Khai trương đường bay thẳng Minsk – Cam Ranh, mở rộng kết nối du lịch Khánh Hòa

Thứ Sáu, 19:44, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 20/3, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai trương và đón chuyến bay thẳng từ Minsk (Belarus) đến Khánh Hòa do Belavia Belarusian Airlines khai thác.

Chuyến bay mang số hiệu B2795, sử dụng tàu bay Airbus, chở 281 hành khách từ sân bay quốc tế Minsk, Belarus đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào chiều cùng ngày. Ngay khi đến sân bay, chuyến bay được chào đón bằng nghi thức vòi rồng - nghi thức trang trọng của ngành hàng không. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp tặng hoa, quà lưu niệm và gửi lời chào mừng tới những hành khách đầu tiên.

khai truong duong bay thang minsk cam ranh, mo rong ket noi du lich khanh hoa hinh anh 1
Chuyến bay được chào đón bằng nghi thức vòi rồng khi hạ cánh xuống Sân bay Cam Ranh

Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, thị trường khách Belarus đến Khánh Hòa đang phục hồi mạnh. Năm 2024, địa phương đón hơn 3.200 lượt khách; năm 2025 tăng lên gần 8.900 lượt, tương đương mức tăng hơn 170%. Riêng 2 tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt hơn 2.100 lượt, cho thấy đà tăng trưởng tích cực.

khai truong duong bay thang minsk cam ranh, mo rong ket noi du lich khanh hoa hinh anh 2
Những du khách đầu tiên đường bay Minsk – Cam Ranh đến tỉnh Khánh Hòa

Việc đưa vào khai thác đường bay thẳng Minsk - Cam Ranh được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Belarus.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Quy hoạch sân bay Vân Đồn đến 2050: Thêm đường băng, thêm nhà ga
VOV.VN - Theo đề xuất quy hoạch mới, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có thể đạt công suất khoảng 20 triệu hành khách và 200.000 tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2050. Sân bay dự kiến được xây dựng thêm đường băng thứ hai, mở rộng sân đỗ lên 34 vị trí và bổ sung các nhà ga hành khách nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.

Thêm đường bay thẳng từ Ấn Độ đến Hà Nội trước nhu cầu gia tăng
VOV.VN - Từ đầu tháng 5/2026, hãng hàng không Air India sẽ khai thác đường bay thẳng Delhi (DEL) – Hà Nội (HAN), trong bối cảnh lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam đã tăng trưởng nhanh trong thời gian qua.

Các hãng hàng không Trung Quốc khôi phục đường bay đến Trung Đông
VOV.VN - Trên cơ sở đánh giá an toàn, các hãng hàng không Trung Quốc đã bắt đầu khôi phục một số đường bay thường lệ tới khu vực Trung Đông, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do xung đột tại đây.

