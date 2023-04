Du khách thích thú xem thi cá lóc bự, buồng chuối to ở Cà Mau

Hội thi cá lóc to nhất thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cá dự thi phải là giống cá lóc tự nhiên bản địa (còn gọi là cá đồng truyền thống) và phải còn sống khỏe mạnh. Có 15 con cá lóc đủ điều kiện dự thi. Sau một buổi tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã chọn ra con cá lóc to nhất trao giải, có trọng lượng 2,79 kg. Cũng đã có 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích được trao cho chủ nhân của những con cá đạt giải.

Con cá lóc đạt giải Nhất hội thi nặng 2,79 kg.

Anh Nguyễn Văn Diễn (ở xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), chủ nhân cá lóc đồng đạt giải Nhất trong cuộc thi cho biết: "Tôi thấy bầy lòng ròng mang cần ra câu dính cách nay khoảng 1 tuần. Thường ngày gặp cá lớn như vậy hoài, có những con to hơn 4 kg. Con cá này câu dính tôi rọng để dành coi chơi, rồi tới ngày thi thì mang đi thi. Được giải Nhất rất vui, tôi mong sao có nhiều cuộc thi như vậy để bà con được tham gia".

Cùng với Hội thi cá lóc to nhất, Vườn quốc gia U Minh Hạ cũng tổ chức thi buồng chuối xiêm to nhất. Kết quả, anh Nguyễn Chí Tâm (xã Khánh An, huyện U Minh) đạt giải Nhất, với buồng chuối có 13 nải.

Cuộc thi buồng chuối to nhất cũng thu hút được nhiều người tham gia.

Ngoài các hoạt động nêu trên, một số hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian như chạy xe đạp thể thao xuyên rừng, đi bộ thể thao xuyên rừng, thi bắt lươn… nằm trong sự kiện “Hương Rừng U Minh” cũng đã diễn ra trong sáng 27/4.

Về ý nghĩa của các hoạt động, ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở VHTT&DL Cà Mau cho biết: "Chúng tôi muốn mang đến những trải nghiệm cho khách du lịch, bên cạnh đó tạo ra sân chơi cho người dân vùng đất rừng U Minh Hạ. Một mặt mình khuyến khích bà con tăng gia sản xuất, tạo ra giá trị cho thương hiệu sản vật địa phương, cũng như nâng cao đời sống, phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, cũng nâng tầm sản vật U Minh nói riêng, Cà Mau nói chung, tạo ra sức hấp dẫn cho điểm đến du lịch địa phương; tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng để góp phần bảo vệ nguồn lợi thiên nhiên để phục vụ sự phát triển bền vững".

Nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện Hương rừng U Minh năm 2023.

Sự kiện “Hương Rừng U Minh” là một trong những sự kiện nằm trong chương trình sự kiện Cà Mau điểm đến năm 2023. Đây là năm thứ 3 liên tiếp cơ quan chức năng Cà Mau tổ chức sự kiện, nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng và thế mạnh của vườn quốc gia cũng như vùng đất U Minh Hạ. Qua đó cũng tạo điều kiện cho các tổ chức, đơn vị gặp gỡ, giao lưu, hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển dịch vụ, thương mại, thu hút đầu tư du lịch./.