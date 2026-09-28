Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh với 2 giải thưởng tại World Travel Awards 2026

Tối 27/9, tại lễ trao giải World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương được tổ chức tại Maldives, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh ở 2 hạng mục. Hai giải thưởng gồm “Asia’s Leading National Park 2026” - Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 và “Vietnam’s Leading Nature Destination 2026” - Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026.

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được vinh danh ở 2 hạng mục tại World Travel Awards 2026

Việc được vinh danh đã góp phần khẳng định sức hấp dẫn, thương hiệu du lịch thiên nhiên và hang động của Phong Nha - Kẻ Bàng trên thị trường quốc tế.

Tại lễ trao giải, đại diện Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã giới thiệu với báo chí quốc tế những giá trị nổi bật của di sản, tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc sắc của Phong Nha - Kẻ Bàng. Bên lề sự kiện, đoàn công tác đã giới thiệu hình ảnh, tài liệu và sản phẩm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị đến các đại biểu, doanh nghiệp và tổ chức du lịch quốc tế.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích hơn 123.300ha, nổi bật với cảnh quan độc đáo, hệ thống hang động kỳ vĩ, sông ngầm và đa dạng sinh học có giá trị toàn cầu. Phong Nha - Kẻ Bàng hai lần được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản thế giới, lần đầu năm 2003 theo tiêu chí địa chất, địa mạo và năm 2015 theo tiêu chí sinh thái, đa dạng sinh học. Năm 2025, di sản được mở rộng thành Di sản thế giới xuyên biên giới giữa Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Việt Nam và Vườn quốc gia Hin Nậm Nô của Lào. Năm 2026, Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, bên cạnh các danh hiệu Di tích quốc gia đặc biệt và Khu du lịch cấp tỉnh.

Hang động bên trong Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đón khoảng 900.000 lượt khách, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước. Với đà tăng trưởng này, lượng khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng trong cả năm 2026 có khả năng vượt mốc 1 triệu lượt.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, 2 giải thưởng World Travel Awards 2026 cùng các hoạt động xúc tiến tại Maldives được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Quảng Trị, tạo thêm cơ hội kết nối thị trường du lịch quốc tế.

“Phong Nha - Kẻ Bàng sau 25 năm từ khi được công nhận danh hiệu cho đến hiện nay thì thương hiệu đã đi khắp năm châu, trở thành thương hiệu vô giá, góp phần phát triển, định hình tỉnh Quảng Trị trong không gian phát triển mới. Quan trọng nhất là phải thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ nguyên vẹn giá trị của rừng đặc dụng cũng như đa dạng sinh học và hệ sinh thái đặc trưng, tạo tiền đề cho việc phát huy hợp lý các giá trị ngoại hạng của di sản”.