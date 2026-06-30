Đầu bếp 3 nước Việt Nam, Thái Lan và Malaysia sáng tạo món ăn từ sầu riêng

Chương trình quy tụ các đầu bếp và chuyên gia ẩm thực đến từ 3 nước Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, có thế mạnh về sản xuất, chế biến sầu riêng. Tại talkshow, các đầu bếp đã quảng diễn 7 món ăn, kết hợp giữa sầu riêng Đắk Lắk với phong cách ẩm thực của 3 nước, từ món khai vị, món chính đến món tráng miệng. Nhiều chuyên gia nhận định, sầu riêng Đắk Lắk có tiềm năng lớn để phát triển các sản phẩm ẩm thực mới, góp phần gia tăng giá trị nông sản khi gắn với du lịch và trải nghiệm văn hóa.

Đầu bếp 3 nước sáng tạo những món ăn mới với nguyên liệu sầu riêng.

“Hôm nay mình quyết định kết hợp giữa món tôm hải sản với sầu riêng, cố ý chọn tôm là nguồn nguyên hiệu đặc trưng và phổ biến nhất của Phú Yên cũ kết hợp với sầu riêng là món đặc trưng của Đắk Lắk. Cũng muốn nghiên cứu để áp dụng món sầu riêng này vào các món mặn, tạo ra những hương vị mới lạ hơn cho khách, kích thích sự tiêu thụ, góp phần kích thích cho du lịch của Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam mình nói chung” - ông Lý Kim Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Siêu đầu bếp Việt Nam, chia sẻ.

Các món ăn kết hợp giữa sầu riêng Đắk Lắk với phong cách ẩm thực của 3 nước, từ món khai vị, món chính đến món tráng miệng.

Theo Ban tổ chức, talkshow không chỉ giới thiệu những cách tiếp cận mới trong chế biến sầu riêng mà còn hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng từ nông sản địa phương. Một số món ăn phù hợp sẽ được nghiên cứu, kết nối với hệ thống nhà hàng, khách sạn trên địa bàn để phục vụ du khách trong dịp Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk diễn ra vào tháng 8 tới.

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa (thứ 2 từ trái sang) giao lưu với đầu bếp quốc tế tại talkshow.

“Chúng tôi mời đầu bếp về chế biến những món ăn mới từ nguyên liệu sầu riêng nhằm khám phá và sáng tạo những món ăn mới và để nâng cao giá trị của sầu riêng trong thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế, mang lại những giá trị gia tăng cao hơn nữa đối với ngành hàng sầu riêng của chúng ta” - ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết.

Khơi thông “luồng xanh” xuất khẩu, nâng cao năng lực cho sầu riêng Tây Nguyên VOV.VN - Cơ chế "luồng xanh" với toàn bộ quy trình được số hóa và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng.