịch xanh, mong muốn được đóng góp vào phát triển du lịch bền vững”.

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Bảo vệ môi trường xanh cũng là gìn giữ sinh kế cho người dân bản địa

Khách đến Cù Lao Chàm, đến Hội An ngày càng đông, kéo theo áp lực bảo vệ ngày càng lớn. Phục hồi hệ sinh thái, từ vùng lõi ra vùng đệm, không còn là việc có thể chần chừ. Và bảo vệ thiên nhiên ở đây không phải đánh đổi với phát triển, mà chính là giữ sinh kế lâu dài cho người dân, giữ đà tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp.

Mở rộng rừng ngập mặn vùng đệm, phục hồi nguồn lợi thủy sản, phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi thành phố Đà Nẵng đang chọn giữa bối cảnh biến đổi khí hậu khắc nghiệt. Bởi rừng, biển và con người trên đảo chưa bao giờ tách rời nhau, còn giữ được nhịp thở chung ấy, Cù Lao Chàm mới mãi là viên ngọc xanh của Đà Nẵng.

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Phát động chiến dịch “1 tỷ xanh” tại Cù Lao Chàm - Hội An

VOV.VN - Sáng nay (17/6), tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An tổ chức công bố chiến dịch “1 tỷ xanh”, hướng tới huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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