中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

New Zealand thu hút khách quốc tế, thị trường Trung Quốc tăng ấn tượng

Thứ Năm, 06:01, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngành du lịch New Zealand đang phục hồi mạnh mẽ và gần đạt mức trước đại dịch Covid-19. Bên cạnh nguồn khách lớn nhất là Australia, Trung Quốc cũng đang trở thành thị trường quan trọng của ngành du lịch New Zealand.

Theo Bộ Du lịch New Zealand, số liệu thống kê trong 1 năm kể từ tháng 2/2026 trở về trước cho thấy nước này đã đón gần 3,6 triệu khách du lịch quốc tế, tăng gần 230.000 người so với năm trước đó. Mặc dù lượng khách du lịch đến New Zealand tăng mạnh, song mới chỉ đạt 92% của giai đoạn trước đại dịch Covid-19.

Trong đó, khách du lịch đến từ Australia là đông nhất với 1,54 triệu người, tăng 123.000 người so với năm trước đó. Đáng chú ý, nhờ có chính sách miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc và các quốc gia Thái Bình Dương đã có thị thực của Australia, nên lượng khách từ các thị trường này đến New Zealand tăng mạnh. Số liệu thống kê cho thấy, lượng khách du lịch Trung Quốc có thị thực Australia đến New Zealand trong tháng 2/2026 đã tăng 214% so với cùng kỳ năm trước.

new zealand thu hut khach quoc te, thi truong trung quoc tang an tuong hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Ngoài việc gia tăng lượng khách đến từ Trung Quốc, tháng 2/2026 cũng là thời điểm New Zealand thu hút nhiều khách đến từ các nước khác, nâng tổng số khách quốc tế đến New Zealand trong giai đoạn này lên đến 408.000 người, tăng gần 54.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Bộ trưởng Du lịch New Zealand - Louise Upston khẳng định, khách du lịch nước ngoài đang có những đóng góp quan trọng giúp New Zealand có nguồn thu để đầu tư các vấn đề cơ bản và xây dựng tương lai, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và người lao động trong nhiều lĩnh vực.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: New Zealand du lịch Trung Quốc khách quốc tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực