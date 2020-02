Giữ nét “nhân tình thuần hậu” của người Hội An trong cơn dịch bệnh

“Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cần phát huy các giá trị văn hóa trong ứng xử cũng như truyền thống tốt đẹp “nhân tình thuần hậu” trong thời điểm xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra”. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo như vậy khi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại địa phương này. Thống kê cho thấy, lượng khách quốc tế đến Hội An sụt giảm đáng kể trong những ngày gần đây, nhất là khách châu Á.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Palm Garden Resort.

Làng Lụa Hội An, tỉnh Quảng Nam là một trong những nơi thu hút khá đông du khách đến tham quan. Vào những ngày cao điểm, nơi đây đón từ 2.000 đến 3.000 khách. Để đảm bảo an toàn cho du khách, tại đây đã trang bị 4 máy đo thân nhiệt bằng tay và có phòng cách ly y tế.

Ông Lê Thái Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tơ lụa Quảng Nam, đơn vị quản lý Làng Lụa Hội An cho biết, từ sau Tết đến nay, khách Trung Quốc giảm đáng kể. Lãnh đạo doanh nghiệp luôn quán triệt cho nhân viên không phân biệt đối xử với khách Trung Quốc trong thời điểm xảy ra dịch.

"Làng Lụa Hội An là doanh nghiệp lấy văn hóa làm nền tảng cũng như đã thực hiện Đề án “Hội An nhân tình thuần hậu”. Ở đây tuyên truyền cho nhân viên của mình có ứng xử hết sức văn hóa. Làm sao để du khách khi đến biết ơn Hội An trong những giai đoạn khó khăn, dịch bệnh này chớ không phải người ta đến mình có ứng xử thiếu tế nhị, thiếu văn minh, thiếu văn hóa", ông Vũ cho hay.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Hội An.

Năm qua, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đón hơn 5,3 triệu lượt khách đến tham quan, lưu trú. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt, doanh thu vé tham quan phố cổ đạt hơn 287 tỷ đồng. Dòng khách đến từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc chiếm số đông.

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Nam cho rằng, trong lúc xảy ra dịch, việc phòng ngừa tốt sẽ tạo sự yên tâm cho du khách.

"Phòng ngừa từ việc chúng ta lập quy trình, lập phương án, làm thế nào để trường hợp khách đến thì chúng ta làm gì, khách có triệu chứng chúng ta làm gì và khách bị nhiễm chúng ta làm gì. Tất cả đều phải có phương án và tập huấn cho từng nhân viên một. Đó là điều quan trọng nhất trong giai đoạn này. Khi khách có biểu hiện chúng ta cung cấp thông tin ngay cho cơ quan chức năng để họ có giải pháp hỗ trợ kịp thời", ông Phan Xuân Thanh cho biết thêm.

Ông Lê Trí Thanh (ngồi giữa) đề nghị các cơ sở lưu trú ở Hội An ứng xử nhân tình thuần hậu với du khách.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại Palm Garden Resort, Làng lụa Hội An, Bệnh viện Đa khoa Hội An. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ sở lưu trú, resort tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch; chủ động phòng chống bệnh dịch cho du khách, nhân viên; có phương án xử lý những trường hợp nghi nhiễm nhưng không gây hoảng loạn; xây dựng quy trình ứng phó trong trường hợp khách du lịch nhiễm bệnh số đông.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa phát hiện ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Cả 2 trường hợp nghi nhiễm đều có kết quả âm tính với virus corona.

Ông Lê Trí Thanh cho biết, Hội An là nơi thu hút rất đông khách quốc tế, trong đó có khách Trung Quốc; Địa phương cũng được bình chọn là điểm đến an toàn, thân thiện. Do đó, việc tổ chức đón khách ân cần, chu đáo, đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách, nhất là trong thời điểm xảy ra dịch bệnh là cần thiết.

"Làm sao đó để biến điều hiện nay đang gặp khó khăn trở thành cơ hội để xây dựng hình ảnh Hội An nói đi đôi với làm. Trong tình hình phức tạp như thế nhưng Hội An vẫn đón tiếp ân cần, chu đáo, ứng xử đâu ra đó, không phân biệt khách này, khách nọ. Bởi vì dịch thì mình cố gắng dập rồi cũng sẽ qua, những câu chuyện đằng sau dịch mới là lớn", ông Thanh cho hay./.