Động lực nào giúp ngành du lịch Malaysia tăng trưởng kỷ lục năm 2025?

Theo ông Dato' Sri Tiong King Sing - Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, sự tăng trưởng mạnh mẽ về kết nối hàng không quốc tế là động lực quan trọng giúp lượng khách quốc tế đến Malaysia đạt kỷ lục vào năm 2025.

Malaysia đã bổ sung 89 đường bay quốc tế mới trong năm 2025, bao gồm 59 đường bay thường lệ và 30 đường bay thuê bao (charter), kết nối 23 quốc gia và vùng lãnh thổ với 11 sân bay tại nước này. Tổng cộng năm 2025, số đường bay quốc tế đến Malaysia là 498, do 6 hãng hàng không Malaysia và 86 hãng hàng không nước ngoài khai thác. Trên các đường bay quốc tế đến Malaysia trong năm 2025 đã có 168.977 chuyến bay được khai thác với 34.203.168 ghế.

Trong số đó, có tới 104 đường bay quốc tế đến Malaysia mà mỗi chặng cung ứng hơn 100.000 ghế trong năm, chủ yếu đến sân bay quốc tế ở Kuala Lumpur, còn lại là Penang, Kuching và Ipoh. Hầu hết các đường bay có công suất lớn tập trung ở khu vực Đông Nam Á.

Du khách tham quan tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các đường bay mới đến Malaysia vào năm 2025, với 18 đường bay thường lệ và 20 đường bay charter, kết nối 23 thành phố của Trung Quốc với các sân bay của Malaysia. Tiếp đó là Indonesia với 10 đường bay thường lệ mới, trong khi Singapore bổ sung thêm 5 đường bay thường lệ và 2 đường bay charter đến Malaysia.

Năm 2025, khách quốc tế nhập cảnh Malaysia ghi nhận mức cao kỷ lục 42,19 triệu lượt, trong đó khách Singapore khoảng 21 triệu lượt. Lượng khách Trung Quốc đạt 4,66 triệu lượt, trở thành nhóm khách quốc tế lớn thứ hai đến Malaysia và xếp trên thị trường Indonesia (4,26 triệu lượt).