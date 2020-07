Lang thang khám phá những điểm không thể bỏ qua ở Đà Nẵng

Đà Nẵng nổi tiếng với rất nhiều điểm đẹp, du lịch nơi đây chắc chắn sẽ để lại cho bạn những ấn tượng khó quên. Tôi cũng không nhớ nổi mình đã trở lại với phố biển này bao lần, chỉ biết là càng đi càng say, về rồi lại nhớ…

Mỗi lần có dịp trở lại Đà Nẵng, tôi lại có sở thích thuê một chiếc xe máy rồi lang thang chơi một vài điểm tại đây. Trong các điểm đến ấy, tôi đặc biệt thích chinh phục đèo Hải Vân - con đèo huyền thoại dài khoảng 21km nối từ Đà Nẵng sang Huế với nhiều vòng cua ấn tượng, một bên là núi, một bên nhìn hướng biển, cây cỏ bao quanh. Đó sẽ là cảm giác ấn tượng không thể nào quên. Trên cung đường này, ngoài hít hà không khí trong trẻo của rừng núi, bạn còn được ngắm một biển trời bao la và có thể nghỉ bất kỳ chỗ nào bạn thích. Đây là con đèo khá dễ dàng để chinh phục, các bạn gái cũng có thể tự mình di chuyển mà không cần phải lo lắng gì cả. Cả cung đường dài ngoằn ngoèo lên dốc xuống dốc ấy sẽ có một vài điểm để bạn dừng lại và “sống ảo”.

Đèo Hải Vân như dải lụa uốn lượn.

Đó có thể là một mỏm đá khá lớn, nằm ngay ven đường hướng biển. Đứng trên mỏm đá phóng tầm mắt nhìn ra biển, cảm giác mình thật nhỏ bé. Khi gần lên đỉnh đèo sẽ có một khúc cua gập tay áo. Chỗ này thì hầu như ai tới cũng phải dừng lại chụp vài tấm cho bõ công leo đèo. Tiếp tục đi lên trên đỉnh đèo, sẽ có cột mốc phân chia địa phận Đà Nẵng và Huế. Chỗ này khá rộng, đủ để đỗ các loại xe, có vài quán xá mọc lên, bạn vừa có thể uống nước, nghỉ ngơi, vừa có thể mua đồ.

Tại đây vẫn còn dấu vết của một cửa ải với tên gọi là Hải Vân Quan, xây từ đời Trần. Bất kỳ ai lên tới đỉnh đèo, đều leo lên cửa ải và lô cốt để chụp hình làm kỷ niệm. Gần xuống hết đèo, bạn sẽ vô cùng ấn tượng trước bãi biển và làng chài Lăng Cô. Nơi đây có khá nhiều con thuyền nhỏ neo đậu. Ngoài ra từ đây, bạn còn được ngắm cây cầu nối với hầm Hải Vân rất đẹp. Đi được một đoạn ngắn, bạn sẽ thấy biển báo rẽ tay trái đi ra phía tây đầm Lập An – với chiều dài khoảng 5 - 6km. Đây là một con đầm nước lợ rất đẹp, nước trong veo, in bóng trời mây. Bao quanh đầm là con đường chạy ven chân núi theo một vòng tròn, nghĩa là bạn đi từ phía ngoài vào, chạy xe hết một vòng lại ra phía ngoài đường cái, không cần phải quay đầu lại mới có thể ra được đường chính.

Khúc cua tay áo trên đèo Hải Vân

Không chỉ có đèo Hải Vân, đầm Lập An, bãi biển Lăng Cô khiến người ta thấy yêu mảnh đất này, mà Đà Nẵng còn có phố cổ Hội An “gây nghiện”. Có hai cung đường để đến được với Hội An. Một là từ thành phố Đà Nẵng, chạy xe theo đường quốc lộ 1 về phía Nam khoảng 27km đến đường Vĩnh Điện rồi rẽ trái thêm 10km. Hai là chạy xe dọc theo biển Mỹ Khê, đoạn đường Trường Sa, đến Hội An khoảng 30km. Đây là con đường đẹp và vắng hơn so với đường quốc lộ, lại thoáng hơn và mát hơn do có gió biển thổi vào. Đi theo cung đường hướng biển này, ngoài việc tha hồ ngắm những resort tuyệt đẹp bên đường, bạn còn có thể ghé các cơ sở điêu khắc đá rất ấn tượng để thăm quan hoặc mua đồ lưu niệm tại những cơ sở này cho bản thân và làm quà cho bạn bè, người thân.

Một nét đặc trưng khi đến với Hội An là bạn có thể thuê thuyền dạo quanh sông Thu Bồn và các làng nghề: mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, rau Trà Quế, thăm Cửa Biển, thăm rừng dừa bảy mẫu Tam Thanh.

Phố cổ Hội An đẹp nhất khi ánh chiều tà buông. Dòng người nhộn nhịp, những ánh đèn lồng rực rỡ tạo một vẻ đẹp long lanh cho phố Hội. Nơi đây còn có chợ đêm bán đủ thứ đồ như vòng tay, vòng cổ, khăn lụa, quần áo, đèn lồng, tranh 3D, tranh đá, làm tên theo ý... Nếu bạn đi đúng vào ngày 14 rằm âm lịch hàng tháng, có thể tham dự đêm phố cổ lung linh huyền ảo. Dịp này hoặc tối cuối tuần (thứ 7, chủ nhật), bạn sẽ được nghe những bài hát chòi lắng đọng. Ở Hội An, ngoài ngắm cảnh, bạn còn có thể thưởng thức những món ăn ngon như Hoành thánh, Cao lầu, hến xào, bánh bao bánh vạc, cơm gà, bánh tráng đập, bánh ít lá gai, các loại bánh bèo, xèo, ú tro, chè, xôi cua, tào phớ (đậu hũ) với những phong vị riêng biệt…Đồ mua về có thể mua đèn lồng, đồ lụa tơ tằm, áo quần, tranh thêu tay, tranh vẽ, tranh đá…

Phố cổ Hội An

Hội An đã “gây nghiện” đến vậy thì phố biển Đà Nẵng cũng sẽ khiến bạn thích thú khi đón bình minh hoặc hoàng hôn trên những bãi biển đẹp như Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng…Nếu bạn muốn ngắm biển, thì tốt nhất nên thức dậy sớm một chút, khoảng 4h30 hoặc 5h00 và ra biển đón ánh bình minh đầu tiên trong ngày đến 6h00. Tầm 7h00 thì đã nắng gắt rồi, và thời điểm này bạn nên ngồi ăn sáng. Một bát bún thịt nướng, một đĩa bánh cuốn hay một bát mì quảng hoặc một bát bánh canh…là gợi ý cho bạn về bữa sáng ngon tuyệt.

Sau bữa sáng ấm bụng, bạn nên dạo chơi các điểm tại bán đảo Sơn Trà như thăm chùa Linh Ứng, Bãi Bụt, Bãi Rạng, Bãi Đá Đen, rừng già Sơn Trà, hải đăng Tiên Sa, và đặc biệt đừng quên ghé đỉnh Bàn Cờ. Lên tới đỉnh Bàn Cờ, thì cảm giác là không thể tả nổi, cứ như bạn đang ở cõi tiên ấy với khung cảnh xung quanh là núi, là biển, là gió, là mây trời…tất cả hòa quyện lại thành một thiên đường lộng gió. Từ đây, bạn có thể nhìn thấy thành phố Đà Nẵng xinh đẹp với những bãi biển trải dài xanh biếc đầy quyến rũ.

Một góc chùa Linh Ứng - Bãi Bụt.

Buổi chiều, bạn có thể ghé thăm Bảo tàng điêu khắc Chămpa nằm ngay trong lòng thành phố. Nơi đây chứa đựng bộ sưu tập ấn tượng về nghệ thuật điêu khắc Chămpa. Sau khi thăm bảo tàng, bạn có thể tắm biển Mỹ Khê hay biển Phạm Văn Đồng. Đây cũng là một trong những bãi tắm đẹp nhất, sạch nhất tại Đà Nẵng.

Buổi tối, bạn có thể dạo chơi ngắm phố đêm Đà Nẵng với những cây cầu long lanh ánh đèn đầy mầu sắc như cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý…rồi ghé Cầu khóa Tình yêu, nằm ngay đầu cầu Rồng, đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà. Buổi tối, hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ hình trái tim được thắp sáng, ánh xuống mặt nước tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo.

Cầu sông Hàn huyền ảo khi đêm về

Đà Nẵng còn nhiều điểm đến đẹp lắm, cứ đi rồi chắc bạn sẽ say như tôi, đi rồi lại muốn đi nữa, về rồi lại nhớ những ngày mình lang thang khắp phố phường Đà Thành…./.