Người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch dịp Tết đạt mức cao nhất trong 4 năm

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 kéo dài 8 ngày ở Trung Quốc đã kết thúc. Dữ liệu của nhiều nền tảng du lịch Trung Quốc nước này cho thấy, Tết Giáp Thìn đã trở thành kỳ nghỉ du lịch Tết sôi động nhất trong lịch sử nước này. Lượng đặt chỗ du lịch tại Trung Quốc đã vượt xa năm 2019, trong đó các chuyến du lịch vừa và dài ngày tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Người Trung Quốc du lịch nước ngoài cũng đạt mức cao nhất trong 4 năm, với lượng đặt phòng tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Singapore, Malaysia và Thái Lan, ba quốc gia mới nhất miễn thị thực cho công dân Trung Quốc, đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ về đón khách Trung Quốc. Trên nền tảng Qunar, lượt đặt vé máy bay từ Trung Quốc đến Singapore dịp Tết tăng 29 lần so với cùng kỳ năm ngoái, Kuala Lumpur tăng 20 lần và Bangkok tăng 16 lần.

Du khách xem biểu diễn nghệ thuật ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 14/2. Ảnh: Tân Hoa xã

Cũng theo thống kê của nền tảng này, Tết năm nay, du khách Trung Quốc đã đến 1.754 thành phố thuộc 125 quốc gia trên thế giới; lượng đặt phòng khách sạn quốc tế tăng 4,7 lần, lượng đặt vé máy bay quốc tế tăng tới 14 lần so với cùng kỳ năm trước.

Một đặc điểm khác của du lịch nước ngoài dịp Tết năm nay là quãng đường du lịch của người Trung Quốc đã dài hơn. Dữ liệu của Fliggy - một nền tảng du lịch trực tuyến nổi tiếng của nước này cho thấy, các điểm đến như New Zealand, Nga, Pháp, Mỹ và Ai Cập tăng mạnh, với lượng đặt chỗ tăng gần 15 lần so với cùng kỳ. Các điểm đến “hot” đã mở rộng từ “vòng bay 4 giờ” sang “vòng bay 12 giờ”. Cũng theo Fliggy, trong kỳ nghỉ Tết năm nay, lượng du khách Trung Quốc ra nước ngoài đã đạt mức cao nhất trong 4 năm, với lượng đặt phòng tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, theo tính toán của trung tâm dữ liệu Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, có khoảng 3,23 triệu khách du lịch nhập cảnh vào Trung Quốc trong 8 ngày của kỳ nghỉ Tết. Dữ liệu của Ctrip cho thấy, du lịch nhập cảnh (inbound) của nước này đã tăng 48% so với năm 2019.

Từ góc độ sản phẩm du lịch, số lượng vé vào cửa các danh lam thắng cảnh ở Trung Quốc dịp Tết của du khách nước ngoài tăng hơn 10 lần so với năm 2019. Nguồn khách chủ yếu đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Australia, Anh, Malaysia, Việt Nam, Canada, Thái Lan và Đức.

Số liệu thống kê của Cục Quản lý nhập cư quốc gia Trung Quốc (NIA) cho thấy, các cơ quan kiểm soát biên giới của Trung Quốc đã ghi nhận khoảng 13,52 triệu lượt khách xuất nhập cảnh trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán vừa kết thúc hôm 17/2, tăng 2,8 lần so với một năm trước và phục hồi tương đương khoảng 85,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Báo cáo của nền tảng Ctrip nhận định, kể từ Tết Nguyên đán 2024, du lịch nước ngoài dự kiến ​​sẽ phục hồi nhanh chóng ở Trung Quốc.

Báo cáo “Phân tích hoạt động kinh tế du lịch Trung Quốc năm 2023 và dự báo phát triển năm 2024” do Viện Nghiên cứu du lịch Trung Quốc công bố, cũng dự báo ​trong năm 2024 số khách du lịch nội địa nước này sẽ vượt 6 tỷ lượt, doanh thu đạt khoảng 6.000 tỷ nhân dân tệ (hơn 830 tỷ USD), du khách xuất nhập cảnh sẽ vượt 264 triệu lượt, doanh thu đạt khoảng 107 tỷ USD.