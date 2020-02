Du lịch Quảng Ninh chung tay vượt khó giữa mùa dịch Covid-19

Bên cạnh các biện pháp kiểm soát y tế chặt chẽ phòng chống dịch, ngành du lịch Quảng Ninh đang có các hoạt động tích cực phối hợp hỗ trợ, cùng chung tay vượt khó.



Những ngày này, du khách tới tham quan vịnh Hạ Long, qua cảng quốc tế Tuần Châu, Bãi Cháy đều được phát khẩu trang, rửa tay khử khuẩn cũng như đo thân nhiệt trước khi lên tàu. Các đơn vị quản lý vịnh Hạ Long, cảng vụ, doanh nghiệp tàu du lịch phối hợp cùng lực lượng y tế tập huấn cho nhân viên, đồng thời tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin, biện pháp phòng chống dịch cho các chủ tàu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trong nước và quốc tế.

Du khách được phát tờ rơi hướng dẫn, khẩu trang miễn phí khi đến tham quan vịnh Hạ Long.

Ông Trần Văn Hồng, Chi hội phó Chi hội Tàu du lịch Hạ Long cho biết: "Đối với các tàu chở khách tham quan vịnh Hạ Long, trước khi vào đón khách du lịch phải thường xuyên tẩy trùng, vệ sinh công nghiệp trên khu vực buồng, ghế ngồi của khách, nhà vệ sinh, xung quanh tàu. Thứ hai là khi khách lên tàu nhân viên đều hướng dẫn cho khách giữ gìn vệ sinh chung, phát khẩu trang miễn phí, nước rửa tay khi khách có nhu cầu. Kết thúc hành trình thì thu gom rác, vệ sinh của khách đưa về nơi xử lý, tránh dịch bệnh phát tán".



Năm 2019, vịnh Hạ Long đón 4,4 triệu lượt khách, trong đó có 2,9 triệu khách quốc tế, là điểm đến hấp dẫn hàng đầu cả nước. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, nhiều chủ tàu cho biết, lượng khách sụt giảm nghiêm trọng, có ngày chỉ còn 20-30%. Thêm vào đó, việc cửa khẩu quốc tế Móng Cái tạm dừng đón khách, các công ty lữ hành tuân thủ không đưa đón khách từ vùng có dịch, nhiều quốc gia khuyến cáo công dân hạn chế đi lại,... khiến cho lượng khách đến Quảng Ninh cũng giảm theo. Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, so với cùng kỳ, lượng khách tới từ Trung Quốc, Đông Bắc Á giảm tới 80%, khu vực Âu Mỹ gần 30%, khách nội địa giảm tới 70%.

Tàu du lịch trang bị nước rửa tay và hướng dẫn hành khách vệ sinh sạch sẽ.

Doanh thu sụt giảm khiến nhiều doanh nghiệp lao đao. Tuy vậy, xác định đặt nhiệm vụ phòng chống dịch lên hàng đầu, ngành du lịch đã phối hợp đề nghị các doanh nghiệp cùng chung tay vượt qua khó khăn. Các doanh nghiệp hoạt động vận chuyển, lữ hành, lưu trú, khách sạn, nhà hàng... không chỉ thường xuyên vệ sinh, khử trùng mà còn chủ động tăng cường các biện pháp hỗ trợ, tạo sự yên tâm, thoải mái cho du khách. Các cơ sở lưu trú tuân thủ quy định, không treo các biển thông tin có nội dung không đón khách đến từ các địa phương có người nhiễm Covid-19.

Anh Lê Xuân Hoàng, du khách Thanh Hóa tham quan vịnh Hạ Long cho biết: "Mặc dù đến đây vào thời điểm dịch corona đang bùng phát, nhưng công tác phòng dịch của cảng, nhà tàu như đo thân nhiệt kỹ càng, cấp phát khẩu trang miễn phí nên khiến tôi thấy rất yên tâm".



Anh Tanawat, du khách Thái Lan đang trên hành trình du lịch qua nhiều nước Đông Nam Á cũng cho biết: "Các điểm du lịch tại Việt Nam đã chuẩn bị đối phó với dịch bệnh rất tốt, mọi người đều đeo khẩu trang hay rửa tay cẩn thận. Chúng tôi được chăm lo chu đáo và có hành trình rất thuận lợi, không hề bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tôi đã có thời gian rất tuyệt vời tại Hạ Long".

Tại nhiều điểm đến vốn hút khách Âu Mỹ tại Quảng Ninh, lượng khách cũng sụt giảm đáng kể trong thời điểm hiện nay

Để vừa đảm bảo an toàn chống dịch và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc không đón khách từ các tàu biển quốc tế đến cũng như đi qua vùng dịch. Đối với tàu đến từ các vùng khác, an toàn, cần xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết trong tổ chức đón tiếp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện kiểm soát tối đa, đảm bảo an toàn tuyệt đối.



Trước tác động lâu dài của dịch bệnh, ngành du lịch Quảng Ninh cũng đang xây dựng những chiến lược, giải pháp hành động cụ thể để hạn chế tối đa ảnh hưởng, ổn định thị trường, tâm lý du khách. Xúc tiến, tiếp cận thị trường mới, ra mắt các sản phẩm du lịch phù hợp theo mùa, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân lực, Quảng Ninh cũng coi đây là thời điểm để tái cơ cấu, nâng cấp thương hiệu ngành du lịch một cách toàn diện hơn./.