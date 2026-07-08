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Đại bảo tàng Ai Cập đón hơn 3 triệu lượt khách kể từ khi khai trương

Thứ Tư, 06:01, 08/07/2026
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VOV.VN - Theo Giám đốc điều hành Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) - ông Ahmed Ghoneim, bảo tàng đã đón hơn 3 triệu lượt khách tính đến hết tháng 6/2026, trong đó khách quốc tế chiếm 60% và khách nội địa chiếm 40%.

Theo lãnh đạo Đại bảo tàng Ai Cập, trong thời gian cao điểm sau khi khánh thành vào ngày 1/11/2025, bảo tàng đón khoảng 24.000 khách mỗi ngày. Hiện bảo tàng đón từ 7.000 - 10.000 khách do thời điểm nắng nóng mùa hè và tính chất mùa vụ của du lịch. Đại bảo tàng Ai Cập cũng đã giới hạn số lượng khách tham quan hàng ngày ở mức 15.000 người, nhằm duy trì chất lượng trải nghiệm của khách tham quan.

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Tượng vua Ramses II tại Đại bảo tàng Ai Cập.

Giám đốc điều hành Đại bảo tàng Ai Cập nêu về những phản hồi tích cực từ quốc tế đối với bảo tàng, dẫn chứng một bài báo gần đây trên tạp chí Forbes khen ngợi trải nghiệm của khách tham quan, bao gồm an ninh, sự hiếu khách, vệ sinh và đặc biệt là chất lượng trưng bày của bảo tàng.

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Hiện vật trưng bày tại bảo tàng.

Bên cạnh đó, phía Đại bảo tàng Ai Cập cảnh báo tình trạng xuất hiện các trang mạng đặt vé giả mạo, cho biết cơ quan chức năng đang xử lý vấn đề này và khuyến cáo du khách chỉ sử dụng các kênh đặt vé chính thức của bảo tàng.

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Một chiếc thuyền cổ được trưng bày tại bảo tàng.

Đại bảo tàng Ai Cập nằm gần quần thể kim tự tháp Giza nổi tiếng, đóng vai trò trung tâm trong chiến lược của Ai Cập nhằm mở rộng du lịch văn hóa và tăng đóng góp của ngành này vào nguồn thu ngoại tệ. Đây là bảo tàng lớn nhất thế giới dành riêng cho một nền văn minh duy nhất - nền văn minh Ai Cập cổ đại, lưu giữ hơn 50.000 hiện vật và lần đầu tiên quy tụ toàn bộ bộ sưu tập của Vua Tutankhamun.

 

Minh Ngô/VOV-Cairo
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