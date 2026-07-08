Du lịch Đà Lạt tăng tốc đón ngày mở lại sân bay Liên Khương

Dự kiến từ ngày 19/8, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại với nhiều đường bay nội địa kết nối các sân bay tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng; tần suất khai thác bình quân từ 30 - 40 chuyến bay/ngày. Riêng đường bay quốc tế chặng DLI - KUL giữa Đà Lạt và Kuala Lumpur (Malaysia) do hãng Air Asia khai thác sẽ nối lại vào đầu tháng 9/2026, với tần suất 4 chuyến/tuần.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19/8/2026

Tại khu vực Đà Lạt, lượng khách đến bằng đường hàng không chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách của nhiều cơ sở du lịch dịch vụ, nhất là từ 2 thị trường lớn là TP.HCM và Hà Nội. Nhiều tháng qua, việc sân bay Liên Khương tạm đóng cửa đã ảnh hưởng đáng kể đến lượng khách du lịch, đặc biệt là các đoàn MICE, khách doanh nghiệp và khách quốc tế, khiến công suất phòng và doanh thu giảm tại nhiều khách sạn, resort tại Đà Lạt. Vì vậy hiện nay, ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng đang tích cực chuẩn bị cho mùa kinh doanh mới khởi sắc hơn.

Chia sẻ với VOV.VN, ông Lê Tấn Triết - Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt cho biết: "Hiện nay, khoảng 40% lượng khách của chúng tôi đến Đà Lạt bằng đường hàng không, bao gồm khách MICE, khách gia đình, khách nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế. Không chỉ về số lượng, đây cũng là phân khúc có mức chi tiêu và doanh thu trên mỗi phòng cao hơn so với khách đi bằng đường bộ. Đặc biệt, khách MICE và khách quốc tế thường lưu trú từ 2 - 4 đêm, sử dụng nhiều dịch vụ như hội nghị, ẩm thực, spa và các hoạt động trải nghiệm, nên đóng góp tỷ trọng doanh thu lớn cho resort".

Các doanh nghiệp kỳ vọng việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại sẽ giúp thúc đẩy ngành du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng. (Nguồn: Fanpage Terracotta Đà Lạt)

Các doanh nghiệp kỳ vọng việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại sẽ giúp phục hồi lượng khách, tăng công suất phòng và tạo động lực mới cho du lịch Đà Lạt... Các đơn vị đang chuẩn bị nhiều chương trình ưu đãi, phối hợp với hãng lữ hành và đối tác hàng không tổ chức xúc tiến thị trường, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để thu hút du khách ngay khi sân bay mở cửa.

"Việc sân bay Liên Khương mở cửa trở lại sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các thị trường quốc tế tiềm năng, qua đó kích thích nhu cầu du lịch ngắn ngày và đặt phòng giờ chót. Chúng tôi cũng kỳ vọng sân bay Liên Khương đón thêm các chuyến bay quốc tế, tạo điều kiện để Đà Lạt tiếp cận trực tiếp các thị trường có khả năng chi tiêu cao như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc), thay vì phụ thuộc vào các điểm trung chuyển như TP.HCM hay Cam Ranh.

Từ góc độ kinh doanh theo dự báo của chúng tôi, sau khi sân bay hoạt động trở lại, công suất phòng của các resort lớn tại Đà Lạt có thể cải thiện từ 15 - 20 %, đặc biệt vào các ngày trong tuần vốn là giai đoạn thấp điểm. Điều này không chỉ giúp tăng doanh thu phòng mà còn kéo theo sự tăng trưởng của doanh thu lĩnh vực ăn uống, hội nghị và các dịch vụ bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chung của toàn ngành lưu trú tại Đà Lạt", ông Lê Tấn Triết phân tích.

Đoàn khảo sát sản phẩm, dịch vụ tại khu du lịch Thác Datanla, tỉnh Lâm Đồng (Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng)

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này sẽ tăng cường hoạt động quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch gắn với việc khai thác trở lại sân bay Liên Khương; đồng thời phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp xây dựng các chương trình kích cầu du lịch, truyền thông, quảng bá điểm đến.

Trên cơ sở phối hợp với đơn vị liên quan, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng sẽ trình chiếu video giới thiệu hình ảnh Lâm Đồng tại một số sân bay lớn trên cả nước theo hình thức quảng bá ”chéo”; tổ chức hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội; tổ chức đón đoàn famtrip gồm doanh nghiệp và người có sức ảnh hưởng (KOL) ngành du lịch từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... đến Lâm Đồng khảo sát sản phẩm, kết nối hợp tác, phát triển du lịch. Ngoài ra, “Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Lâm Đồng tại TP.HCM” cũng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8/2026, trong dịp Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) năm 2026.