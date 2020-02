Cù Lao Chàm vắng khách, chủ tàu du lịch gặp khó

Sau khi có chủ trương của Bộ Giao thông- Vận tải về tiêu chuẩn tàu chở khách du lịch từ chuẩn SI sang SB (Tức là chuyển từ tàu vận tải đường sông sang tàu sông pha biển), nhiều chủ tàu ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam hoán cải và đầu tư đóng mới hàng loạt tàu du lịch theo chuẩn SB (sông pha biển) đưa khách đi từ Hội An ra Cù Lao Chàm tham quan.

Mọi năm, vào những ngày đầu năm mới, lượng khách đến Cù Lao Chàm tăng cao. Nhưng năm nay, do lo ngại dịch bệnh Covid-19, lượng khách đến Cù Lao Chàm giảm gần một nửa.

Khu chờ đón khách tham quan Bãi Làng, Cù Lao Chàm vắng khách.

Ông Huỳnh Kim Ba, Giám đốc Công ty Vận tải Phú Lộc, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, theo quy định của Bộ Giao thông - Vận tải, kể từ ngày 1/1 năm nay, tất cả các chủ tàu phải nâng cấp, cải hoán tàu chở khách du lịch từ chuẩn SI thành SB. Thành phố Hội An hiện có 133 phương tiện chuyên vận chuyển khách từ Hội An ra đảo Cù Lao Chàm thuộc diện phải chuyển đổi. Hiện đã có 54 tàu chuyển sang chuẩn SB với hơn 1.860 ghế ngồi.

Theo ông Ba, để chuyển đổi, nâng cấp 1 con tàu từ SI sang SB, chủ tàu tốn khoảng 1,3 tỷ đồng. Số tiền này chủ yếu vay mượn, lấy doanh thu từ vận chuyển khách để trả nợ. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, rất nhiều tour du lịch Cù Lao Chàm bị hủy, chủ tàu du lịch lo “sốt vó”.

Ông Huỳnh Kim Ba cho biết, từ khi chuyển sang chuẩn SB, ông phải tuyển thêm nhân viên phục vụ trên tàu từ 1 vài người lên 4 đến 5 người.



Phòng bán vé tham quan Cù Lao Chàm cũng vắng người.

"Riêng công ty trước đây có 6 tàu, hơn 120 ghế ngồi. Bây giờ chuyển sang SB mới chỉ được 2 chiếc, khoảng 70 chỗ ngồi. Khó khăn của doanh nghiệp là định biên số thuyền viên trên tàu rồi máy móc cũng phải đáp ứng theo chuẩn SB. Phải từ 4 đến 5 người phục vụ trên tàu chớ không như tàu SI ngày xưa 1 chiếc tàu SI chỉ cần lái tàu và hướng dẫn viên đưa 1 đoàn khách mười mấy, 20 người ra đảo bình thường. Chừ chuyển sang tàu SB thì số người tăng lên, chi phí phục vụ cho 1 chiếc tàu quá lớn. Đặc biệt, ảnh hưởng của dịch thì càng khó khăn nữa", ông Ba nói.

Do lượng khách du lịch ra đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam giảm mạnh nên một số doanh nghiệp phải tạm dừng các hợp đồng đóng mới, cải hoán tàu sang chuẩn SB.

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, qua khảo sát, đa số chủ tàu phải vay của các ngân hàng để chuyển đổi sang chuẩn SB, gặp thời điểm này càng thêm điêu đứng.

"Hiệp hội sẽ kiến nghị với tỉnh để tỉnh có ý kiến đối với các ngân hàng làm thế nào để giãn lãi vay cho họ, đừng để chuyển sang nợ xấu sau này họ muốn vay cơ cấu cũng không thể vay được. Giảm thì tất nhiên phải xin ý kiến Trung ương rồi, nhưng trong phạm vi của tỉnh thì cho người ta giãn thời hạn trả lãi ra 6 tháng hay 1 năm chẳng hạn", ông Thanh nói.

Trạm kiểm soát khách tham quan Cù Lao Chàm.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa thông tin thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, khó khăn của các doanh nghiệp tham gia vận chuyển khách tuyến Hội An- Cù Lao Chàm đã được chính quyền Hội An nhiều lần họp bàn hướng giải quyết. Quan điểm của chính quyền thành phố là nâng cao chất lượng dịch vụ hơn là chú trọng đến số lượng du khách. Bởi Cù Lao Chàm hiện tại chỉ tiếp nhận khoảng 3.000 khách mỗi ngày. Thời gian qua, du khách đến Cù Lao Chàm tăng cao làm cho xã đảo này quá tải, hạ tầng dịch vụ chưa đáp ứng kịp. Do đó, đây cũng là thời điểm để rà soát lại toàn bộ hoạt động đưa đón khách.



Ông Nguyễn Văn Lanh cũng cho biết, không ít chủ tàu mong muốn chính quyền thành phố hỗ trợ cơ chế, chính sách, thành phố sẽ tổng hợp xin ý kiến cấp trên: "Trước hết phải chuyển đổi cơ cấu lao động, rồi cơ cấu nghề nghiệp trong số lao động đó. Ví dụ hiện nay số tàu giảm xuống thì những người dôi ra họ sẽ làm gì. Điều đó đặt ra vấn đề mà nhà nước cần phải nghiên cứu. Chuyển từ người lái tàu hay dịch vụ khác thì làm nghề gì, để càng ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng các loại hình du lịch khác"./.