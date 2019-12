Lễ hội Cam Vinh 2019 - Nghệ An Chào năm mới 2020

Lễ Hội cam Vinh gồm hai chặng chính. Chặng 1 là Tuần lễ Cam Vinh và sản phẩm, đặc sản tỉnh Nghệ An năm 2019 tại Hà Nội từ ngày 17/12 - 21/12/2019.

Tuần lễ cam Vinh và sản phẩm, đặc sản Nghệ An tại Hà Nội năm 2019 là dịp để các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp của Nghệ An gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp của Hà Nội và các tỉnh lân cận để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng, các đặc sản của địa phương.



Tuần lễ thu hút sự tham gia của 90 gian hàng, trong đó, có 42 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của các làng nghề; 40 gian hàng giới thiệu sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý cam Vinh.

Chặng 2 là Lễ hội cam Vinh - Chào năm mới 2020 với chủ đề "Xứ Nghệ những mùa vàng" và Đêm Nghệ Thuật Nghệ An chào năm mới 2020 diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh từ ngày 28/12/2019 - 1/1/2020. Lễ hội nhằm tôn vinh mảnh đất địa linh nhân kiệt xứ Nghệ; Tôn vinh đặc sản cam Vinh - loại trái cây mang giá trị biểu tượng, niềm tự hào của ngành nông nghiệp Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết: "Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, tính đa dạng sinh học cao, khí hậu, sông suối, thổ nhưỡng đa dạng, đã sản sinh ra nhiều cây, con đặc sản, nhiều sản phẩm truyền thống tồn tại và phát triển từ lâu đời. Nhiều sản phẩm đã trở thành thương hiệu nức tiếng gần xa, mà trước tiên phải kể đến, đó là đặc sản cam Vinh - những quả cam mọng nước, ngọt ngào, mang hương vị đặc trưng mà bất kỳ ai đã từng thưởng thức đều có thể cảm nhận"./.