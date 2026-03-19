Nhật Bản đón mùa hoa anh đào 2026 sớm hơn thường lệ

Theo thông tin từ Hiệp hội khí tượng Nhật Bản, ngoại trừ những vùng có giống hoa anh đào nở sớm từ tháng 1 và tháng 2 như Okinawa, Atami, Kawazu; một số khu vực tại nước này đã ghi nhận hoa anh đào nở từ ngày 18/3.

Theo các số liệu thống kê, năm nay hoa anh đào Nhật Bản nở sớm hơn thường lệ khoảng từ 10 - 12 ngày. Cá biệt, tại khu vực phía Đông và phía Bắc Nhật Bản, hoa anh đào nở sớm hơn tới nửa tháng, nguyên nhân do nhiệt độ năm nay cao hơn trước.

Hoa anh đào nở tại khu vực Atami, Nhật Bản.

Một nghiên cứu viên của Đài quan trắc khí tượng Ghifu – miền Trung Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu quan trắc hoa anh đào nở từ tuần trước. Nhiệt độ trung bình trong tháng 2 vừa qua cao hơn so với những năm trước. Do đó, hoa anh đào nở sớm hơn nhiều so với trung bình mọi năm”.

Hiệp hội khí tượng Nhật Bản cũng cho biết, địa phương có hoa anh đào mãn khai sớm nhất là tỉnh Ghifu, với thời điểm được dự báo là vào ngày 23/3, trong khi từ ngày 19/3 anh đào tại Tokyo mới bắt đầu nở. Các địa phương thuộc miền Bắc là Sendai, Niigata, Aomori, Sapporo dự báo đón mùa anh đào 2026 lần lượt vào các ngày 1/4, 2/4, 15/4 và 26/4.

Hoa anh đào được trồng dọc ven sông Kawazu, Nhật Bản.

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng nóng lên của Trái Đất đang tác động trực tiếp tới khí hậu và hệ sinh thái tự nhiên của Nhật Bản. Do đó, mùa hoa anh đào không chỉ còn là một hiện tượng tự nhiên, mà đã trở thành yếu tố giúp nhận biết những tác động do biến đổi khí hậu gây ra cho Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung.