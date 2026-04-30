中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đông đảo du khách dự hội, trải nghiệm chật kín phố đi bộ Kim Đồng (Cao Bằng)

Thứ Năm, 22:25, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối 30/4, chương trình nghệ thuật “Chạm vào dòng chảy hoà bình” và đêm hội thả đèn hoa đăng được tổ chức tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Cao Bằng, chương trình “Chạm vào dòng chảy hòa bình” được tổ chức tại phố đi bộ Kim Đồng (phường Thục Phán). Gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như rước đuốc “Trao lửa cội nguồn”, tương tác “Dải lụa chàm kết nối hòa bình”, biểu diễn nghệ thuật “Bản hùng ca non nước”, thả đèn hoa đăng trên sông Bằng, đốt lửa trại giao lưu..., chương trình đã thu hút rất đông người dân và du khách; tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại khu vực trung tâm Cao Bằng.

Dong dao du khach du hoi, trai nghiem chat kin pho di bo kim Dong cao bang hinh anh 1
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tham dự chương trình

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Thành - Phó Chủ tịch UBND phường Thục Phán cho biết chương trình nghệ thuật “Chạm vào dòng chảy hòa bình” và đêm hội thả đèn hoa đăng, cùng những lời ca, tiếng hát, những ngọn đuốc, những lời ước nguyện và hơn 5.000 đèn hoa đăng lung linh chính là lời tri ân sâu sắc, là thông điệp về sự tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã trao lại.

Dong dao du khach du hoi, trai nghiem chat kin pho di bo kim Dong cao bang hinh anh 2
Người dân và du khách tham gia thả đèn hoa đăng trên sông

Theo ông Nguyễn Tuấn Thành, với truyền thống lịch sử hào hùng, cùng tiềm năng thiên nhiên phong phú, Cao Bằng đang trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Năm 2026, tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh chính thức đi vào khai thác được kỳ vọng sẽ tháo gỡ "điểm nghẽn" về giao thông, mở ra cơ hội lớn để Cao Bằng nói chung và phường Thục Phán nói riêng bứt phá, đón đầu làn sóng đầu tư, phát triển mạnh mẽ ngành du lịch và dịch vụ.

Dong dao du khach du hoi, trai nghiem chat kin pho di bo kim Dong cao bang hinh anh 3
Khách quốc tế tham gia hoạt động tương tác "Dải lụa chàm kết nối hòa bình"

Trước thời cơ đó, địa phương đang kêu gọi các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn chủ động chỉnh trang, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ, đầu tư hệ thống chiếu sáng, đặc biệt là hệ thống đèn LED, để xây dựng phường Thục Phán với phố đi bộ Kim Đồng, phố đi bộ ven Sông Bằng trở thành một điểm nhấn văn hóa, du lịch đặc sắc, thu hút du khách.

Dong dao du khach du hoi, trai nghiem chat kin pho di bo kim Dong cao bang hinh anh 4
Chương trình “Chạm vào dòng chảy hòa bình” được UBND phường Thục Phán tổ chức tại phố đi bộ Kim Đồng, thu hút đông đảo người dân và du khách.

"Chúng tôi mong muốn mỗi người dân Thục Phán sẽ trở thành một “đại sứ du lịch” thân thiện. Một nụ cười hiếu khách, một lời chào ấm áp, một hành động văn minh – đó chính là những “tấm danh thiếp” đẹp nhất để giữ chân du khách. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Cao Bằng giàu truyền thống và đầy tiềm năng đến với bạn bè trong nước và quốc tế", ông Nguyễn Tuấn Thành cho biết.

Hải Nam/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du lịch Cao Bằng tăng trưởng tích cực trong năm 2025
Cao Bằng khảo sát xây tuyến du lịch đỏ “Hành trình theo chân Bác Hồ” tại Quảng Tây

VOV.VN - Từ ngày 22/12 - 26/12, Đoàn đại biểu liên ngành của tỉnh Cao Bằng đã khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin, tư liệu phục vụ xây dựng tuyến du lịch đỏ “Hành trình theo chân Bác Hồ” tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Du lịch Cao Bằng hướng tới xanh và là ngành kinh tế mũi nhọn

VOV.VN - Xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, Cao Bằng đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước đưa hình ảnh “Non nước Cao Bằng” lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực