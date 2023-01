Du lịch sông nước Long An đón Tết

Về với thiên nhiên Đồng Tháp Mười

Long An sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhờ lợi thế về cảnh quan thiên nhiên bình yên, tươi đẹp với hai con sông lớn (Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây). Tỉnh đang có những điểm du lịch khá nổi tiếng vùng Đồng Tháp Mười như: Cánh đồng bất tận, Làng nổi Tân Lập, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen… Các điểm tuyến này hiện đã sẵn sàng đón du khách vào dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Hoa hậu H'Hen Niê khách mời trải nghiệm tour du lịch đường sông tại Long An (Ảnh: TTXTDL - LA)

Ngành du lịch địa phương hỗ trợ các khu, điểm du lịch hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ để giúp khách du lịch có những trải nghiệm tốt nhất, ưu tiên khai thác nét đặc trưng của văn hóa cộng đồng.

Ông Phạm Ngọc Trí, Giám đốc Công ty Du lịch Tháp Mười, chia sẻ: "Ngoài khai thác sự tự nhiên của địa phương thì cũng tăng cường thêm những khu cảnh đầm hoa súng, hoa sen để du khách chiêm ngưỡng và chụp hình, rồi chuẩn bị cảnh quan những đám lúa mùa, đảo chim để khách thưởng lãm… Lượng khách trong nước nay cũng đăng ký tăng dần, các tour cho du khách nước ngoài cũng bắt đầu quay trở lại".

Trải nghiệm chụp ảnh ngày Tết với trang phục áo dài hoặc chụp ảnh miền Tây sông nước với áo dài, áo bà ba tại khu du lịch Chavi Garden Long An (Ảnh Chavi Garden)

Đến Long An dịp tết này, du khách còn có dịp trải nghiệm tết quê trong không gian mộc mạc, gắn với hoạt động sản xuất của nông dân. Năm nay, một trong những điểm nhấn của du lịch Long An là chương trình trải nghiệm nông sản đặc sản do ngành nông nghiệp và ngành du lịch phối hợp thực hiện. Du khách sẽ được chèo xuồng khám phá dòng sông thơ mộng, thưởng thức nông sản đặc sản của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch HĐQT Công ty Chanh Việt, doanh nghiệp mở Khu du lịch Chavi Garden chia sẻ: Long An là một trong những địa phương phát triển du lịch chậm hơn so với các tỉnh thành lân cận, song các doanh nghiệp trong ngành này đang nỗ lực gắn kết, xâu chuỗi các tour tuyến điểm du lịch, để du khách chọn lựa điểm đến Long An ngày càng nhiều.

Tham quan vườn chanh không hạt và vườn chanh Mỹ sai trĩu quả (Ảnh Chavi Garden)

Ông Hiển nói: "Chúng tôi có nội lực, sự phối hợp của giữa các công ty lữ hành… Những điểm du lịch hiện nay chúng tôi rất đoàn kết để cùng nhau phát triển du lịch chung của tỉnh Long An. Chúng tôi kỳ vọng những hoạt động mới, đây là một bước phá trong vấn đề phát triển du lịch của của Long An thời gian tới".

Đưa hình ảnh Long An đến với du khách

Nhằm kịp thời kích cầu, phục hồi du lịch cũng như thu hút, tạo điều kiện để du khách đến Long An, ngành Du lịch tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp du lịch xây dựng chương trình hoạt động; khôi phục điểm đến và đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, khai thác các sản phẩm du lịch được xác định là đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Mão năm nay.

Không gian Tết Việt các vùng miền được trang trí đặc sắc tại Chavi Garden (Ảnh Chavi Garden)

Các tour, tuyến du lịch kết nối những điểm du lịch có sẵn được làm mới bằng nhiều hoạt động, như: Phối hợp đưa nghệ thuật xiếc, cải lương vào phục vụ tại các điểm du lịch; mời gọi doanh nghiệp lữ hành chung tay thiết kế và tổ chức tuyến, tour; phối hợp các địa phương cùng xây dựng điểm đến thật hấp dẫn và thú vị dành cho du khách... Với tour mới, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Long An đã tăng cường giới thiệu hình ảnh; liên kết với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và phối hợp địa phương thiết kế, xây dựng điểm đến.

Long An vùng đất bình yên ven TP.HCM (Ảnh: Nguyễn Quang)

Vườn thú Mỹ Quỳnh, Đức Hòa là điểm đến yêu thích của nhiều du khách nhí (Ảnh: Nguyễn Quang)

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cho biết: "Long An đang tập trung vào du lịch miền sông nước sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, đây là thế mạnh của Long An. Với những chương trình đặc sắc được chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng từng hoạt động. Tôi tin tưởng rằng khi du khách đến đây sẽ có ấn tượng về Long An, về hình ảnh, con người Long An và ấn tượng về sự thân thiện của người dân bản xứ. Tin tưởng rằng từ đó sẽ có sự quảng bá và lan tỏa".

Du lịch ở vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An (Ảnh: Nguyễn Quang)

Long An thơ mộng, hữu tình với 2 dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây hiền hòa, xinh đẹp… đang là điểm đến của du khách gần xa. Hy vọng, một Long An năng động, bắt kịp thị hiếu khách hàng với những điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm khi được tập trung đầu tư chỉn chu, nghiêm túc hứa hẹn sẽ "níu chân" du khách vào dịp cao điểm du lịch Tết Nguyên đán năm nay./.