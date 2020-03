Khánh Hòa, Quảng Bình tạm ngưng đón khách du lịch

Sở Văn hóa -Thể thao tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng đón khách tham quan tại các di tích: Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng và di tích Am Chúa.

Tháp Bà Nha Trang là một trong những điểm thu hút đông khách du lịch.

Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa đề nghị từ ngày 19/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện Diên Khánh Hòa dừng đón khách đến tham quan di tích Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng, di tích Am Chúa. Đồng thời, Trung tâm Bảo tồn Di tích thông tin đến các tỉnh, thành trong cả nước không tổ chức các đoàn đến dâng hương nhân dịp lễ vía Mẫu tại di tích Tháp Bà Ponagar và di tích Am Chúa; Thực hiện nghiêm túc việc bắt buộc đeo khẩu trang khi đến địa điểm di tích.

Trước đó, Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị UBND huyện Diên Khánh, Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh không tổ chức Lễ hội Am Chúa và Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2020 (từ ngày 20 đến 23 tháng 3 Âm lịch).

Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Văn bản này vừa không đón khách du lịch và dừng việc tổ chức lễ hội, tránh cho việc nhân dân theo tín ngưỡng đến tập trung nơi đông người. Hướng bây giờ dịch bệnh khó lường, tình hình phức tạp, tín ngưỡng là của họ nhưng họ đến nhiều cũng không nên. Mình động viên, vận động để bảo đảm dịch bệnh cho an toàn. An toàn cho người dân, an toàn cho cộng đồng.”

Cũng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Quảng Bình đã tạm dừng đón khách du lịch tại các điểm tham quan nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cộng đồng và khách du lịch.

Hang Én ở Quảng Bình, một trong những điểm thu hút du khách. ( Ảnh: Trương Quang Nam )

Trong thời gian tạm nghỉ, các cơ sở, điểm tham quan thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19. Hiện tại tỉnh Quảng Bình có 2 trường hợp đang cách ly điều trị tại Bệnh viên Hữu nghị Việt Nam Cu ba- Đồng Hới, 50 người cách ly tập trung tại Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hơn 580 người cách ly y tế tại cơ sở lưu trú, trong đó có du khách trong và ngoài nước, chưa ghi nhận ca mắc Covid-19. Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, các cơ quan chức năng áp dụng các chế tài bắt buộc nhằm bảo đảm việc theo dõi, kiểm soát dịch bệnh đúng quy trình quy định của Bộ Y tế nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

"Ngành Y tế phối hợp với các cơ qua chức năng đặc biệt là Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an để kiểm soát hành khách đi qua cửa khẩu nhằm triển khai các biện pháp kịp thời nhằm cách ly, theo dõi trong 14 ngày. Nếu có những biểu hiện thì ngành y tế sẽ lấy mẫu, can thiệp và quản lý theo dõi điều trị kịp thời.", ông Cường chia sẻ./.