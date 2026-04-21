Sầm Sơn sẵn sàng bứt tốc mùa du lịch 2026 với “Khát vọng rực rỡ”

Hướng tới mùa du lịch biển 2026, tỉnh Thanh Hóa đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Lễ hội du lịch Sầm Sơn – sự kiện mở màn quan trọng nhằm kích cầu và quảng bá hình ảnh địa phương. Với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”, lễ hội năm nay không chỉ là hoạt động khai mạc thường niên mà còn thể hiện quyết tâm nâng tầm đô thị biển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ chính thức diễn ra vào 19h30 ngày 25/4/2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn. Trước đó, các buổi sơ duyệt và tổng duyệt lần lượt tổ chức vào tối 23 và 24/4. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút, hứa hẹn mang đến không gian lễ hội sôi động, mãn nhãn cho người dân và du khách.

Bãi biển Sầm Sơn.

Công tác tổ chức được UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo sát sao, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan. Từ kịch bản chương trình đến phương án vận hành đều được xây dựng chi tiết, đảm bảo tính đồng bộ, an toàn và hiệu quả. Đây được xem là bước “chạy đà” quan trọng cho mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách, với doanh thu dự kiến khoảng 19 nghìn tỷ đồng trong năm nay.

Song song với công tác tổ chức lễ hội, các địa phương như Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Từ vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm đến quản lý hoạt động kinh doanh, tất cả đều được siết chặt. Các khu vực neo đậu bè mủng, hoạt động xe điện bốn bánh được sắp xếp lại theo hướng trật tự, khoa học hơn.

Đặc biệt, vấn đề an ninh trật tự là một trong những yếu tố từng gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch được tăng cường kiểm soát. Các tổ phản ứng nhanh được thành lập, đường dây nóng được công khai nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của du khách, kiên quyết chấm dứt tình trạng chèo kéo, đeo bám.

Được định hình là tổ hợp đô thị biển hội tụ tinh hoa nghệ thuật, Vlasta - Sầm Sơn mang đến không gian nghệ thuật đường phố mới lạ.

Hạ tầng đô thị và cảnh quan du lịch cũng được chỉnh trang toàn diện. Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật được bổ sung trên nhiều tuyến đường, cây xanh và bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng, tạo diện mạo khang trang, hiện đại. Tại các bãi tắm, các chòi quan sát, biển cảnh báo nguy hiểm và hệ thống loa phát thanh liên tục được hoàn thiện, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và du khách.

Một điểm đáng chú ý là việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng đã tổ chức tập huấn kỹ năng phục vụ, văn hóa ứng xử văn minh cho đội ngũ nhân viên, hướng tới xây dựng hình ảnh Sầm Sơn thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt du khách.

Đến Đền Độc Cước, du khách như lạc vào không gian linh thiêng giữa biển trời Sầm Sơn.

Không dừng lại ở lễ khai mạc, Sầm Sơn còn chuẩn bị chuỗi hoạt động kéo dài xuyên suốt mùa hè như lễ hội ẩm thực, lễ hội bánh chưng - bánh giầy, các giải thể thao phong trào như marathon, đua xe đạp… nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Theo ngành du lịch Thanh Hóa, năm 2026 toàn tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 11,75 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 34.650 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang triển khai chiến lược phát triển đồng bộ, từ nâng cấp hạ tầng, cải thiện môi trường du lịch đến đa dạng hóa sản phẩm tại các điểm đến trọng điểm như Sầm Sơn, Hải Tiến, Nghi Sơn.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm đổi mới, đô thị biển Sầm Sơn đang cho thấy tâm thế sẵn sàng bước vào mùa du lịch sôi động, hướng tới khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực miền Trung trong năm 2026.