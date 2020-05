Khởi động cuộc thi ảnh “Việt Nam trong tôi” với phần thưởng giá trị

Một sân chơi mới dành cho những người đam mê xê dịch, yêu thích khám phá văn hoá, ẩm thực Việt Nam vừa chính thức khởi động, đó chính là cuộc thi ảnh "Việt Nam trong tôi" do báo điện tử VOV và CTCP An Land phối hợp tổ chức. Cụ thể, người dùng mạng xã hội sẽ tham gia đăng tải hình ảnh về du lịch, ẩm thực Việt Nam do chính họ chụp kèm theo mô tả ngắn về cảm nhận chuyến đi đó.



Hình ảnh và nội dung sẽ được biên tập và đăng tải trên báo điện tử VOV, fanpage của chuyên mục Du lịch. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam không phân biệt lứa tuổi đang sinh sống tại Việt Nam. Một điều cần lưu ý là người dự thi phải có địa chỉ tài khoản facebook rõ ràng để Ban Tổ chức có thể liên lạc khi cần thiết.

Biển Nha Trang hiền hoà, xinh đẹp.

Cách thức tham gia: Người tham gia gửi tối thiểu từ 5-10 ảnh đẹp, ấn tượng về chuyến du lịch từng đi vào mail: dulich.vov.vn@gmail.com. Trong mail ghi rõ: Họ và tên người dự thi; Link facebook để ban tổ chức gắn tag lên ảnh; Số điện thoại liên hệ; Tên của bức ảnh; Câu chuyện liên quan đến bức ảnh (mô tả tối thiểu 100 từ).

Điều kiện: Hình ảnh phải rõ nét (Tối thiểu 1920 x 1080 px); Không chỉnh sửa photoshop quá đà (bóp méo nhân vật trong ảnh, chỉnh màu trời, chèn chim bay…); Phải ghi rõ họ tên tác giả ảnh và thời gian chụp; Hình ảnh chưa được đăng báo.

Một người có thể tham gia với nhiều hình ảnh và không có giới hạn. Các hình ảnh phải thuộc quyền sở hữu của người tham gia (BTC sẽ không công nhận những hình ảnh được sao chép từ trên internet hoặc từ những cá nhân khác). Yêu cầu người giam gia cuộc thi phải like, share bài. Số like chỉ được tính khi người dùng đăng nhập vào link fanpage và like bài trên fanpage.

Quyền và trách nhiệm của người chơi

- Những bình luận tham gia không tuân thủ theo những quy định như đã nêu trên sẽ không được tính điểm cho người chơi.

- Trong thời gian 7 ngày kể từ lúc BTC thông báo danh sách trúng thưởng trên trang Facebook An Land Hotel và Báo điện tử VOV, người chơi có nhiệm vụ inbox thông tin cá nhân về cho chương trình qua Fanpage An Land Hotel để được hướng dẫn nhận giải. Mọi trường hợp thông tin được gửi sau thời gian quy định sẽ bị hủy giải thưởng.

- Người chơi có quyền tham gia nhiều lần và nhiều chủ đề khác nhau trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

- Mỗi tài khoản facebook chỉ được thắng giải duy nhất một lần trong suốt toàn thời gian của chương trình.

Quyền và trách nhiệm của BTC

- BTC có toàn quyền gỡ bỏ những tác phẩm có chứa nội dung nhạy cảm hoặc ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và văn hoá Việt Nam. Nếu thí sinh đăng ảnh có nội dung không hợp lệ sẽ không được tính điểm trong quá trình ghi nhận mà không cần thông báo trước.

Hữu Liên, Lạng Sơn là địa điểm mới được nhiều bạn trẻ yêu thích.

- Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, lũ lụt, sét đánh, khủng bố tấn công máy chủ làm thất thoát dữ liệu tham gia của người tham gia, BTC có quyền quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình và thông báo với người tham gia trong thời gian sớm nhất.

- BTC có toàn quyền sử dụng hình ảnh, tên tuổi của thí sinh cũng như Tác phẩm dự thi (nội dung và hình ảnh) mà không phải trả bất kì khoản phí nào liên quan đến quyền tác giả cho người dự thi.

- BTC có toàn quyền loại bỏ thí sinh tham gia ra khỏi cuộc thi trên trang Facebook mà không cần thông báo trước nếu BTC phát hiện thí sinh đó thực hiện bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng đến kết quả trung thực cuối cùng của cuộc thi.

- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thể lệ của chương trình, BTC sẽ thông báo trước trên trang Facebook An Land Hotel và VOV.VN.

- BTC có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân cho thí sinh tham gia cuộc thi này, không chia sẻ cho bên thứ ba và chỉ sử dụng cho mục đích trao đổi thông tin giữa công ty và thí sinh.

Quy định chung

- Người tham gia cần phải đọc và hiểu rõ thể lệ của cuộc thi, đồng ý và tuân theo quy định bản thể lệ này. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến cuộc thi, BTC sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của BTC là kết quả cuối cùng.

- Nhân viên của chủ thương hiệu, BTC và các đơn vị đối tác tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc thi không được tham gia chương trình này.

- Hình ảnh, nội dung người tham gia chương trình không được vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật văn hóa Việt Nam, tránh những nội dung phản động về chính trị, tôn giáo. Nghiêm cấm tuyên truyền, kích động những hành vi bạo lực, tuyên truyền phản động hoặc hành vi phá hoại. Nghiêm cấm sử dung những từ ngữ, hình ảnh, thông tin không lành mạnh, thiếu văn hóa.

- Hình ảnh tham gia của thí sinh có sự xuất hiện của các thương hiệu khách sạn khác thì sẽ được tính là không hợp lệ và sẽ không được ghi nhận điểm cho comment đó.

- Bằng việc đồng ý tham gia chương trình này, người tham gia đồng ý và cam kết không khiếu nại, kiện hoặc thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào, cho dù có bất cứ tính chất gì và/ hoặc vì bất ký mục đích gì, nhằm mục đích chống lại BTC và/ hoặc bất kỳ tổ chức và/ hoặc cá nhân nào.

- Mọi thắc mắc về chương trình, người dự thi có thể liên hệ với BTC tại trang An Land Hotel.

Thời gian diễn ra cuộc thi:

- Từ ngày 30/05 đến 10/06 (nhận ảnh và thông tin)

- Từ ngày 10/06 đến 15/06 thời gian cho phần bình chọn, like share.

- Ngày 15/06: BTC công bố, trao giải cho người thắng cuộc.

Thời gian áp dụng giải thưởng: 20/06 – 05/07/2020

Cơ cấu giải thưởng:

- Giải nhất: 3 ngày 2 đêm phòng VIP An Land + 4 vé máy bay khứ hồi các chặng + voucher tắm bùn khu du lịch Trăm Trứng ( Ảnh nhiều like, share, comment nhất )

- Giải nhì: 2 ngày 1 đêm ở tại phòng VIP của An Land + 2 vé máy bay khứ hồi + voucher tắm bùn khu du lịch Trăm Trứng ( Ảnh có lượng like, share xếp vị trí thứ 2 )