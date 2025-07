Khách sạn kín khách, “cháy vé” xem chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025

Sau gần 2 tháng diễn ra, tối nay (12/7), Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 bế mạc với phần tranh tài giữa 2 đội xuất sắc nhất là Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2) và Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc). Đêm chung kết có sức hút đặc biệt lượng người dân và du khách đến xem. Các khách sạn cao tầng 2 bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng, khách đã kín phòng, “cháy vé” vào khán đài xem pháo hoa đêm chung kết.

Hôm nay, ngày nghỉ cuối tuần cũng là đêm diễn ra chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025. Hai ngày qua, lần đầu tiên, thành phố bên sông Hàn đón số chuyến bay kỷ lục. Ngày 11/7, có 171 chuyến đến Đà Nẵng, tăng 14% so với tần suất trung bình ước đạt của tháng 7/2025 và tăng 40% so với 6 tháng đầu năm 2025. Ngày hôm nay (12/7), Đà Nẵng đón 165 chuyến bay, trong đó có 55 chuyến quốc tế. Số lượng chuyến bay đến Đà Nẵng trong 2 ngày qua thấy sức hút của đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025.

Du khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường hàng không tăng đột biến

Lượng khách do các cơ sở lưu trú tại thành phố Đà Nẵng phục vụ đạt khoảng gần 98.000 lượt, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2024, trong đó chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của khách quốc tế, tăng tới 81%. Các khách sạn khu vực ven biển, trung tâm thành phố, đặc biệt là 2 bên bờ sông Hàn, khách đặt kín phòng.

Chị Nguyễn Thị Thảo, ở thành phố Hải Phòng cùng gia đình đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng cho biết, gia đình đặt chỗ ở tại khách sạn gần điểm bắn pháo hoa bên bờ Đông sông Hàn và phải đặt phòng từ tuần trước. Chị Thảo bày tỏ hài lòng khi giá cả các dịch vụ đều hợp lý: “Tôi thấy Đà Nẵng là thành phố rất thân thiện, giá cả khách sạn và dịch vụ cũng tuyệt vời, vừa phải, không có chuyện chênh lệch giá, không có chuyện ăn chặn, chặt chém khách vào dịp lễ hội. Các đồ hải sản ở khu chợ lớn và trung tâm đều rất ổn”.

Phần trình diễn ấn tượng tại vòng loại của đội pháo hoa Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2).

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025, ngày từ tháng 4, khi mới thời điểm mở bán vé xem pháo hoa, lượng vé bán cho đêm Chung kết được đặt mua rất nhiều. Khán giả cũng chỉ có thể mua thông qua một số đại lý còn giữ vé. Vé xem pháo hoa đêm chung kết tại khán đài với hơn 10.000 chỗ ngồi đã được bán sớm.

Đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 cũng là một đêm thi đặc biệt khi lần đầu tiên sau 13 năm tổ chức, đêm chung kết có sự góp mặt của đại diện chủ nhà Việt Nam - đội pháo hoa Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2). Bất ngờ là lần đầu tiên tham Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội đã lọt vào đến trận chung kết.

Lần đầu tiên tham Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2) bất ngờ lọt vào đến trận chung kết.

Tại vòng loại, đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2) đã làm cả khán đài vỡ òa xúc động khi sử dụng bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Trình diễn tại chung kết này, đại diện của Việt Nam lựa chọn các hiệu ứng pháo hoa bùng nổ trên nền bài hát “Khát vọng hòa bình”. Bài hát mang đến một dư âm sâu lắng, truyền cảm hứng về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, không ngừng vươn lên và sẵn sàng hội nhập cùng thế giới.

Màn trình diễn của đại diện Việt Nam gửi gắm một bản tuyên ngôn bằng ánh sáng về giá trị mà Việt Nam luôn kiên định theo đuổi: hòa bình và ổn định, nền tảng bền vững trong một thế giới đang không ngừng biến động. Đại tá Trần Thanh Sơn, Đội trưởng Đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2) cho biết, chủ đề của đội vừa bám sát chủ đề chung của cuộc thi là “Kỷ nguyên vươn mình”, vừa thể hiện rõ nét tinh thần mà đội muốn truyền tải: “Chúng tôi nhận thấy rằng trong một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của sự phát triển và vươn lên, điều mà đất nước chúng ta hoàn toàn có thể làm được, thì giá trị cốt lõi cần được gìn giữ và đề cao chính là hòa bình và sự ổn định. Chính vì vậy, đội quyết định lựa chọn thông điệp “hòa bình” làm chủ đề cho màn trình diễn đêm chung kết”.

Phần trình diễn ấn tượng tại vòng loại của đội pháo hoa Trung Quốc

Tranh tài với đội chủ nhà trong đêm chung kết là đội pháo hoa Jiangxi Yangfeng Art Display đến từ Trung Quốc. Tại vòng loại, đội Trung Quốc gây ấn tượng bằng phong cách trình diễn pháo hoa đặc trưng của phương Đông, gắn kết chặt chẽ với một bản nhạc duy nhất. Bước vào đêm chung kết, đội Trung Quốc bất ngờ chuyển hướng với một danh sách âm nhạc trải dài tới 10 ca khúc. Đây là một quyết định táo bạo để tạo nên bước ngoặt nghệ thuật.

Với chủ đề “Da Nang A Shining Pearl – The City of Tomorrow” (Da Nang Viên ngọc tỏa sáng, Thành phố tương lai), màn trình diễn của Trung Quốc là lời tri ân dành cho Đà Nẵng, thành phố biển đang vươn mình mạnh mẽ, hướng tới tương lai phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Đội Trung Quốc ví thành phố Đà Nẵng như một "viên ngọc" đang phát sáng giữa Châu Á, một biểu tượng của hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn tới chân trời mới.

Đội pháo hoa của Trung Quốc sẵn sàng khai hỏa đêm chung kết

Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 sẽ công bố kết quả và trao giải ngay trong đêm chung kết, bao gồm các Giải Quán quân, Á quân và Giải Đội được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn) gồm tiền thưởng, Cúp và Giấy chứng nhận. Đặc biệt, do năm nay các đội thi đều trình diễn ấn tượng, sáng tạo, với chất lượng được đánh giá là vượt trội so với các năm trước nên Ban tổ chức quyết định bổ sung thêm 2 giải thưởng Sáng tạo và Triển vọng.

TP. Đà Nẵng (mới) rực rỡ trong đêm nghệ thuật và pháo hoa mừng ngày hợp nhất VOV.VN - Chương trình nghệ thuật “Đà Nẵng – Bay cao cùng đất nước” gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của nhân dân trong thời khắc chuyển mình lịch sử.