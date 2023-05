Quảng Nam: Du lịch biển hứa hẹn hút khách trong mùa hè

Từ đầu năm đến nay, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam luôn đông đúc du khách trong và ngoài nước đến tham quan, lưu trú. Trong 5 ngày nghỉ lễ, từ 29/4 đến 3/5 vừa qua, mỗi ngày, đô thị cổ Hội An đón hàng chục ngàn du khách. Ngoài các điểm du lịch quen thuộc trong khu phố cổ như Chùa Cầu, Hội quán Phúc Kiến, các ngôi nhà cổ…, du khách còn đến tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch ở vùng đệm và khu vực biển Hội An. Thời tiết nóng bức trong những ngày đầu tháng 5, bãi biển An Bàng, phường Cẩm An cách trung tâm thành phố Hội An khoảng 5km, rất đông du khách đến tắm biển, giải nhiệt.

Ca nô đưa du khách đến Cù Lao Chàm, thành phố Hội An.

Anh Samuel Keating, một du khách ở Mỹ đến lưu trú tại thành phố Hội An hơn 1 tháng nay khá thích thú khi được hoà mình cùng với biển xanh, nắng vàng và cát trắng tại biển An Bàng, thành phố Hội An. “Đã rất lâu rồi, tôi mới có lại cảm giác tuyệt vời này. Cảm giác rất tuyệt sau những điều tồi tệ mà Covid-19 mang đến cho chúng ta. Âm nhạc, ẩm thực ngay trên bãi biển tuyệt đẹp thật sự không gì có thể tuyệt vời hơn” - anh Samuel Keating nói.

Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch nội địa đến tỉnh Quảng Nam tăng đột biến. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu du khách trong mùa hè này, các doanh nghiệp lữ hành tại tỉnh Quảng Nam triển khai nhiều chương trình khuyến mại, liên kết với doanh nghiệp lưu trú và các hãng hàng không để đưa ra gói dịch vụ hấp dẫn. Ông Trần Nhật Sơn, Công ty Thương mại - Dịch vụ Du lịch Hội An Express cho biết.

Biển Cửa Đại, thành phố Hội An thu hút khách quốc tế.

“Chúng tôi tập trung vào các gói chương trình như “cảm xúc mùa hè” phục vụ cho dòng khách nội địa đến để nghỉ dưỡng, vui chơi trong dịp hè này. Chúng tôi có nhiều chương trình hấp dẫn, nhiều gói chương trình du lịch biển, giới thiệu những điểm mới, nhiều chương trình team building cho khách”.

Những ngày đầu tháng 5 này, mỗi ngày, tỉnh Quảng Nam đón gần 50 ngàn lượt khách. Lượng khách lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng tăng cao với khoảng 70 ngàn lượt, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng buồng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt từ 85% đến 95%.

Ông Lê Quốc Việt, chủ khách sạn Santa Sea Villa Hội An, nằm gần biển Cửa Đại, thành phố Hội An cho biết, từ đầu tháng 3 du khách đã đặt kín phòng tại khách sạn để lưu trú, nghỉ dưỡng trong dịp hè này.

Du lịch biển hứa hẹn thu hút đông du khách trong dịp hè.

“Thời tiết năm nay thuận lợi hơn nhiều và các hoạt động du lịch đã được phục hồi trở lại nên chúng tôi rất lạc quan vào nguồn khách du lịch năm nay. Đặc biệt, với việc chính phủ mở visa thông thoáng hơn cũng tạo điều kiện tốt cho khách quốc tế vào Việt Nam và đến với du lịch biển nhiều hơn. Ngoài ra, nhu cầu du lịch của khách nội địa cũng đang tăng đáng kể, khách nội địa sẽ còn tiếp tục tăng trong dịp hè này” - ông Lê Quốc Việt cho biết.

Tỉnh Quảng Nam sở hữu bờ biển đẹp với biển xanh, nắng vàng, cát trắng.

Ngoài các bãi biển nổi tiếng như Cửa Đại, An Bàng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng đã đầu tư, làm mới dịch vụ tham quan, lưu trú tại các bãi biển ở huyện Thăng Bình, thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành. Từ đầu năm đến nay, các địa phương ven biển phía Nam Quảng Nam tổ chức các “Lễ hội văn hóa, thể thao miền biển năm 2023” với nhiều hoạt động đặc sắc như: Trưng bày giới thiệu sản vật miền biển; hát Bả trạo và lễ cầu ngư; thả diều, trình diễn cano nghệ thuật; trình diễn khinh khí cầu… Theo ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, ngoài việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới, huyện đang nỗ lực liên kết tạo cú hích trong phát triển du lịch biển.

Du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động thể thao biển hấp dẫn.

“Chúng tôi mong muốn sẽ hình thành nhiều tuor, tuyến du lịch phía Nam tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là tại huyện Thăng Bình, thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành… để có thêm nhiều điểm du lịch mới thu hút ngày càng nhiều du khách đến với tỉnh Quảng Nam. Hy vọng thời gian đến du khách sẽ đến và dành nhiều thời gian lưu trú tại đây”.

Tỉnh Quảng Nam có nhiều lợi thế phát triển du lịch biển, đảo. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương tăng cường liên kết với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung xây dựng những gói sản phẩm phù hợp trên cơ sở khai thác các giá trị mà thiên nhiên ban tặng.

Phần trình diễn khinh khí cầu trên bờ biển xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.

“Cần tăng cường sự liên kết trong phát triển du lịch giữa các địa phương trong khu vực miền Trung với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong cả nước. Đưa các dòng khách, đặc biệt là khách du lịch nội địa quay trở lại miền Trung và tỉnh Quảng Nam trong mùa hè này” - ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết./.