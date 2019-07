Những đất nước đẹp nhất thế giới bạn nên đến một lần trong đời

Mexico. Có những điều khách du lịch không thể cưỡng lại ở Mexico, đó là những bãi biển đầy nắng và những di tích cổ xưa. Điển hình là thành cổ Chichen Itza, một địa điểm khảo cổ thời tiền Colombo do người Maya xây dựng, nằm ở trung tâm phía bắc Bán đảo Yucatan.

Mexico. Có những điều khách du lịch không thể cưỡng lại ở Mexico, đó là những bãi biển đầy nắng và những di tích cổ xưa. Điển hình là thành cổ Chichen Itza, một địa điểm khảo cổ thời tiền Colombo do người Maya xây dựng, nằm ở trung tâm phía bắc Bán đảo Yucatan.

Mỹ. Một số trong hàng triệu lý do thu hút khách du lịch đến Mỹ là những bãi biển và công viên quốc gia tuyệt vời với nhiều cảnh quan đa dạng. Công viên Quốc gia Bắc Cực ở Alaska, là một trong những nơi hoang dã nhất trên lục địa.

Mỹ. Một số trong hàng triệu lý do thu hút khách du lịch đến Mỹ là những bãi biển và công viên quốc gia tuyệt vời với nhiều cảnh quan đa dạng. Công viên Quốc gia Bắc Cực ở Alaska, là một trong những nơi hoang dã nhất trên lục địa.

New Zealand. Du khách sau chuyến bay đường dài tới New Zealand sẽ được đền đáp bằng sự đa dạng của hệ động thực vật. Đất nước này là quê hương của những ngọn đồi tuyệt đẹp, những bãi biển, thác nước và vịnh hẹp nổi tiếng thế giới.

New Zealand. Du khách sau chuyến bay đường dài tới New Zealand sẽ được đền đáp bằng sự đa dạng của hệ động thực vật. Đất nước này là quê hương của những ngọn đồi tuyệt đẹp, những bãi biển, thác nước và vịnh hẹp nổi tiếng thế giới.