Điện Biên động thổ dự án cáp treo du lịch hơn 2.000 tỷ đồng

Chủ Nhật, 19:14, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 10/5, tại xã Mường Phăng, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức Lễ động thổ Dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ có tổng vốn đầu tư 2.076 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 15.000 lượt khách/ngày.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo tỉnh Điện Biên; đại diện nhà tài trợ⁠ cùng đông đảo nhân dân xã Mường Phăng và xã Pu Nhi.

Phối cảnh dự án cáp treo tại Điện Biên

Dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ được triển khai trên diện tích dự kiến 35,35ha thuộc địa bàn xã Mường Phăng và xã Pu Nhi. Trong đó, quỹ đất sau khi nhà đầu tư xây dựng và bàn giao lại cho địa phương quản lý là 6,6ha, chiếm 18,67% tổng diện tích dự án, gồm đất giao thông, đất cây xanh cách ly, đất cây xanh công cộng và đất mặt nước.

Phần diện tích còn lại được xây dựng các phân khu chức năng phục vụ khai thác, kinh doanh du lịch với công suất khoảng 15.000 lượt khách/ngày. Thời gian thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án là 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác vận hành cũng dự kiến trong vòng 5 năm. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm.

Dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ được triển khai trên diện tích dự kiến 35,35ha.

Điểm nhấn của dự án là tuyến cáp treo một dây hiện đại dài hơn 5km, công suất dự kiến khoảng 2.500 khách/giờ, kết nối từ khu ga đi gần di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng tới khu ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ – nơi từng là Đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Ở độ cao gần 1.700m giữa đại ngàn Mường Phăng, Pú Tó Cọ nhiều năm qua trở thành điểm trekking hấp dẫn với những người yêu khám phá. Tuy nhiên, để tiếp cận Đài quan sát lịch sử, du khách hiện phải vượt gần 9km đường rừng với thời gian di chuyển từ 3–4 giờ đồng hồ qua địa hình dốc và hiểm trở. Sau khi tuyến cáp treo đi vào hoạt động, thời gian di chuyển sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 15 phút.

Mục tiêu của dự án nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa lý và giá trị lịch sử đặc thù của khu vực; hình thành sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh. Đồng thời, dự án hướng tới bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua các không gian trưng bày, trải nghiệm lịch sử và giáo dục truyền thống.

Dự án cũng được kỳ vọng góp phần lan tỏa giá trị văn hóa – lịch sử đến du khách trong và ngoài nước; xây dựng Điện Biên Phủ trở thành điểm đến du lịch văn hóa – lịch sử tiêu biểu của vùng miền núi phía Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ động thổ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, việc triển khai dự án có ý nghĩa thiết thực trong cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên thời gian tới. Phó Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm đầu tư của nhà tài trợ⁠ tại Điện Biên, không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch mới mà còn thể hiện sự tri ân với vùng đất lịch sử, đồng hành cùng địa phương trong quá trình đánh thức tiềm năng, lợi thế.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học; bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình; đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên. Đồng thời, cần lồng ghép hài hòa các giá trị văn hóa đặc sắc của 19 dân tộc tỉnh Điện Biên vào sản phẩm du lịch, tạo nên điểm đến hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Điện Biên phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, sớm đưa vào khai thác. Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ địa phương hoàn thiện hạ tầng liên kết vùng, đặc biệt là tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang cùng các tuyến Quốc lộ 12, Quốc lộ 279, tạo điều kiện để du lịch Điện Biên phát triển mạnh mẽ.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cũng khẳng định tỉnh sẽ thực hiện phương châm “Chính quyền phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp”; yêu cầu các sở, ngành vận hành tối đa cơ chế “luồng xanh”, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật; quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (nếu có), bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Các đại biểu tiến hành nghi thức động thổ Dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ.

Về trách nhiệm với di sản, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu quán triệt quan điểm “giữ đất, giữ dân, giữ rừng”, bảo đảm dự án phát triển hài hòa với hệ sinh thái rừng di tích Mường Phăng và công tác bảo tồn di tích lịch sử.

Cáp treo Vinpearl Nha Trang lọt Top cáp treo đẹp nhất châu Á

VOV.VN - Cáp treo Vinpearl Nha Trang vừa được tạp chí du lịch quốc tế Travel + Leisure vinh danh trong danh sách những tuyến cáp treo đẹp nhất châu Á. Sự ghi nhận từ tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của một trong những hành trình vượt biển ấn tượng bậc nhất khu vực.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Động thổ dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Những quy định mới về tổ chức lễ khởi công, động thổ và khánh thành công trình

Động thổ khởi công Chùa Trúc Lâm đảo Trần

