Ninh Bình sẽ là nơi đăng cai vòng chung kết Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020

Trong cuộc họp báo “Năm du lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình” được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12/10, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lê Quang Tùng cho biết: “Trong năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bên sẽ tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020 (Miss Capital ASEAN 2020), với thời gian dự kiến vào quý I hoặc quý II, địa điểm tổ chức vòng sơ khảo, chung khảo sẽ diễn ra ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, vòng chung kết sẽ được tổ chức tại thành phố Ninh Bình. Đây là 1 hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia 2020 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Ninh Bình đăng cai tổ chức”.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lê Quang Tùng.

Cũng trong buổi họp báo, thông tin về “Năm du lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình”, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: “Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình xác định “Năm Du lịch quốc gia 2020 - Ninh Bình” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là cơ hội lớn để Ninh Bình cũng như cả nước quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch trong nước, quốc tế đến, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy, UBND tỉnh Ninh Bình đã tích cực phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan có liên quan khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công “Năm du lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình”.

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, năm Du lịch Quốc gia 2020, Hoa Lư - Ninh Bình với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm” có tất cả 27 hoạt động do tỉnh Ninh Bình chủ trì tổ chức (trong đó có 14 hoạt động trọng tâm và 13 hoạt động khác); 11 hoạt động hưởng ứng do các cơ quan của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức và 79 sự kiện do 24 tỉnh, thành phố tổ chức chào mừng năm Du lịch Quốc gia.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Các hoạt động do tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp tổ chức tại địa phương gồm: Tổ chức họp báo giới thiệu về Năm Du lịch quốc gia 2020; Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020; Lễ hội Chùa Bái Đính; Lễ hội Hoa Lư; Lễ hội Tràng An; Lễ Đàn Kính Thiên; Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”; Hội thảo Quốc tế về Nghệ thuật hát Xẩm; Tổ chức giao lưu nghệ thuật các tỉnh có di sản thế giới, một số tỉnh bạn trong nước và quốc tế kết nghĩa với Ninh Bình; Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn; Giải Tràng An Marathon quốc tế lần thứ II năm 2020; Hội chợ thương mại, du lịch Ninh Bình 2020; Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020.

Các hoạt động khác gồm: Lễ hội Báo bản Nộn Khê; Lễ hội Đền Dâu; Lễ hội Chùa Dầu; Lễ hội Đền Thánh Nguyễn; Lễ hội Đền Thái Vi; Trưng bày cổ vật Ninh Bình; Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư 2020; Festival sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình lần thứ IV; Cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2020; Cuộc thi Sáng tác ảnh nghệ thuật về “Đất và Người Ninh Bình”; Hội thảo quốc tế về bảo tồn, khai thác các giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới gắn với phát triển du lịch bền vững; Lễ hội Đền Nguyễn Công Trứ; Tổ chức Cuộc thi Nấu ăn giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2020.

Ông Bùi Thành Đông, Giám đốc sở Du lịch Ninh Bình.

Chia sẻ về tiến độ chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia 2020, ông Bùi Thành Đông, Giám đốc sở Du lịch Ninh Bình cho biết: “Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đảm bảo cho sự thành công của năm du lịch quốc gia 2020, chúng tôi đang tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, nâng cao công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thế giới và nguồn nhân lực du lịch, trong đó có việc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và nâng cao chất lượng và số lượng cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, nhà hàng,...tránh tình trạng quá tải và nỗ lực hết mình để Năm Du lịch quốc gia 2020, Hoa Lư - Ninh Bình diễn ra thành công tốt đẹp và góp phần giúp du lịch Việt Nam phát triển bền vững”./.