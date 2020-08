Dự án mặt nạ kháng khuẩn An Land an toàn, ưu việt cho người sử dụng

Dịch Covid-19 xuất hiện tháng 1/2020, đến nay đã lan ra 213 nước, với quy mô và tốc độ chưa từng có. Trên thế giới đã có 20.500.298 người mắc; 744.366 người tử vong, 13.422.539 người đã bình phục (dữ liệu ngày 11/8/2020). Ngày 11/3/2020, WHO đã công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.

Theo các nghiên cứu khoa học, virus gây ra Covid-19 đang lây lan rất dễ dàng và lâu dài giữa người với người hoặc một người có thể nhiễm Covid-19 khi chạm vào bề mặt hoặc đồ vật có virus và sau đó chạm vào miệng, mũi hoặc mắt.

Xuất phát từ việc dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới cũng như tại Việt Nam, chưa có sự kiểm soát nào đảm bảo tối ưu virus không còn lây lan trong cộng đồng. Mặc dù ở giai đoạn tháng 4/2020 tại Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, qua một thời gian 99 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy nhiên việc mở lại các chuyến bay nhằm khôi phục kinh tế sẽ khó tránh khỏi thêm lần nữa có dịch bệnh tái phát mạnh như hiện nay.

Dự án khẩu trang kháng khuẩn của An Land.

Căn cứ từ thực tế tình hình dịch bệnh, nhu cầu bảo vệ sức khỏe cấp bách, Công ty Cổ phần đầu tư An Land mà trực tiếp là giám đốc Mai Văn An đã nảy ra ý tưởng cho ra đời một sản phẩm mặt nạ ưu việt chống Covid-19 mang tên “Mặt nạ kháng khuẩn An Land” .

Dự án ra đời mang ý nghĩa thiết thực chống virus, bảo tồn sức khỏe đội ngũ chuyên gia, y bác sỹ và cộng đồng, tái kiến thiết ổn định và phát triển kinh tế Việt Nam và toàn cầu. Bởi con người và sức khỏe con người là tài sản lớn nhất cần được bảo vệ trong thảm họa.

Mặt nạ kháng khuẩn An Land được thiết kế ôm sát để bảo vệ toàn bộ khuôn mặt, tránh tiếp xúc nguồn lây nhiễm qua mắt, mũi, miệng, nâng tỉ lệ an toàn lên cao tới 99%. Có miếng lọc không khí, kháng khuẩn 3M-N95 hít vào và thở ra mà Việt Nam đã sản xuất được đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đảm bảo nguồn nguyên vật liệu kháng khuẩn là trong nước, không phụ thuộc vào việc nhập nguyên liệu như mặt nạ phòng độc.

Được cấu tạo bao gồm 2 phần nhựa cứng và nhựa dẻo. Phần che đỡ bên ngoài là nhựa cứng có kết cấu hình dáng mặt nạ được làm bằng vật liệu trong suốt. Trên phần cứng được thiết kế 2 phần để khe hở. Mục đích lưu thông khí thở hít vào và thở ra. Vị trí khí thở hít vào nằm tương ứng với vị trí giữa trán so với mặt nạ khi đeo lên mặt. Phần khí thở thở ra nằm ngang miệng so với vị trí mặt nạ khi đeo lên mặt.

Mặt nạ có thiết kế trong suốt, giúp người dùng nhận diện chân dung khi đi lên máy bay, qua cổng an ninh, làm thủ tục nhận diện ở ngân hàng, hoặc nơi đông người… Phát triển sản phẩm giúp người dùng nhận diện AI khuôn mặt trên điện thoại thông minh và nhận diện Camera thân nhiệt không cần tháo mặt nạ ra như các loại khẩu trang trên thị trường hiện nay.

Hiệu quả chống virus và chống giọt bắn kết hợp trong 1 sản phẩm 3 in 1, người dùng không cần đeo thêm kính mắt và mũ chống giọt bắn. Hiệu quả ngăn virus xâm nhập đạt 100% diện tích tiếp xúc toàn khuôn mặt (trán, mắt, mũi, miệng, toàn mặt). Thoải mái khi sử dụng.

Giảm tiếp xúc nhiều lên khuôn mặt và tai so với các loại khẩu trang trên thị trường. Không gây mỏi mắt khi sử dụng mặt nạ thời gian dài.

Ông Mai Văn An, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư An Land cho biết: "Hiện nay, dự án đã hoàn thiện thiết kế kiểu dáng mẫu mã, hoàn thiện mẫu khuôn CNC, đang trong giai đoạn đăng ký thủ tục pháp lý giấy tờ. Công ty CP đầu tư An Land gặp khó khăn trong vấn đề vốn sản xuất. Kính mong các nhà đầu tư, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có khả năng đầu tư tài chính cùng tham gia dự án để dự án thành công, sớm đưa sản phẩm ra thị trường góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 đang diễn biến ngày một phức tạp"./.