Phê duyệt hai đề án du lịch sinh thái quy mô lớn tại Kon Ka Kinh và Kon Chư Răng

Các đề án là tiền đề, mở ra hướng phát triển mới cho du lịch sinh thái gắn với bảo tồn rừng và đa dạng sinh học tại khu vực cao nguyên phía Tây của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Theo các đề án, mục tiêu xuyên suốt của tỉnh Gia Lai là bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái, đa dạng sinh học. Đồng thời tạo thêm nguồn thu ngoài ngân sách để các đơn vị quản lý rừng từng bước thực hiện tự chủ tài chính thông qua hoạt động du lịch.

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh quy hoạch 5 điểm du lịch với tổng diện tích khoảng 500 ha cùng 8 tuyến du lịch dài gần 190 km, khai thác trên cơ sở các tuyến đường tuần tra rừng hiện có.

Du khách sẽ được trải nghiệm nhiều điểm đến nổi bật như Trung tâm dịch vụ hành chính, khu nghỉ dưỡng Rừng Tùng Ecolodge, thác Hang Én và thác Tóc Tiên.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2045, Kon Chư Răng đón khoảng 150.000 lượt khách mỗi năm, doanh thu đạt trên 225 tỷ đồng, qua đó bảo đảm tự chủ 100% kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Song song đó, Đề án du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh tập trung phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bản sắc văn hóa của đồng bào Bahnar và bảo vệ nghiêm ngặt sinh cảnh của các loài động vật quý hiếm, nguy cấp, trong đó có Voọc chà vá chân xám.

Theo quy hoạch, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh sẽ hình thành 5 điểm du lịch trên diện tích hơn 1.086 ha và 12 tuyến du lịch dài khoảng 201 km, kết nối các địa danh như Bãi Nai, Suối Ngọc, Nhà Đầm và đỉnh Đá Trắng.

Mục tiêu đến năm 2045 đưa Kon Ka Kinh trở thành trung tâm du lịch sinh thái hiện đại của khu vực Tây Nguyên, với doanh thu dự kiến khoảng 78 tỷ đồng mỗi năm.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu quá trình triển khai các đề án phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc phát triển không đánh đổi môi trường, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Lâm nghiệp, không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên và chức năng của rừng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khảo sát Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Các công trình phục vụ du lịch phải tận dụng tối đa yếu tố tự nhiên, ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, kết cấu lắp ghép dễ tháo dỡ và hài hòa với cảnh quan.

Đáng chú ý, tỉnh định hướng phát triển mô hình du lịch "zero carbon", ưu tiên sử dụng xe điện, năng lượng tái tạo và hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn nhằm giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Việc phê duyệt 2 đề án sẽ tạo động lực phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao tại tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội tăng nguồn thu, từng bước giúp các ban quản lý rừng tự chủ tài chính và tạo việc làm và sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương gắn với bảo tồn tài nguyên rừng.

Kon Ka Kinh – Ngọc quý giữa đại ngàn Tây Nguyên VOV.VN - Nằm giữa vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) là kho tàng đa dạng sinh học quý hiếm, đồng thời ẩn chứa tiềm năng lớn cho phát triển du lịch sinh thái gắn kết cộng đồng và văn hóa bản địa.