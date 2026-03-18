中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Động lực nào giúp ngành du lịch Malaysia tăng trưởng kỷ lục năm 2025?

Thứ Tư, 11:08, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Năm 2025, Malaysia đã đón hơn 168.900 chuyến bay quốc tế với trên 34,2 triệu ghế cung ứng. Sự mở rộng đáng kể về kết nối hàng không quốc tế đã góp phần vào kỷ lục 42,19 triệu lượt khách quốc tế đến nước này vào năm ngoái.

Theo ông Dato' Sri Tiong King Sing - Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, sự tăng trưởng mạnh mẽ về kết nối hàng không quốc tế là động lực quan trọng giúp lượng khách quốc tế đến Malaysia đạt kỷ lục vào năm 2025.

Malaysia đã bổ sung 89 đường bay quốc tế mới trong năm 2025, bao gồm 59 đường bay thường lệ và 30 đường bay thuê bao (charter), kết nối 23 quốc gia và vùng lãnh thổ với 11 sân bay tại nước này. Tổng cộng năm 2025, số đường bay quốc tế đến Malaysia là 498, do 6 hãng hàng không Malaysia và 86 hãng hàng không nước ngoài khai thác. Trên các đường bay quốc tế đến Malaysia trong năm 2025 đã có 168.977 chuyến bay được khai thác với 34.203.168 ghế.

Trong số đó, có tới 104 đường bay quốc tế đến Malaysia mà mỗi chặng cung ứng hơn 100.000 ghế trong năm, chủ yếu đến sân bay quốc tế ở Kuala Lumpur, còn lại là Penang, Kuching và Ipoh. Hầu hết các đường bay có công suất lớn tập trung ở khu vực Đông Nam Á.

Du khách tham quan tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các đường bay mới đến Malaysia vào năm 2025, với 18 đường bay thường lệ và 20 đường bay charter, kết nối 23 thành phố của Trung Quốc với các sân bay của Malaysia. Tiếp đó là Indonesia với 10 đường bay thường lệ mới, trong khi Singapore bổ sung thêm 5 đường bay thường lệ và 2 đường bay charter đến Malaysia.

Năm 2025, khách quốc tế nhập cảnh Malaysia ghi nhận mức cao kỷ lục 42,19 triệu lượt, trong đó khách Singapore khoảng 21 triệu lượt. Lượng khách Trung Quốc đạt 4,66 triệu lượt, trở thành nhóm khách quốc tế lớn thứ hai đến Malaysia và xếp trên thị trường Indonesia (4,26 triệu lượt).

Nam Anh/VOV.VN (biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực