Đề xuất không khoanh vùng bảo vệ 3 vị trí quanh hồ Xuân Hương – Đà Lạt

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa trình UBND tỉnh này phương án bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khoa học di tích danh lam thắng cảnh hồ Xuân Hương - Đà Lạt.

Một góc hồ Xuân Hương nhìn từ trên cao, khu vực được đề xuất điều chỉnh phạm vi khoanh vùng bảo vệ danh lam thắng cảnh quốc gia.

Phương án đề xuất không đưa vào khu vực khoanh vùng bảo vệ II ba vị trí gồm khu vực dưới chân cầu Ông Đạo - suối Cam Ly, Khách sạn Đà Lạt Palace và khu đất dự án Công viên Trần Quốc Toản.

Khu vực dưới chân cầu Ông Đạo hiện được quy hoạch Công viên Ánh Sáng. Việc không đưa khu vực này vào vùng bảo vệ II nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư nhưng vẫn bảo đảm các quy định về bảo vệ cảnh quan danh thắng.

Khách sạn Đà Lạt Palace được đề xuất đưa ra khỏi vùng bảo vệ do hiện trạng đã có nhiều thay đổi so với thời điểm xếp hạng năm 1988 và có thể được nghiên cứu tách thành di tích kiến trúc nghệ thuật độc lập trong tương lai.

Khu đất dự án Công viên Trần Quốc Toản cũng đã thay đổi hiện trạng, không còn giữ được cảnh quan ban đầu nên được đề xuất đưa ra khỏi vùng bảo vệ II để thuận lợi triển khai các dự án đầu tư theo quy định.