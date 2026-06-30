English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đầu bếp 3 nước Việt Nam, Thái Lan và Malaysia sáng tạo món ăn từ sầu riêng

Thứ Ba, 19:44, 30/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (30/6), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Talkshow giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng. Tại chương trình, đầu bếp 3 nước Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đã sáng tạo những món ngon hấp dẫn từ nguyên liệu sầu riêng Đắk Lắk.

Chương trình quy tụ các đầu bếp và chuyên gia ẩm thực đến từ 3 nước Việt Nam, Thái Lan và Malaysia,  có thế mạnh về sản xuất, chế biến sầu riêng. Tại talkshow, các đầu bếp đã quảng diễn 7 món ăn, kết hợp giữa sầu riêng Đắk Lắk với phong cách ẩm thực của 3 nước, từ món khai vị, món chính đến món tráng miệng. Nhiều chuyên gia nhận định, sầu riêng Đắk Lắk có tiềm năng lớn để phát triển các sản phẩm ẩm thực mới, góp phần gia tăng giá trị nông sản khi gắn với du lịch và trải nghiệm văn hóa.

Dau bep 3 nuoc viet nam, thai lan va malaysia sang tao mon an tu sau rieng hinh anh 1
Đầu bếp 3 nước sáng tạo những món ăn mới với nguyên liệu sầu riêng.

“Hôm nay mình quyết định kết hợp giữa món tôm hải sản với sầu riêng, cố ý chọn tôm là nguồn nguyên hiệu đặc trưng và phổ biến nhất của Phú Yên cũ kết hợp với sầu riêng là món đặc trưng của Đắk Lắk. Cũng muốn nghiên cứu để áp dụng món sầu riêng này vào các món mặn, tạo ra những hương vị mới lạ hơn cho khách, kích thích sự tiêu thụ, góp phần kích thích cho du lịch của Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam mình nói chung” - ông Lý Kim Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Siêu đầu bếp Việt Nam, chia sẻ.

Dau bep 3 nuoc viet nam, thai lan va malaysia sang tao mon an tu sau rieng hinh anh 2
Các món ăn kết hợp giữa sầu riêng Đắk Lắk với phong cách ẩm thực của 3 nước, từ món khai vị, món chính đến món tráng miệng.

Theo Ban tổ chức, talkshow không chỉ giới thiệu những cách tiếp cận mới trong chế biến sầu riêng mà còn hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng từ nông sản địa phương. Một số món ăn phù hợp sẽ được nghiên cứu, kết nối với hệ thống nhà hàng, khách sạn trên địa bàn để phục vụ du khách trong dịp Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk diễn ra vào tháng 8 tới.

Dau bep 3 nuoc viet nam, thai lan va malaysia sang tao mon an tu sau rieng hinh anh 3
Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa (thứ 2 từ trái sang) giao lưu với đầu bếp quốc tế tại talkshow.

“Chúng tôi mời đầu bếp về chế biến những món ăn mới từ nguyên liệu sầu riêng nhằm khám phá và sáng tạo những món ăn mới và để nâng cao giá trị của sầu riêng trong thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế, mang lại những giá trị gia tăng cao hơn nữa đối với ngành hàng sầu riêng của chúng ta” - ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Độc lạ nghề "gõ sầu riêng", thu nhập tới 60 triệu đồng/tháng
Độc lạ nghề "gõ sầu riêng", thu nhập tới 60 triệu đồng/tháng

VOV.VN - Cùng với sự phát triển của ngành hàng sầu riêng, nghề "gõ sầu riêng" đang thu hút sự chú ý bởi mức thu nhập cao, có thể đạt 50-60 triệu đồng mỗi tháng đối với những người có tay nghề vững.

Độc lạ nghề "gõ sầu riêng", thu nhập tới 60 triệu đồng/tháng

Độc lạ nghề "gõ sầu riêng", thu nhập tới 60 triệu đồng/tháng

VOV.VN - Cùng với sự phát triển của ngành hàng sầu riêng, nghề "gõ sầu riêng" đang thu hút sự chú ý bởi mức thu nhập cao, có thể đạt 50-60 triệu đồng mỗi tháng đối với những người có tay nghề vững.

Trồng sầu riêng hữu cơ thu tiền tỷ, mở hướng phát triển nông nghiệp xanh
Trồng sầu riêng hữu cơ thu tiền tỷ, mở hướng phát triển nông nghiệp xanh

VOV.VN - Chuyển từ canh tác truyền thống sang sản xuất theo hướng sinh học hữu cơ đang giúp nhiều hộ trồng sầu riêng tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp nâng cao giá trị kinh tế, giảm chi phí đầu vào và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Trồng sầu riêng hữu cơ thu tiền tỷ, mở hướng phát triển nông nghiệp xanh

Trồng sầu riêng hữu cơ thu tiền tỷ, mở hướng phát triển nông nghiệp xanh

VOV.VN - Chuyển từ canh tác truyền thống sang sản xuất theo hướng sinh học hữu cơ đang giúp nhiều hộ trồng sầu riêng tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp nâng cao giá trị kinh tế, giảm chi phí đầu vào và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực