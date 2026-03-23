Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2026 chuyển trọng tâm sang mô hình B2B

Ngày 23/3, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cung cấp thông tin về Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam tại Hà Nội – VITM 2026. Đây là sự kiện giao thương thường niên quy mô lớn của ngành du lịch, thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp, điểm đến, các địa phương và đối tác quốc tế.

Năm nay, chủ đề “Chuyển đổi số & Tăng trưởng xanh nâng tầm du lịch Việt Nam” là thông điệp xuyên suốt của hội chợ VITM 2026, phản ánh định hướng phát triển của du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới, khi chuyển đổi số và tăng trưởng xanh đang trở thành hai trụ cột quan trọng giúp ngành du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường và hướng tới phát triển bền vững.

Ông Vũ Thế Bình – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết hội chợ du lịch VITM Hà Nội năm 2026 có sự chuyển hướng sang hoạt động kết nối doanh nghiệp B2B, trọng tâm là thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, bên cạnh phục vụ tốt du khách trong nước với những chương trình khuyến mại, kích cầu… như những lần tổ chức trước đây.

“Công tác kết nối doanh nghiệp B2B sẽ đóng vai trò trọng tâm của hội chợ VITM 2026, đón các đoàn lữ hành quốc tế từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á... làm việc với doanh nghiệp, điểm đến tại Việt Nam. Đây là những đơn vị trong thời gian ngắn có thể đưa nhiều đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới biến động, ngành du lịch Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, thu hút khách quốc tế, kết hợp tiếp thị số và xúc tiến trực tiếp. Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ đưa thật nhiều hãng lữ hành nước ngoài đến Việt Nam, kết nối với doanh nghiệp, tham quan các điểm đến. Họ được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm dịch vụ, sau đó sẽ đưa du khách đến với các địa phương trên cả nước”.

Doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ đối tác quốc tế tại hội chợ du lịch VITM 2025

Dự kiến, hội chợ du lịch VITM 2026 có khoảng 450 gian hàng, với sự tham gia của hơn 600 doanh nghiệp du lịch, các hãng hàng không, cơ quan xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài. Khoảng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam sẽ góp mặt, quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Hoạt động nổi bật của VITM 2026 là chương trình kết nối giao thương (B2B) trong ngày 9/4/2026 (không mở cửa cho khách tham quan). Sự kiện này dành riêng cho các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia hội chợ, dự kiến thu hút khoảng 350 – 400 người mua (buyer) - trong đó có khoảng 150 công ty lữ hành nước ngoài và khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Mục tiêu của sự kiện B2B là thúc đẩy gặp gỡ, trao đổi thông tin, ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp tham gia hội chợ.

Song song với hoạt động giao thương, hội chợ du lịch VITM 2026 sẽ mở cửa rộng rãi cho công chúng từ ngày 10/4 - 12/4 để săn ưu đãi, tìm mua các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Một số cơ quan xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài sẽ tổ chức các chương trình quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch mới, các gói kích cầu du lịch, cũng như các xu hướng du lịch mới gắn với công nghệ và phát triển bền vững. Qua đó, Ban tổ chức hội chợ đặt mục tiêu thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham quan và giao dịch.

Bên cạnh đó, hội chợ cũng sẽ triển khai nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, liên kết vùng, cùng các chương trình quảng bá điểm đến và kích cầu du lịch như: Chương trình giới thiệu du lịch Gia Lai, hội nghị xúc tiến du lịch Lai Châu, hội nghị “Giới thiệu lịch sự kiện du lịch TP.HCM 2026”...

Với sự mở rộng về quy mô cũng như nội dung hoạt động, hội chợ VITM 2026 được kỳ vọng không chỉ là một hội chợ du lịch mà còn là diễn đàn kết nối, hợp tác và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế; tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.