Nhật Bản đón mùa hoa anh đào 2026 sớm hơn thường lệ

Thứ Năm, 14:48, 19/03/2026
VOV.VN - Mùa hoa anh đào vốn là nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, những năm gần đây, hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này không chỉ là điểm nhấn thu hút du lịch, mà còn phản ánh nhiều vấn đề về biến đổi khí hậu.

Theo thông tin từ Hiệp hội khí tượng Nhật Bản, ngoại trừ những vùng có giống hoa anh đào nở sớm từ tháng 1 và tháng 2 như Okinawa, Atami, Kawazu; một số khu vực tại nước này đã ghi nhận hoa anh đào nở từ ngày 18/3.

Theo các số liệu thống kê, năm nay hoa anh đào Nhật Bản nở sớm hơn thường lệ khoảng từ 10 - 12 ngày. Cá biệt, tại khu vực phía Đông và phía Bắc Nhật Bản, hoa anh đào nở sớm hơn tới nửa tháng, nguyên nhân do nhiệt độ năm nay cao hơn trước.

nhat ban don mua hoa anh dao 2026 som hon thuong le hinh anh 1
Hoa anh đào nở tại khu vực Atami, Nhật Bản.

Một nghiên cứu viên của Đài quan trắc khí tượng Ghifu – miền Trung Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu quan trắc hoa anh đào nở từ tuần trước. Nhiệt độ trung bình trong tháng 2 vừa qua cao hơn so với những năm trước. Do đó, hoa anh đào nở sớm hơn nhiều so với trung bình mọi năm”.

Hiệp hội khí tượng Nhật Bản cũng cho biết, địa phương có hoa anh đào mãn khai sớm nhất là tỉnh Ghifu, với thời điểm được dự báo là vào ngày 23/3, trong khi từ ngày 19/3 anh đào tại Tokyo mới bắt đầu nở. Các địa phương thuộc miền Bắc là Sendai, Niigata, Aomori, Sapporo dự báo đón mùa anh đào 2026 lần lượt vào các ngày 1/4, 2/4, 15/4 và 26/4.

nhat ban don mua hoa anh dao 2026 som hon thuong le hinh anh 2
Hoa anh đào được trồng dọc ven sông Kawazu, Nhật Bản.

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng nóng lên của Trái Đất đang tác động trực tiếp tới khí hậu và hệ sinh thái tự nhiên của Nhật Bản. Do đó, mùa hoa anh đào không chỉ còn là một hiện tượng tự nhiên, mà đã trở thành yếu tố giúp nhận biết những tác động do biến đổi khí hậu gây ra cho Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung.

Tuấn Nhật - Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Một địa phương tại Nhật Bản hủy lễ hội hoa anh đào năm 2026
Một địa phương tại Nhật Bản hủy lễ hội hoa anh đào năm 2026

VOV.VN - Lễ hội hoa anh đào mùa xuân 2026 tại một địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng ở thành phố Fujiyoshida (miền trung Nhật Bản) sẽ không được tổ chức, bởi những lo ngại của người dân về tình trạng tắc nghẽn và hành vi gây rối do khách du lịch gây ra.

Hoa mai anh đào khoe sắc mời gọi du khách đến với Mộc Châu
Hoa mai anh đào khoe sắc mời gọi du khách đến với Mộc Châu

VOV.VN - Những ngày đầu xuân, Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu khoác lên mình tấm áo mới khi hoa mai anh đào đồng loạt nở, nhuộm hồng khắp các cung đường, triền đồi. Sắc hoa rực rỡ hòa cùng không khí trong lành của cao nguyên đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, check-in, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mùa xuân.

“Tết cho em” góp phần giữ gìn hồn cốt Việt Nam trên “xứ sở hoa Anh đào”
“Tết cho em” góp phần giữ gìn hồn cốt Việt Nam trên “xứ sở hoa Anh đào”

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hôm nay 25/1, tại Tokyo, Hội Việt ngữ tại Nhật Bản đã tổ chức chương trình “Tết cho em” với nhiều hoạt động vui tươi và tràn đầy ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

