Đền Trần vẫn tấp nập du khách đến xin ấn lộc

Đảm bảo an ninh, an toàn tại Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Để đảm bảo an ninh, an toàn tại Lễ hội Khai ấn Đền Trần, Công an thành phố Nam Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động hơn 2.800 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự.