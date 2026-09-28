English
/ SĂN TOUR
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điểm đến Lisbon (Bồ Đào Nha) dẫn đầu danh sách Chỉ số Kỳ nghỉ Hạnh phúc

Thứ Hai, 06:01, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Báo cáo "Chỉ số Kỳ nghỉ Hạnh phúc" (Holiday Happiness Index), do nền tảng du lịch BookRetreats.com thực hiện đã công bố danh sách các thành phố giúp du khách cảm thấy thư thái và hạnh phúc nhất.

Báo cáo "Chỉ số Kỳ nghỉ Hạnh phúc" do BookRetreats.com thực hiện cùng chuyên gia tâm lý học lâm sàng từ Đại học Harvard, đã đánh giá và xếp hạng 47 điểm đến quốc tế dựa trên khả năng kích thích các hormone hạnh phúc tự nhiên (như serotonin, dopamine, endorphin, oxytocin...) thông qua 5 yếu tố cốt lõi: Ánh nắng Mặt Trời, chất lượng giấc ngủ, chế độ ăn uống lành mạnh, thời gian tiếp xúc với thiên nhiên và mức độ vận động thể chất.

Theo báo cáo này, thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha đã giành vị trí quán quân nhờ sự vượt trội đồng đều ở hầu hết các tiêu chí. Thành phố ghi điểm mạnh với gần 10% nhà hàng phục vụ ẩm thực lành mạnh, vượt qua nhiều trung tâm ẩm thực lớn như Paris hay Tokyo nhờ nguồn hải sản tươi ngon và giá cả phải chăng. Bên cạnh đó, Lisbon rất lý tưởng để đi bộ khám phá, sở hữu mật độ 49 m² mảng xanh trên mỗi người dân, chỉ cách các bãi biển tự nhiên chưa đầy một giờ tàu và đón hơn 2.800 giờ nắng ấm mỗi năm.

Diem den lisbon bo Dao nha dan dau danh sach chi so ky nghi hanh phuc hinh anh 1
Điểm đến Lisbon (Bồ Đào Nha) dẫn đầu danh sách Chỉ số Kỳ nghỉ Hạnh phúc

Xếp ở vị trí thứ hai là thủ đô Helsinki của Phần Lan, nổi bật với danh hiệu điểm đến có chất lượng giấc ngủ tốt nhất nhờ môi trường cực kỳ yên tĩnh, ít ô nhiễm tiếng ồn và ánh sáng. Thành phố này sở hữu mật độ không gian xanh ấn tượng lên tới 126 m² mỗi người cùng nhịp sống thanh bình, an toàn và các công viên quốc gia nằm ngay sát trung tâm.

Vị trí thứ ba thuộc về Orlando của Mỹ. Dù nổi tiếng là thủ đô của các công viên giải trí cảm giác mạnh, Orlando gây bất ngờ khi dẫn đầu toàn bộ bảng xếp hạng về không gian xanh với 258 m² mỗi người trải dài qua hơn 148 công viên và hồ nước. Thời tiết ngập tràn ánh nắng quanh năm cùng nhiều lựa chọn chèo thuyền kayak, dạo bộ giữa thiên nhiên giúp thành phố này trở thành điểm đến lý tưởng để nâng cao tinh thần cho du khách.

Sau Lisbon, Helsinki, Orlando, các thành phố khác trong top đầu của bảng xếp hạng gồm Barcelona (Tây Ban Nha), Athens (Hy Lạp), Rome (Italy) và Sydney (Australia). Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của Bồ Đào Nha như một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất tại châu Âu hiện nay.

Du lịch châu Âu xuyên 3 nước và hơn một nghìn năm trong 12 tiếng cover.jpg

Đi xuyên 3 nước châu Âu và ngàn năm lịch sử trong…12 tiếng

VOV.VN - Khoảng 8h sáng khi ánh nắng dịu nhẹ phủ lên mái vòm nổi tiếng của Nhà thờ chính tòa Aachen, miền Tây nước Đức, tôi ngồi thong thả thưởng thức món bánh mì giòn, bơ, phô mai và một ly cà phê nóng. Chỉ vài giờ nữa, chúng tôi sẽ ăn trưa ở Bỉ và kết thúc hành trình bằng bữa tối tại Hà Lan. 

Anh Tuấn/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khách du lịch tràn ngập châu Âu, nhiều điểm đến quá tải
Khách du lịch tràn ngập châu Âu, nhiều điểm đến quá tải

VOV.VN - Mùa hè năm 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ của ngành du lịch châu Âu. Tình trạng quá tải diễn ra tại nhiều điểm nóng du lịch, tạo áp lực lớn cho hạ tầng địa phương và gây ra làn sóng phản đối của người dân bản địa.

Khách du lịch tràn ngập châu Âu, nhiều điểm đến quá tải

Khách du lịch tràn ngập châu Âu, nhiều điểm đến quá tải

VOV.VN - Mùa hè năm 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ của ngành du lịch châu Âu. Tình trạng quá tải diễn ra tại nhiều điểm nóng du lịch, tạo áp lực lớn cho hạ tầng địa phương và gây ra làn sóng phản đối của người dân bản địa.

Giá khách sạn tăng vọt tại các điểm đến châu Âu trước thềm nhật thực toàn phần
Giá khách sạn tăng vọt tại các điểm đến châu Âu trước thềm nhật thực toàn phần

VOV.VN - Giá khách sạn tại một số khu vực châu Âu đã tăng vọt, khi rất đông du khách tập trung về những địa điểm cho phép chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần đêm 12/8.

Giá khách sạn tăng vọt tại các điểm đến châu Âu trước thềm nhật thực toàn phần

Giá khách sạn tăng vọt tại các điểm đến châu Âu trước thềm nhật thực toàn phần

VOV.VN - Giá khách sạn tại một số khu vực châu Âu đã tăng vọt, khi rất đông du khách tập trung về những địa điểm cho phép chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần đêm 12/8.

Anh áp dụng giấy phép du lịch điện tử bắt buộc cho du khách từ 85 quốc gia
Anh áp dụng giấy phép du lịch điện tử bắt buộc cho du khách từ 85 quốc gia

VOV.VN - Ngày 25/2, Chính phủ Vương quốc Anh cho biết một quy định nhập cảnh mới sẽ chính thức được áp dụng rộng rãi, yêu cầu du khách từ 85 quốc gia vốn đang được miễn thị thực, bao gồm cả công dân Pháp và các nước Liên minh châu Âu (EU), phải có giấy phép du lịch điện tử trước khi đặt chân tới quốc gia này.

Anh áp dụng giấy phép du lịch điện tử bắt buộc cho du khách từ 85 quốc gia

Anh áp dụng giấy phép du lịch điện tử bắt buộc cho du khách từ 85 quốc gia

VOV.VN - Ngày 25/2, Chính phủ Vương quốc Anh cho biết một quy định nhập cảnh mới sẽ chính thức được áp dụng rộng rãi, yêu cầu du khách từ 85 quốc gia vốn đang được miễn thị thực, bao gồm cả công dân Pháp và các nước Liên minh châu Âu (EU), phải có giấy phép du lịch điện tử trước khi đặt chân tới quốc gia này.

Nhiều di tích tại Pháp áp dụng giá vé cao hơn với du khách ngoài EU
Nhiều di tích tại Pháp áp dụng giá vé cao hơn với du khách ngoài EU

VOV.VN - Từ ngày 14/1/2026, Pháp chính thức triển khai chính sách mức giá vé khác biệt giữa những du khách từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) với du khách từ quốc gia khác, tại một số điểm di tích và bảo tàng nổi bật của nước này.

Nhiều di tích tại Pháp áp dụng giá vé cao hơn với du khách ngoài EU

Nhiều di tích tại Pháp áp dụng giá vé cao hơn với du khách ngoài EU

VOV.VN - Từ ngày 14/1/2026, Pháp chính thức triển khai chính sách mức giá vé khác biệt giữa những du khách từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) với du khách từ quốc gia khác, tại một số điểm di tích và bảo tàng nổi bật của nước này.

Châu Âu định hình chiến lược du lịch theo hướng bền vững
Châu Âu định hình chiến lược du lịch theo hướng bền vững

VOV.VN - Trong bối cảnh nhiều điểm đến quá tải, Liên minh châu Âu (EU) đang từng bước xây dựng một chiến lược du lịch chung – kế hoạch đầu tiên đặt tính bền vững làm nguyên tắc trung tâm, hướng tới cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và phúc lợi cộng đồng.

Châu Âu định hình chiến lược du lịch theo hướng bền vững

Châu Âu định hình chiến lược du lịch theo hướng bền vững

VOV.VN - Trong bối cảnh nhiều điểm đến quá tải, Liên minh châu Âu (EU) đang từng bước xây dựng một chiến lược du lịch chung – kế hoạch đầu tiên đặt tính bền vững làm nguyên tắc trung tâm, hướng tới cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và phúc lợi cộng đồng.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực