Báo cáo "Chỉ số Kỳ nghỉ Hạnh phúc" do BookRetreats.com thực hiện cùng chuyên gia tâm lý học lâm sàng từ Đại học Harvard, đã đánh giá và xếp hạng 47 điểm đến quốc tế dựa trên khả năng kích thích các hormone hạnh phúc tự nhiên (như serotonin, dopamine, endorphin, oxytocin...) thông qua 5 yếu tố cốt lõi: Ánh nắng Mặt Trời, chất lượng giấc ngủ, chế độ ăn uống lành mạnh, thời gian tiếp xúc với thiên nhiên và mức độ vận động thể chất.

Theo báo cáo này, thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha đã giành vị trí quán quân nhờ sự vượt trội đồng đều ở hầu hết các tiêu chí. Thành phố ghi điểm mạnh với gần 10% nhà hàng phục vụ ẩm thực lành mạnh, vượt qua nhiều trung tâm ẩm thực lớn như Paris hay Tokyo nhờ nguồn hải sản tươi ngon và giá cả phải chăng. Bên cạnh đó, Lisbon rất lý tưởng để đi bộ khám phá, sở hữu mật độ 49 m² mảng xanh trên mỗi người dân, chỉ cách các bãi biển tự nhiên chưa đầy một giờ tàu và đón hơn 2.800 giờ nắng ấm mỗi năm.

Điểm đến Lisbon (Bồ Đào Nha) dẫn đầu danh sách Chỉ số Kỳ nghỉ Hạnh phúc

Xếp ở vị trí thứ hai là thủ đô Helsinki của Phần Lan, nổi bật với danh hiệu điểm đến có chất lượng giấc ngủ tốt nhất nhờ môi trường cực kỳ yên tĩnh, ít ô nhiễm tiếng ồn và ánh sáng. Thành phố này sở hữu mật độ không gian xanh ấn tượng lên tới 126 m² mỗi người cùng nhịp sống thanh bình, an toàn và các công viên quốc gia nằm ngay sát trung tâm.

Vị trí thứ ba thuộc về Orlando của Mỹ. Dù nổi tiếng là thủ đô của các công viên giải trí cảm giác mạnh, Orlando gây bất ngờ khi dẫn đầu toàn bộ bảng xếp hạng về không gian xanh với 258 m² mỗi người trải dài qua hơn 148 công viên và hồ nước. Thời tiết ngập tràn ánh nắng quanh năm cùng nhiều lựa chọn chèo thuyền kayak, dạo bộ giữa thiên nhiên giúp thành phố này trở thành điểm đến lý tưởng để nâng cao tinh thần cho du khách.

Sau Lisbon, Helsinki, Orlando, các thành phố khác trong top đầu của bảng xếp hạng gồm Barcelona (Tây Ban Nha), Athens (Hy Lạp), Rome (Italy) và Sydney (Australia). Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của Bồ Đào Nha như một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất tại châu Âu hiện nay.