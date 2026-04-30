Đông đảo du khách dự hội, trải nghiệm chật kín phố đi bộ Kim Đồng (Cao Bằng)

Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Cao Bằng, chương trình “Chạm vào dòng chảy hòa bình” được tổ chức tại phố đi bộ Kim Đồng (phường Thục Phán). Gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như rước đuốc “Trao lửa cội nguồn”, tương tác “Dải lụa chàm kết nối hòa bình”, biểu diễn nghệ thuật “Bản hùng ca non nước”, thả đèn hoa đăng trên sông Bằng, đốt lửa trại giao lưu..., chương trình đã thu hút rất đông người dân và du khách; tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại khu vực trung tâm Cao Bằng.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tham dự chương trình

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Thành - Phó Chủ tịch UBND phường Thục Phán cho biết chương trình nghệ thuật “Chạm vào dòng chảy hòa bình” và đêm hội thả đèn hoa đăng, cùng những lời ca, tiếng hát, những ngọn đuốc, những lời ước nguyện và hơn 5.000 đèn hoa đăng lung linh chính là lời tri ân sâu sắc, là thông điệp về sự tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã trao lại.

Người dân và du khách tham gia thả đèn hoa đăng trên sông

Theo ông Nguyễn Tuấn Thành, với truyền thống lịch sử hào hùng, cùng tiềm năng thiên nhiên phong phú, Cao Bằng đang trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Năm 2026, tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh chính thức đi vào khai thác được kỳ vọng sẽ tháo gỡ "điểm nghẽn" về giao thông, mở ra cơ hội lớn để Cao Bằng nói chung và phường Thục Phán nói riêng bứt phá, đón đầu làn sóng đầu tư, phát triển mạnh mẽ ngành du lịch và dịch vụ.

Khách quốc tế tham gia hoạt động tương tác "Dải lụa chàm kết nối hòa bình"

Trước thời cơ đó, địa phương đang kêu gọi các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn chủ động chỉnh trang, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ, đầu tư hệ thống chiếu sáng, đặc biệt là hệ thống đèn LED, để xây dựng phường Thục Phán với phố đi bộ Kim Đồng, phố đi bộ ven Sông Bằng trở thành một điểm nhấn văn hóa, du lịch đặc sắc, thu hút du khách.

"Chúng tôi mong muốn mỗi người dân Thục Phán sẽ trở thành một “đại sứ du lịch” thân thiện. Một nụ cười hiếu khách, một lời chào ấm áp, một hành động văn minh – đó chính là những “tấm danh thiếp” đẹp nhất để giữ chân du khách. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Cao Bằng giàu truyền thống và đầy tiềm năng đến với bạn bè trong nước và quốc tế", ông Nguyễn Tuấn Thành cho biết.