Khai trương đường bay thẳng Minsk – Cam Ranh, mở rộng kết nối du lịch Khánh Hòa

Chuyến bay mang số hiệu B2795, sử dụng tàu bay Airbus, chở 281 hành khách từ sân bay quốc tế Minsk, Belarus đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào chiều cùng ngày. Ngay khi đến sân bay, chuyến bay được chào đón bằng nghi thức vòi rồng - nghi thức trang trọng của ngành hàng không. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp tặng hoa, quà lưu niệm và gửi lời chào mừng tới những hành khách đầu tiên.

Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, thị trường khách Belarus đến Khánh Hòa đang phục hồi mạnh. Năm 2024, địa phương đón hơn 3.200 lượt khách; năm 2025 tăng lên gần 8.900 lượt, tương đương mức tăng hơn 170%. Riêng 2 tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt hơn 2.100 lượt, cho thấy đà tăng trưởng tích cực.

Việc đưa vào khai thác đường bay thẳng Minsk - Cam Ranh được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Belarus.