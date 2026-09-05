Cuộc dịch chuyển thói quen nghỉ dưỡng tại biển Thanh Hóa

Sự thay đổi trong thói quen này, cộng hưởng cùng mạng lưới giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, đang tạo ra một cuộc dịch chuyển lớn về nhu cầu lưu trú đa trải nghiệm tại các vùng biển Bắc Trung Bộ.

Hạ tầng mở rộng và sự lên ngôi của những chuyến đi thuận tiện

Nghiên cứu về tâm lý du khách những năm gần đây cho thấy, người dân thành thị ngày càng có xu hướng tìm kiếm các điểm đến gần gũi với thiên nhiên để tái tạo năng lượng nhanh chóng. Đằng sau sự tăng trưởng này là xu hướng ngày càng rõ nét của các chuyến đi ngắn, dễ lên kế hoạch và tối ưu thời gian nghỉ ngơi. Thay vì ưu tiên các hành trình dài ngày hoặc phức tạp, du khách đang chuyển sang những chuyến đi từ 2 đến 4 ngày, tận dụng các dịp cuối tuần dài, kỳ nghỉ hè hoặc những khoảng nghỉ ngắn. Dữ liệu lưu trú từ Traveloka công bố giữa năm 2026 cho thấy, du khách Việt Nam đang ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, nghỉ dưỡng ven biển và đề cao sự thuận tiện. Cụ thể, đại diện Traveloka cho biết ngày càng nhiều du khách lựa chọn những điểm đến chỉ cách nơi sinh sống từ 1 đến 3 giờ di chuyển.

Mạch giao thông cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 kết nối từ Hà Nội đến Thanh Hóa đi vào vận hành ổn định những năm qua đã hoàn toàn xóa bỏ điểm nghẽn giao thông, đưa lộ trình 156km từ Thủ đô về biển xứ Thanh duy trì ổn định ở mức chỉ khoảng 2 giờ lái xe. Sự thông suốt này đã đáp ứng hoàn hảo tiêu chí thời gian di chuyển mà du khách hiện đại đặt ra, biến vùng biển xứ Thanh từ một điểm đến mang tính "kế hoạch dài hơi" trở thành tọa độ nghỉ dưỡng quen thuộc dịp cuối tuần. Khả năng kết nối này càng được củng cố khi đô thị Hải Tiến đang được quy hoạch mở rộng lên quy mô hơn 2.600ha. Cùng với lộ trình nâng cấp sân bay Thọ Xuân thành sân bay quốc tế, địa phương này đang đứng trước cơ hội lớn để đón các luồng khách đa dạng từ nội địa đến quốc tế.

Hạ tầng giao thông thông suốt giúp Flamingo Ibiza Hải Tiến đón trọn làn sóng du lịch "staycation" cuối tuần

Nằm trong vùng giao thoa của các trục giao thông mới, Flamingo Ibiza Hải Tiến là một trong những mô hình lưu trú đang thích ứng nhanh nhạy với dòng dịch chuyển này. Chỉ cách trung tâm Thanh Hóa 30 phút di chuyển và sở hữu địa thế ba mặt giáp biển, dự án giải quyết được nhu cầu thiết yếu của nhóm khách "staycation" (du lịch tại chỗ): một điểm đến vừa đủ gần để di chuyển thuận tiện, vừa đủ biệt lập để tận hưởng trọn vẹn cảnh quan thiên nhiên.

Khoảng trống thị trường bốn mùa và bài toán lưu trú đa trải nghiệm

Sự thay đổi của du lịch biển không chỉ nằm ở thời gian di chuyển mà còn ở "khẩu vị" trải nghiệm. Du khách hiện đại không còn thỏa mãn với mô hình du lịch truyền thống: tắm biển, ăn hải sản và nghỉ ngơi. Họ tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động, không gian vui chơi đa thế hệ cho cả gia đình, và những trải nghiệm kinh tế đêm sôi động, náo nhiệt. Nghỉ dưỡng ngày nay không còn bó hẹp trong một mùa cao điểm, mà trải dài suốt bốn mùa trong năm.

Không gian khoáng nóng mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn bốn mùa.

Khoảng trống thị trường này đang được khỏa lấp bởi các tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp "All-in-one". Điển hình tại Flamingo Ibiza Hải Tiến, dự án đưa vào vận hành công thức "2 mùa biển, 2 mùa lễ hội, 4 mùa kinh doanh". Không gian lưu trú tại đây được thiết kế thành một hệ sinh thái khép kín: từ tổ hợp khoáng nóng Seva Onsen phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe, đến tuyến phố Lala Town rực rỡ đáp ứng mô hình kinh tế tiệc tùng 24/7 (Party Economy).

Không gian vui chơi và ăn uống về đêm giúp kéo dài thời gian trải nghiệm cho du khách trong mỗi chuyến đi.

Bước sang năm 2026, khi Hải Tiến đặt mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách, câu chuyện của vùng đất này không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng hay việc thu hút thêm người đến biển. Sự hiện diện của các quần thể nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản cho thấy, khi sản phẩm bất động sản du lịch được phát triển bám sát thói quen và nhu cầu thực tế của thị trường, chúng sẽ trở thành những mảnh ghép hạ tầng thiết yếu, tạo động lực khai thác vận hành và dòng tiền bền vững cho toàn bộ khu vực.