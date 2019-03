New York Times: Đà Nẵng là địa điểm phải đến trong năm 2019

Tờ Thời báo New York (The New York Times) vừa giới thiệu 52 địa điểm du lịch phải đến trong năm 2019, trong đó, TP Đà Nẵng của Việt Nam đứng thứ 15 trong danh sách này.

Bài viết của Thời báo New York ví Đà Nẵng là Miami của Việt Nam, với bãi biển trải dài hàng cây số. Những khu nghỉ dưỡng mới được xây dựng sẽ làm hài lòng những du khách khó tính nhất.

Cầu Rồng bắc qua sông Hàn, Đà Nẵng được thắp sáng trong đêm.

“Đà Nẵng, thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam, từng được biết đến là cửa ngõ dẫn vào Hội An - một di sản được UNESCO vinh danh. Những năm trở lại đây, Đà Nẵng đã phát triển và xây dựng danh tiếng riêng của mình giống như Miami của Việt Nam”, Thời báo New York viết.

Bài báo hướng dẫn lịch trình chi tiết cho một ngày ở Đà Nẵng: “Một ngày điển hình có thể bắt đầu với việc bơi lội trên bãi biển Non Nước có hình lưỡi liềm và sau đó là dừng chân tại Chợ Hàn. Buổi chiều, du khách có thể tới Ngũ Hành Sơn để thăm những ngôi đền và chùa có tầm nhìn ra bãi biển Mỹ Khê và sau đó là trở lại thành phố để ăn tối… Một ngày tại Đà Nẵng có thể kết thúc bằng chuyến thăm Cầu Rồng luôn được thắp sáng vào mỗi đêm…”

Bài báo không quên gợi ý du khách thưởng thức các món ăn đặc trưng của Đà Nẵng như mì quảng, với giá chưa đến 1 USD.

“Bạn đừng nên rời khỏi Đà Nẵng mà chưa thử ăn mì quảng, một món ăn nổi tiếng của địa phương với nước dùng tạo màu bằng nghệ, với mì sợi ăn cùng thịt gà, thịt lợn, hải sản địa phương và rau bắp cải thái nhỏ… Món ăn này có ở bất cứ hàng ăn nào trên đường phố” - The New York Times.

Rất nhiều địa điểm nổi tiếng được Thời báo New York nêu trong danh sách các điểm du lịch phải đến trong năm 2019, trong đó, đứng ở vị trí đầu bảng là Puerto Rico. Những địa điểm khác góp mặt trong danh sách này là Panama, Munich (Đức), Eilat (Israel), Salvador (Brazil) hay Costalegre (Mexico)…/.

Hàng chục nghìn du khách đến Đà Nẵng bằng tàu biển VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, hàng chục nghìn du khách đã tới tham quan TP Đà Nẵng bằng đường thủy, mỗi tàu cập cảng Tiên Sa đưa khoảng 2.000 khách đến nơi này.

Thiên Bình/VOV.VN Theo The New York Times

