Du lịch giữa Australia và New Zealand có thể khôi phục vào tháng 9

Đây là tuyên bố mới nhất của quan chức chính phủ Australia và đồng thời cũng là kỳ vọng của các lãnh đạo ngành du lịch nước này nhằm khôi phục hoạt động cho ngành kinh tế có lợi nhuận hơn 120 tỷ đôla Australia (AUD) mỗi năm đang điêu đứng do dịch bệnh.



Chính phủ Australia mới đây cho biết, nước này và New Zealand đang tiếp tục thảo luận về một kế hoạch du lịch trong giai đoạn hậu Covid-19 đối với người dân hai nước. Và dự kiến, việc đi lại được áp dụng cho công dân hai nước sẽ được thực hiện từ tháng 9 tới khi tình hình dịch bệnh tại Victoria được kiểm soát.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt đối với du khách tại Ga Central, Sydney vào sáng nay. Ảnh Adam Yip.

Trong một phát biểu vào hôm qua (3/7), ông Simon Birmingham, Bộ trưởng Du lịch Australia cho rằng đây là thời điểm khả thi nhưng việc đưa ra quyết định vẫn còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh tại Victoria và ý kiến của phía New Zealand.



Đây là lần đầu tiên chính phủ Australia đưa ra quan điểm về mốc thời gian khả thi cho việc nối lại hoạt động du lịch với quốc gia láng giềng thân cận New Zealand. Ý tưởng này cũng đã nhận được sự đồng thuận của New Zealand khi nước này cho biết có thể sớm mở cửa biên giới với các bang kiểm soát tốt dịch bệnh tại Australia.



Trước thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, New Zealand là điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Australia. Khoảng 1,5 triệu khách du lịch Australia đã đến New Zealand, chiếm 40% tổng số du khách quốc tế đến nước này trong năm 2019. Và New Zealand là nguồn khách du lịch lớn thứ 2 đến Australia vào năm 2019, với 1,4 triệu khách du lịch và chiếm 15% lượng khách quốc tế đến nước này.



Cũng trong ngày hôm qua, các lãnh đạo ngành du lịch Australia đã gửi tới chính phủ nước này kế hoạch khởi động lại hoạt động du lịch quốc tế vào tháng 9 tới. Ngành du lịch Australia đã thu về gần 81 tỷ AUD từ du lịch nội địa và hơn 45 tỷ AUD từ du lịch quốc tế trong năm 2019. Tuy nhiên trong năm nay, tác động từ dịch bệnh và trước đó là thảm họa cháy rừng đang khiến ngành du lịch Australia lao đao.



Kế hoạch nối lại hoạt động du lịch giữa Australia với New Zealand được đưa ra khi dịch Covid-19 tại bang Victoria đang diễn biến phức tạp. Trong 1 tuần gần đây bang này ghi nhận khoảng 60 đến 70 ca nhiễm mới mỗi ngày. Các bang tại Australia đang trì hoãn kế hoạch mở cửa biên giới với Victoria và người dân tại các điểm nóng dịch bệnh tại Victoria đang bị cấm di chuyển đến các bang lân cận.



Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh, vào sáng nay, một người đàn ông hơn 50 tuổi di chuyển trên một chuyến tàu nhanh từ thành phố Melbourne của bang Victoria đến thành phố Sydney của bang New South Wales đã được đưa vào khu cách ly bắt buộc sau khi người đàn ông này có triệu chứng Covid-19. Theo quy định của bang New South Wales, những người đến từ vùng dịch tại bang Victoria có thể chịu mức phạt lên đến 11.000 AUD hoặc 6 tháng tù giam./.