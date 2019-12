Đình Bình Thủy – ngôi đình đẹp nhất xứ Tây Đô

Quần thể kiến trúc đình gồm có ngôi đình chính và một số hạng mục phụ trợ, nằm trong khu vườn rợp bóng cây xanh. Đình Bình Thủy được khởi dựng từ năm 1844 thời nhà Nguyễn. Vào năm Giáp Thìn (1844), do nạn bão và lũ lụt hoành hành dữ dội ở làng Long Tuyền, làm nhà cửa ruộng vườn tiêu tan, nhân dân đói rét. Sau trận thiên tai đó, nhân dân trở về làng làm ăn càng lúc càng đông và lập ngôi đình bằng tre gỗ, lợp lá tại vòm rạch Bình Thủy, để cầu nguyện thần linh phù hộ cho mưa thuận, gió hoà để giúp bà con luôn được an lành. Công trình đã trải qua 2 lần trùng tu; vào các năm 1853 và 1909. Trong lần trùng tu năm 1909 thì đình được xây mới hoàn toàn mới do công trình cũ đã quá xuống cấp