Kế hoạch đưa khách Nga đến Việt Nam vẫn được duy trì trong năm nay

Thứ Năm, 07:01, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh hàng không thế giới gặp nhiều biến động và tình trạng thiếu nhiên liệu, các hãng hàng không và một số công ty du lịch cho biết vẫn duy trì kế hoạch khai thác chuyến bay từ Nga đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... trong năm nay.

Mới đây, hãng thông tấn TASS dẫn lời đại diện hãng hàng không Nga Azur Air cho biết, lịch bay đến Việt Nam vẫn được khai thác như kế hoạch, do hãng hàng không này có hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp nhiên liệu tại Nha Trang (Cam Ranh) và Phú Quốc. Các nhà cung cấp đã xác nhận sẽ hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tiếp nhiên liệu cho Azur Air đến ngày kết thúc lịch trình bay dự kiến.

Hiện nay, hãng hàng không Azur Air đang khai thác chương trình bay từ các thành phố của Nga đến Nha Trang, dự kiến kết thúc vào kỳ nghỉ lễ tháng 5/2026. Hãng hàng không này cũng khai thác chuyến bay từ Nga đến Phú Quốc, duy trì đến hết tháng 4/2026. Ngoài Azur Air, nhiều hãng hàng không như Vietjet Air, Red Wings Airlines hay Ikar Airlines... cũng có kế hoạch khai thác chuyến bay đưa du khách Nga đến Việt Nam trong năm 2026.

Du khách Nga được chào đón tại sân bay Cam Ranh, đáp chuyến bay của hãng hàng không Azur Air.

Ông Phan Đăng Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam cho biết trong giai đoạn từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, đơn vị phục vụ gần 40.000 lượt khách từ thị trường Nga và các nước CIS đến Phú Quốc, trong bối cảnh hoạt động hàng không gặp nhiều biến động. Từ tháng 4/2026, đơn vị mở rộng khai thác các chuyến bay charter từ Nga và các nước CIS đến Đà Nẵng, bên cạnh thị trường truyền thống là Nha Trang và Phú Quốc.

Bên cạnh đó, công ty du lịch PEGAS Touristik cũng lên kế hoạch cho chương trình bay từ Nga đến Phú Quốc, dự kiến khởi động từ tháng 10/2026 đến tháng 4/2027. Đây là sự mở rộng đáng kể của PEGAS Touristik sau thành công của các chương trình đón khách Nga năm 2025. Theo bà Hoàng Thị Phong Thu - Chủ tịch Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Vietnam, năm 2025 đơn vị này đã phục vụ khoảng 100.000 khách Nga và các nước CIS tại Việt Nam, cao hơn đáng kể so với con 39.100 lượt vào năm 2024.

Đón chuyến bay từ Moscow (Nga) đến sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) hồi tháng 9/2025. Ảnh: Phong Thu

Thời gian qua, Nga là thị trường gửi khách hàng đầu của du lịch Việt Nam. Với gần 690.000 lượt năm 2025, thị trường Nga đạt mức tăng trưởng cao nhất trong số các nguồn khách quốc tế của Việt Nam, với số lượng khách gấp gần 3 lần so với năm 2024. Kết quả này cũng vượt con số 646.500 lượt khách Nga vào năm 2019 trước đại dịch Covid-19, cũng là mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Tiếp đà tăng trưởng, 2 tháng đầu năm 2026 thị trường Nga vẫn duy trì là nguồn khách quốc tế có mức tăng cao nhất với 246.900 lượt khách, đạt 312,5% so cùng kỳ, nhiều hơn số lượng khách Nga đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025. Lượng du khách Nga tăng cao với thời gian lưu trú dài ngày đã đóng góp đáng kể cho ngành du lịch - dịch vụ tại các điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng...

Lượng khách Nga, Ấn Độ đến Việt Nam tăng mạnh sau 2 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 4,68 triệu lượt người, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc đang là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm, bên cạnh sự tăng trưởng đáng chú ý của lượng khách Nga, Ấn Độ, Philippines...

Hải Nam/VOV.VN
Việt Nam dẫn đầu các điểm đến về tăng trưởng du khách Nga trong năm 2025
VOV.VN - Số lượng chuyến đi nước ngoài của du khách Nga trong năm 2025 đã tăng 16% so với năm trước và đạt 20,1 triệu lượt, theo Hiệp hội Các nhà điều hành du lịch Nga (ATOR). Trong đó, Việt Nam là điểm đến nước ngoài ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất về lượng khách Nga trong năm 2025.

Khách quốc tế đến Việt Nam 2025: Sự phục hồi của thị trường Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Theo Cục Thống kê, năm 2025 Việt Nam đã đón gần 21,17 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch đạt được cột mốc ấn tượng này.

Lượng du khách Nga đến Việt Nam tăng mạnh, đánh dấu cột mốc mới năm 2025

VOV.VN - Dù chưa có thống kê đầy đủ, nhưng theo dự báo của các chuyên gia và hãng lữ hành chuyên thị trường Nga, số lượng du khách Nga đến Việt Nam năm 2025 sẽ vượt mức của năm 2019 và thiết lập một cột mốc mới.

