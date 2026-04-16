New Zealand thu hút khách quốc tế, thị trường Trung Quốc tăng ấn tượng

Theo Bộ Du lịch New Zealand, số liệu thống kê trong 1 năm kể từ tháng 2/2026 trở về trước cho thấy nước này đã đón gần 3,6 triệu khách du lịch quốc tế, tăng gần 230.000 người so với năm trước đó. Mặc dù lượng khách du lịch đến New Zealand tăng mạnh, song mới chỉ đạt 92% của giai đoạn trước đại dịch Covid-19.

Trong đó, khách du lịch đến từ Australia là đông nhất với 1,54 triệu người, tăng 123.000 người so với năm trước đó. Đáng chú ý, nhờ có chính sách miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc và các quốc gia Thái Bình Dương đã có thị thực của Australia, nên lượng khách từ các thị trường này đến New Zealand tăng mạnh. Số liệu thống kê cho thấy, lượng khách du lịch Trung Quốc có thị thực Australia đến New Zealand trong tháng 2/2026 đã tăng 214% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Ngoài việc gia tăng lượng khách đến từ Trung Quốc, tháng 2/2026 cũng là thời điểm New Zealand thu hút nhiều khách đến từ các nước khác, nâng tổng số khách quốc tế đến New Zealand trong giai đoạn này lên đến 408.000 người, tăng gần 54.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Bộ trưởng Du lịch New Zealand - Louise Upston khẳng định, khách du lịch nước ngoài đang có những đóng góp quan trọng giúp New Zealand có nguồn thu để đầu tư các vấn đề cơ bản và xây dựng tương lai, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và người lao động trong nhiều lĩnh vực.