Gần 900 khách MICE quốc tế đầu tiên đến TP.HCM theo ưu đãi mới

Thứ Tư, 15:07, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM vừa đón đoàn gần 900 khách quốc tế đầu tiên được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 62/2025 của HĐND Thành phố về thu hút, phát triển du lịch MICE - du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và tham quan.

Đây là đoàn khách MICE quốc tế quy mô lớn đầu tiên được hưởng chính sách ưu đãi của TP.HCM kể từ khi Nghị quyết số 62 được HĐND TP.HCM thông qua ngày 10/12/2025.

Đoàn gồm 890 khách là đại diện của gần 900 đại lý xuất sắc của Công ty bảo hiểm Allianz Indonesia, đến Việt Nam theo chương trình du lịch khen thưởng.


Đoàn khách MICE với gần 900 người tham quan tại trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Q.Th)

Theo đại diện đơn vị tổ chức, đoàn lưu trú tại TP.HCM 4 ngày 3 đêm, tham quan nhiều địa điểm nổi bật như: Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), chợ Bến Thành, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương.

Đoàn đã thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng như: Phở, bánh mì, cà phê Việt Nam. Nhiều du khách Indonesia cho biết ấn tượng với sự sôi động, hiện đại của TP.HCM, cùng sự thân thiện của người dân và nét đặc sắc của ẩm thực Việt Nam. Sau TP.HCM, đoàn tiếp tục hành trình tham quan Mỹ Tho (Đồng Tháp) trải nghiệm du lịch văn hoá sông nước.


Nhiều du khách Indonesia cho biết ấn tượng với sự sôi động, hiện đại của TP.HCM, cùng sự thân thiện của người dân và nét đặc sắc của ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: Q.Th)

Ông Trần Xuân Hùng, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Viking, cho rằng chính sách hỗ trợ tài chính từ TP.HCM là động lực quan trọng giúp doanh nghiệp mạnh dạn xây dựng và chào bán sản phẩm MICE quy mô lớn.

“Cơ sở hạ tầng phục vụ loại hình du lịch MICE của TP.HCM rất nhiều. Chúng tôi ghi nhận chính sách hỗ trợ của TP.HCM đang tạo sức hút rõ rệt với khách du lịch MICE, như hỗ trợ đón khách VIP tại sân bay, ưu tiên thủ tục xuất nhập cảnh, giảm giá 20% vé tham quan các điểm đến, hỗ trợ chi phí tổ chức hội nghị… Đây có thể xem là chính sách hỗ trợ du lịch MICE bài bản nhất mà chúng tôi từng thấy tại Việt Nam hiện nay”, ông Hùng đánh giá.


Đây là đoàn khách MICE quốc tế có quy mô lớn đầu tiên được hỗ trợ theo Nghị quyết 62 của HĐND TP.HCM. (Ảnh: Q.Th)

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM trước bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt trong khu vực, việc ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể cho du lịch MICE là bước đi kịp thời và mang tính chiến lược.

TP.HCM xác định các sản phẩm chủ lực gồm: Du lịch MICE, du lịch golf, du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch y tế. Đồng thời, phát triển các loại hình như du lịch đường sông, nông nghiệp, sinh thái và ẩm thực để xây dựng các gói sản phẩm trọn gói, gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Theo Nghị quyết 62 của HĐND TP.HCM, đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ bao gồm các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo trong và ngoài công lập, có đủ chức năng hoạt động theo quy định pháp luật, tổ chức các chương trình MICE kết hợp tham quan du lịch tại TP.HCM.

Chính sách hỗ trợ cho 4 nhóm nội dung cụ thể:

- Hỗ trợ vé tham quan các điểm du lịch: hỗ trợ theo từng quy mô đoàn (100, 500, 1.000 khách…), mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/đoàn.

- Hỗ trợ thuê hội trường tổ chức sự kiện MICE, như hội nghị, hội thảo, gala dinner…, với mức hỗ trợ tối đa khoảng 20 triệu đồng/đoàn.

- Hỗ trợ biểu diễn nghệ thuật: mức hỗ trợ 20% chi phí chương trình, không quá 10 triệu đồng/đoàn, ưu tiên các chương trình nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa truyền thống Việt Nam.

- Hỗ trợ quà tặng lưu niệm cho trưởng đoàn MICE, với mức không quá 1 triệu đồng/suất, ưu tiên sử dụng sản phẩm OCOP hoặc quà lưu niệm đặc trưng của TP.HCM; quà có thể được trao tại sân bay hoặc tại các điểm tổ chức.



Chính sách hỗ trợ MICE: Mũi nhọn cạnh tranh mới của du lịch TP.HCM

VOV.VN - TP.HCM lần đầu ban hành chính sách hỗ trợ du lịch MICE, xác định hội nghị, hội thảo, sự kiện là mũi nhọn cạnh tranh mới. Với 4 nhóm hỗ trợ trọng tâm, chính sách được kỳ vọng thu hút các đoàn khách MICE lớn, tăng chi tiêu và lan tỏa lợi ích kinh tế cho thành phố.

Tỷ Huỳnh, CTV Mai Thy/VOV-TP.HCM
