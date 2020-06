Cuộc thi ảnh “Việt Nam trong tôi” và những điều đọng lại

Sau hơn 3 tuần diễn ra, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Việt Nam trong tôi” đã nhận được 140 bài dự thi từ những người yêu du lịch đến từ khắp mọi miền trong cả nước. Công cuộc vận động bình chọn cho các tác phẩm cũng được các thành viên thực hiện rất sôi nổi, nhiệt tình. Sau khi tổng hợp, Ban tổ chức đã chọn được 3 tác phẩm nhận được lượng bình chọn cao nhất. Cụ thể:



- Giải nhất: Tác giả Phạm Thị Hoài Thương với tác phẩm “Chúng ta li ti trong thế giới thật là rộng” nhận được tổng số lượt thích (like): 708 và lượt chia sẻ (share): 1.500.

- Giải nhì: Tác giả Đinh Tuấn Mạnh với tác phẩm “Bình minh trên chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ” với tổng lượt like: 685 và lượt share: 651

- Giải ba: Tác giả Đinh Thị Kim Thoa với tác phẩm “Những tháng năm vội vã” với tổng lượt like: 583 và lượt share: 748

Tác phẩm "Cậu bé vùng cao" của tác giả Nguyễn Tùng.

Ngoài ra còn có 5 giải khuyến khích do ông Mai Văn An, giám đốc CTCP đầu tư An Land lựa chọn ngẫu nhiên. Có thể kể đến các tác giả Đặng Thị Anh Thục với tác phẩm “Hương lúa”; Lưu Khắc Tâm với tác phẩm “Có một Lâm Đồng trong tôi”; Phan Thanh Thảo với “Nhớ quê”, Đỗ Minh Hà Tuấn với “Tia nắng bình minh Nha Trang” và Nguyễn Thị Thu với “Hoàng hôn trên đầm Thuỷ Triều”.

Tác giả Nguyễn Thị Thu với “Hoàng hôn trên đầm Thuỷ Triều”.

Các tác phẩm đã phản ánh phong phú và chân thực vẻ đẹp của phong cảnh và con người Việt Nam trên mọi miền đất nước. Đó là một bản làng ở vùng cao Lao Chải với những mảng ruộng bậc thang màu mỡ bừng lên trong nắng sớm, bức ảnh người phụ nữ Mông nở nụ cười tươi rói kèm lời nhắn gửi của tác giả “dù cuộc sống người dân tộc vùng cao muôn vàn khó khăn do nghèo nàn, lạc hậu, nhưng vẻ đẹp tâm hồn họ vẫn hiện hữu, vẫn toát ra và hòa cùng thiên nhiên nơi họ đang sống, một vẻ đẹp rất nguyên thủy, ban sơ và thánh thiện vô cùng”.

Tác giả Phạm Thị Hoài Thương với tác phẩm “Chúng ta li ti trong thế giới thật là rộng” giành giải Nhất.

Hay chỉ đơn giản là một chốn trong thành phố nơi hàng ngày ta vẫn ghé qua, tưởng thân quen mà tràn đầy mới mẻ, như chính những dòng tác giả Tuyết Dương viết về Sài Gòn “Tôi nhớ lại ngày đầu tiên khi đặt chân lên phố thị của Sài Thành, nơi tôi đặt chân đến đầu tiên là bưu điện Sài Gòn. Đây là một công trình kiến trúc cổ độc đáo mang phong cách châu Âu kết hợp vẻ đẹp trong cách bài trí của người châu Á. Bởi chính nét đẹp mang hơi hướng châu Âu pha một chút cổ xưa châu Á ấy đã khiến tôi cứ đắm chìm vào cảm giác được ngược về thời gian”.

Với trung bình hàng trăm lượt like, share cùng bình luận sôi nổi, mỗi tác phẩm được đăng tải đã tiếp cận và nhận được tương tác từ nhiều người, góp phần lan toả vẻ đẹp Việt Nam trong tôi, trong tâm tưởng mỗi người theo một cách chân thực và bình dị nhất. “Việt Nam trong tôi” do CTCP đầu tư An Land và VOV.VN phối hợp tổ chức đã hoàn thành sứ mệnh là một sân chơi thú vị, lành mạnh dành cho những người yêu mến phong cảnh và con người Việt Nam./.