Bàn giao 200 ngôi nhà cho hộ nghèo tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện chủ trương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” Trung ương về hỗ trợ các hộ nghèo tỉnh Bắc Kạn, Bộ Công an chủ trì phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện từ tháng 10/2023. Trong tổng kinh phí 11 tỉ đồng hỗ trợ đợt này, có 10 tỉ đồng từ "Quỹ vì người nghèo" Trung ương và 1 tỉ đồng từ "Quỹ vì người nghèo tỉnh Bắc Kạn" với mức hỗ trợ là 55 triệu/căn, theo hình thức “chìa khóa trao tay” cho các hộ nghèo.

Công an tỉnh Bắc Kạn, đơn vị được giao chủ trì triển khai đã huy động hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, các hộ gia đình tham gia san gạt nền móng, vận chuyển vật liệu. Với sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, chỉ sau 48 ngày triển khai, 200 căn nhà đã hoàn thành, vượt 1 tháng so với mục tiêu thời gian Bộ Công an đề ra.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao nhà cho đại diện 200 hộ gia đình.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao chìa khóa, bàn giao nhà ở cho đại diện các hộ gia đình. Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tỉnh Bắc Kạn nói chung, Công an tỉnh Bắc Kạn nói riêng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng 200 ngôi nhà cho các hộ khó khăn. Đồng thời, mong muốn các hộ gia đình tiếp tục nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống.

200 hộ nghèo, khó khăn được hỗ trợ về nhà ở đợt này thuộc các dân tộc Mông, Dao, Tày, Sán Chỉ, tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn, Ngân Sơn và huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Những ngôi nhà lắp ghép theo mẫu 36B của Bộ Công an, đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, giúp người dân nghèo tỉnh miền núi Bắc Kạn có được những ngôi nhà ấm áp đón xuân mới.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn các hộ gia đình tiếp tục nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống

Anh Vù A Vừ (dân tộc Mông, thôn Khuổi Tàu, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) bày tỏ: “Trước đây lúc ở ngôi nhà cũ nát, tôi cứ nghĩ bao giờ mình mới có căn nhà mới để ở. Khi có sự hỗ trợ này tôi đã có căn nhà mới của mình, tôi không còn phải lên rừng kiếm gỗ làm nhà nữa, tôi thấy Nhà nước rất quan tâm chúng tôi, đã giúp tôi có được căn nhà mà tôi khó có thể tự làm được, tôi rất cám ơn”.

Ông Triệu Đức Văn, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm: “Trước tiên, chương trình góp phần để xóa nhà tranh tre, dột nát, là tiêu chí trong nghèo đa chiều. Thứ hai là giúp địa phương chúng tôi bớt gánh nặng về tài chính, đồng thời là nguồn động viên tinh thần để bà con nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”.

Chương trình đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống người dân tộc thiểu số trên địa bàn, thể hiện truyền thống văn hóa và tính nhân văn sâu sắc, tương thân tương ái của dân tộc. Đồng thời cũng góp phần cụ thể hóa mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hơn 1.600 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.