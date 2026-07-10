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Thứ Sáu, 19:29, 10/07/2026

Du khách nô nức về Giao Ninh (Ninh Binh) trước lễ khai mạc mùa du lịch biển

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VOV.VN - Không khí tại Khu du lịch biển Giao Ninh trở nên nhộn nhịp từ nhiều giờ trước lễ khai mạc. Sân khấu được hoàn thiện, các hoạt động trải nghiệm như thả diều, vui chơi trên bãi biển thu hút đông đảo du khách, trong khi dòng người liên tục đổ về, hứa hẹn một đêm khai hội rực rỡ, mở màn cho mùa du lịch biển 2026.
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Không gian sân khấu được hoàn thiện trong những giờ cuối, sẵn sàng cho lễ khai mạc Du lịch biển Giao Ninh.
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Các tuyến đường dẫn vào khu du lịch biển Giao Ninh được trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào đón du khách.
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Du khách tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên bãi biển Giao Ninh trước khi chương trình chính thức bắt đầu.
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Lễ khai mạc Du lịch biển Giao Ninh hứa hẹn mở đầu cho mùa du lịch sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh biển quê hương và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.
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Những hàng ghế khán giả dần kín chỗ khi thời điểm khai mạc lễ hội đang đến gần.
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Lực lượng kỹ thuật khẩn trương kiểm tra âm thanh, ánh sáng nhằm bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, chất lượng.
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Du khách tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên bãi biển Giao Ninh trước khi chương trình chính thức bắt đầu.
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Trẻ em thích thú vui chơi, thả diều trên bãi cát rộng trong tiết trời thuận lợi.
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Các gian hàng ẩm thực truyền thông thu hút đông đảo thực khách
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Bãi biển Giao Ninh nhộn nhịp khi nhiều gia đình lựa chọn đến vui chơi, nghỉ dưỡng dịp cuối tuần.
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Dòng người xếp hàng chờ đến lượt thưởng thức ẩm thực
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Người dân và du khách háo hức chờ đợi chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Du lịch biển Giao Ninh.
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Đội thả diểu
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Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng bãi biển, tạo khung cảnh ấn tượng trước giờ khai hội.
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Từ chiều, dòng người và phương tiện liên tục đổ về khu vực quảng trường trung tâm trước giờ khai mạc.
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Những cánh diều nhiều màu sắc bay cao trên bầu trời tạo điểm nhấn sinh động cho không gian biển Giao Ninh.
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Người dân địa phương tất bật chuẩn bị các gian hàng dịch vụ, ẩm thực phục vụ mùa du lịch biển.
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Các tuyến đường dẫn vào khu du lịch biển Giao Ninh được trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào đón du khách.
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Các lực lượng chức năng tăng cường phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự khu vực diễn ra sự kiện.
Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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