Lung linh chợ đêm phố cổ Hội An

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, mới đây, thành phố Hội An khai trương thêm một khu chợ đêm vừa làm phong phú sản phẩm du lịch, vừa giảm quá tải cho khu phố cổ. Khi thành phố lên đèn cũng là lúc chợ đêm phố Hội bắt đầu nhộn nhịp. Dọc bên bờ sông Hoài thơ mộng là những gian trưng bày đủ các mặt hàng lưu niệm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hội An. Đó là những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu, những con tò he xinh xắn được làm từ những bàn tay khéo léo của những người thợ gốm Thanh Hà... ...hay những mặt hàng tơ lụa; những món ăn dân dã mà nếu ai một lần thưởng thức sẽ không thể quên hương vị đặc trưng của nó như mì quảng, cao lầu, bánh đậu xanh, bánh ít, chè bắp… Du khách đến với chợ đêm phố Hội không hẳn để mua sắm mà còn lang thang, dạo chơi, khám phá nét mới lạ, độc đáo ở nơi này. Chợ đêm Nguyễn Hoàng thuộc khối phố An Hội và Đông Hiệp của phường Minh An hình thành từ năm 2012. Thời gian đầu, chợ đêm Nguyễn Hoàng gặp không ít khó khăn do hoạt động du lịch, dịch vụ thời đó chưa sôi động. Dần dần, cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, lượng du khách đến phố cổ ngày càng tăng. Năm 2016, thành phố Hội An đưa toàn bộ đường Nguyễn Phúc Chu làm phố đi bộ. Từ đó đến nay, chợ đêm Nguyễn Hoàng ngày càng thu hút đông đảo du khách đến mua sắm, tham quan.

