Lượng du khách đến Đà Nẵng trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tăng 37%

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 29/8-02/9), thành phố Đà Nẵng đón hơn 850.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. 2025. Riêng lượng khách lưu trú ước đạt hơn 275.000 lượt, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt từ 65%-70%, trong đó công suất khối 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 75%. Khách tập trung tại các cơ sở lưu trú ven biển, trung tâm thành phố.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai cũng đón 810 chuyến bay, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tần suất khai thác bình quân đạt 162 chuyến/ngày, tăng khoảng 26 chuyến/ngày so với cùng kỳ năm 2025.

Người dân và du khách đến trải nghiệm Chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng"

Theo thông tin từ các nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu, Đà Nẵng đứng vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp Quốc khánh năm 2026 và đứng thứ ba về lượng khách đặt dịch vụ trên Traveloka trong dịp Quốc khánh 2026.

Trong dịp này, thành phố Đà Nẵng diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện thu hút người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Điểm nhấn là “Giải Pickleball World Cup 2026”, thu hút gần 5.000 người đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 với chủ đề “Hành trình chạm Di sản, chạm Sáng tạo” với chuỗi các hoạt động kết nối di sản, nghề thủ công và nghệ thuật dân gian với thiết kế, công nghệ, giáo dục, thị trường và các thực hành sáng tạo đương đại, được tổ chức rộng rãi tại Hội An. Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra từ 02-04/9/2026 tại Công viên APEC do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thu hút đông đảo người dân đến tham quan trải nghiệm

Du khách tham quan Rừng dừa Bảy Mẫu Hội An

Các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động triển khai nhiều chương trình kích cầu, ưu đãi tour trong nước và quốc tế phục vụ du khách dịp lễ. Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hơn 19 triệu lượt khách và lựa chọn phát triển du lịch theo chiều sâu, lấy con người, văn hóa và thiên nhiên làm giá trị cốt lõi, hướng tới những trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc và bền vững, với thông điệp “Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản”.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi xác định là phải khai thác sâu những cảm xúc và trải nghiệm của du khách, theo hướng để cho du khách có nhiều trải nghiệm sâu hơn nữa và ý nghĩa hơn nữa trong hành trình du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Đây là một hướng đi rất là đúng xu thế so với chiến dịch quảng bá trên thế giới, nơi mà rất là nhiều du khách ngày càng tìm về những giá trị cốt lõi và nhiều cảm xúc gắn bó chân thật với điểm đến hơn”.