Đà Lạt chào đón du khách đến "thành phố ngàn hoa" bằng đường bộ

Thứ Bảy, 06:01, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tâm du lịch Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang chủ động tìm giải pháp bằng các tuyến đường bộ, sau khi việc tạm đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ ngày 4/3 - 25/8/2026 để sửa chữa, nâng cấp đường băng đã đặt ra nhiều thách thức.

Hơn 2 tuần sau khi sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để thực hiện cải tạo, nâng cấp, tại Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, xe khách nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Cùng với đó lượng xe ô tô cá nhân từ các tỉnh, thành như: Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM … cũng xuất hiện nhiều hơn ở Đà Lạt.

Từ TP.HCM đến Đà Lạt du lịch, du khách Trương Hoàng Phú Minh cho rằng đi Đà Lạt bằng đường bộ cũng là một trải nghiệm thú vị: “Tôi thấy di chuyển đường bộ khá tốt. Hiện nay có nhiều hãng xe phục vụ tốt nên tôi thấy ổn. Về việc đặt xe bây giờ có ứng dụng (app) đặt xe hỗ trợ khá nhiều nên đặt dễ dàng”.

Da lat chao don du khach den thanh pho ngan hoa bang duong bo hinh anh 1
Tạm thời không có đường bay thẳng đến Đà Lạt, khách du lịch có thể đi đường bộ để có thêm trải nghiệm.

Để thích ứng với bối cảnh không có chuyến bay đến và hạn chế sụt giảm lượng du khách đến Đà Lạt, chính quyền các phường trung tâm Đà Lạt, gồm: Xuân Hương – Đà Lạt; Lâm Viên – Đà Lạt; Cam Ly – Đà Lạt và Xuân Trường – Đà Lạt đã gấp rút hoàn thiện, khắc phục tồn tại hạ tầng giao thông và thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường thuộc khu vực Đà Lạt. Cùng với đó, hình thành thêm bãi đỗ xe công cộng tạo thuận lợi cho du khách và tránh ùn tắc.

Ông Đặng Đức Hiệp - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt cho biết nếu duy trì được trật tự, an toàn, thân thiện, giao thông đường bộ sẽ là một điểm cộng cho du lịch Đà Lạt:  “Lực lượng công an làm tốt công tác hướng dẫn, trên tinh thần mỗi chiến sỹ công an phải là một hướng dẫn viên, là người bạn đồng hành của du khách, đừng để du khách phải lo lắng khi lái xe lên Đà Lạt, lưu thông ở trong Đà Lạt. Chúng ta hãy vì nhân dân, vì sự phát triển của các địa phương và phát triển của doanh nghiệp để có tinh thần, có trách nhiệm, để rồi du khách cảm thấy an tâm khi đi lên Đà Lạt”.

Da lat chao don du khach den thanh pho ngan hoa bang duong bo hinh anh 2
Cảnh sát giao thông Lâm Đồng hướng dẫn giao thông tại một giao lộ ở trung tâm Đà Lạt.

Việc đóng cửa sân bay Liên Khương ước tính sẽ làm gián đoạn nhu cầu đi lại của khoảng 960 nghìn lượt hành khách đến và đi từ Lâm Đồng. Cùng với giải bài toán giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đường bộ, trong thời gian sân bay đóng cửa, ngành du lịch Lâm Đồng cũng đẩy mạnh các chương trình kích cầu, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kéo dài suốt mùa hè.

Địa phương chú trọng các sản phẩm du lịch ngắn ngày, tour cuối tuần, tour nghỉ dưỡng khí hậu, khám phá văn hóa và ẩm thực… nhằm tạo sức hút mới cho điểm đến; hướng tới hoàn thành mục tiêu đón 25,8 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh trong năm 2026.

Da lat chao don du khach den thanh pho ngan hoa bang duong bo hinh anh 3
Hồ Xuân Hương - điểm đến không thể thiếu của du khách khi đến Đà Lạt.

Bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Chúng tôi tổ chức các chương trình tour mang tính hành trình trải nghiệm trên các tuyến đường bộ, tạo sự mới mẻ cho du khách khi di chuyển bằng đường bộ. Chúng tôi xây dựng chương trình cho mùa du lịch hè, tập trung rất nhiều hoạt động từ tháng 4 kéo dài tới tháng 8; tháng 5 cũng dự kiến làm chương trình Ngày văn hóa du lịch Lâm Đồng tại TP.HCM”.

Việc tạm thời đóng cửa để cải tạo, nâng cấp sân bay Liên Khương chắc chắn sẽ tạo ra những tác động nhất định đối với hoạt động du lịch của tỉnh Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng. Tuy nhiên, đây cũng được xem là bước chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới của du lịch Đà Lạt khi hạ tầng hàng không được nâng cấp đồng bộ. Trong khoảng thời gian chuyển tiếp này, với những giải pháp linh hoạt, du lịch Lâm Đồng đang nỗ lực duy trì sức hút của điểm đến, để những cung đường bộ vẫn tiếp tục đưa du khách đến với Đà Lạt ngàn hoa.

Dalat - diem hen ly tuong cho ky.jpg

Du lịch Đà Lạt vượt khó khi sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác

VOV.VN - Việc sân bay Liên Khương dự kiến tạm dừng khai thác từ tháng 3/2026 đến cuối tháng 8/2026 đang đặt ra một bài toán lớn cho ngành du lịch Đà Lạt. Với sự chủ động của các đơn vị lữ hành và lưu trú, Đà Lạt đang nỗ lực tìm kiếm những hướng đi mới để khắc phục khó khăn và duy trì sức hút trong dịp cao điểm.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Đà Lạt rực hồng mùa mai anh đào đẹp nhất trong nhiều năm
VOV.VN - Những ngày đầu năm, Đà Lạt khoác lên mình sắc hồng dịu dàng của hoa mai anh đào - loài hoa báo hiệu mùa xuân đặc trưng của phố núi. Năm nay, mai anh đào nở rộ đồng loạt ở nhiều nơi, tạo nên khung cảnh được xem là đẹp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ra mắt dự án âm nhạc cộng đồng "Phố bên đồi" tại Đà Lạt
VOV.VN - Với sự đồng hành của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và Tập đoàn SOVICO, dự án âm nhạc cộng đồng "Phố bên đồi" chính thức đi vào hoạt động từ tối 31/1 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Mai anh đào “nhuộm hồng” phố núi Đà Lạt
VOV.VN - Dịp đầu xuân tại khu vực Đà Lạt (Lâm Đồng), hoa mai anh đào đồng loạt bung nở, nhuộm hồng nhiều tuyến phố, ven hồ Xuân Hương, khu dân cư và trường học... thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

