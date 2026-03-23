Hà Giang (Tuyên Quang) lọt top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026

Danh sách năm nay phản ánh bức tranh đa dạng về vẻ đẹp toàn cầu, nơi các tiêu chí không chỉ dừng lại ở cảnh quan thiên nhiên mà còn bao gồm chiều sâu văn hóa, lịch sử và trải nghiệm bản địa. Đứng đầu bảng xếp hạng là dãy núi Picos de Europa (Tây Ban Nha) – điểm đến nổi bật với sự giao thoa ấn tượng giữa núi non hùng vĩ và đại dương.

Làng Văn hóa Lô Lô Chải dưới chân Cột Cờ Lũng Cú

Đối với việc được đứng trong bảng xếp hạng là sự ghi nhận những giá trị đặc sắc về cảnh quan và văn hóa của tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây nổi tiếng với hệ thống núi đá hùng vĩ, các cung đường đèo ngoạn mục như Mã Pí Lèng, Thẩm Mã cùng những danh thắng gắn liền với lịch sử địa chất lâu đời. Đặc biệt, khu vực Hoàng Su Phì với những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ là minh chứng sinh động cho sự sáng tạo và thích ứng của con người với thiên nhiên qua hàng nghìn năm.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đẹp, hùng vĩ, Hà Giang sau khi hợp nhất với tỉnh Tuyên Quang còn là nơi hội tụ bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc, tạo nên những giá trị riêng có, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên khắc nghiệt và đời sống văn hóa bền bỉ đã hình thành nên một điểm đến độc đáo, mang lại trải nghiệm sâu sắc cho du khách.

Sông Nho Quế - Một điểm nổi tiếng hấp dẫn du khách

Theo đánh giá của Time Out, xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách toàn cầu đang có sự thay đổi rõ rệt. Những địa danh được yêu thích không chỉ bởi quy mô hay mức độ nổi tiếng, mà còn bởi tính nguyên bản, sự khác biệt và chiều sâu trải nghiệm. Trong xu thế đó, Hà Giang và Hội An được đánh giá là những điểm đến hội tụ đầy đủ các yếu tố mà du lịch hiện đại hướng tới.

Cuộc sống bình yên trên Cao nguyên đá

Việc Hà Giang (Tuyên Quang) được vinh danh trong danh sách các điểm đến đẹp nhất thế giới không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút khách du lịch. Đồng thời, đây cũng đặt ra yêu cầu về công tác bảo tồn, phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa, đảm bảo phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.



Du khách trong nước và quốc tế cùng nhau cầm tay nhảy múa vui vẻ tại Phố Cổ Đồng Văn

Sự hiện diện của Hà Giang và Hội An trong bảng xếp hạng quốc tế tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.