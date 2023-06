Người Nhật Bản e ngại đi du lịch nước ngoài

Thị trường du lịch nước ngoài (outbound) của Nhật Bản đang phục hồi chậm chạp, dù số chuyến bay quốc tế khởi hành từ 6 sân bay lớn của Nhật Bản trong tháng 4/2023 đã là 13.684 (tăng 324,6% so với cùng kỳ năm trước), cung cấp tổng cộng 3.250.332 chỗ ngồi (tăng 308,2% so với năm trước). Trong khi đó lượng du khách Nhật Bản ra nước ngoài trong tháng 4/2023 chỉ là 560.200 người, ít hơn khoảng 130.000 người so với tháng 3/2023 và vẫn giảm 66,4% so với tháng 4 năm 2019 (1.666.546 người).

Kết quả khảo sát mới nhất của JTB Tourism Research & Consulting cho thấy chỉ 14,1% những người Nhật Bản được hỏi (từ 20 tuổi trở lên) có kế hoạch đi du lịch nước ngoài để vui chơi trong năm tới. Với những người Nhật từ 60 tuổi trở lên, hơn 11% trả lời rằng họ sẽ không đi du lịch nước ngoài nữa, dù trước đây họ rất thích việc này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Dường như người Nhật cân nhắc nhiều hơn về chi tiêu cho một chuyến du lịch outbound. Trong số những người dự định đi nước ngoài trong năm tới, 28% nói rằng muốn đi du lịch nước ngoài nếu đồng Yên Nhật mạnh hơn hiện tại và 25,9% sẽ đi nếu họ được phép có một kỳ nghỉ. Về các dịch vụ, 21,7% nói rằng họ tìm kiếm gói du lịch hoặc chỗ ở với giá cả phải chăng và 20,1% muốn các dịch vụ hoặc đặt chỗ dễ dàng hơn.

Hiện nay hoạt động kinh doanh du lịch, lữ hành tại Nhật Bản phần lớn vẫn dựa vào du lịch nội địa. Thống kê của 43 doanh nghiệp du lịch lớn nhất Nhật Bản vào tháng 3/2023, doanh thu từ du lịch nội địa gấp hơn 6 lần doanh thu từ du lịch outbound. Sự tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 75% từ sản phẩm du lịch nội địa đã giúp tổng doanh thu của 43 công ty này trong tháng 3/2023 vượt doanh thu của tháng 3/2019.

Trong đó, công ty JTB – doanh nghiệp du lịch hàng đầu Nhật Bản ghi nhận doanh thu du lịch outbound trong năm tài khóa 2022 chỉ bằng khoảng 10% của năm tài khóa 2019. Công ty này dự đoán nhu cầu du lịch nước ngoài tại Nhật Bản trong năm tài khóa 2023 sẽ chỉ phục hồi đến 52% so với năm 2019. “Tâm lý e ngại du lịch nước ngoài của người dân Nhật Bản sẽ biến mất dần dần. Phải đến nửa cuối năm 2024, nhu cầu mới phục hồi trở lại mức trước đại dịch”, ông Eijiro Yamakita - Giám đốc điều hành của JTB nói./.