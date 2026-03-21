Quảng Tây (Trung Quốc) tạo thuận lợi thanh toán và hoàn thuế cho khách du lịch

Theo thông tin từ Sở Thương mại Quảng Tây (Trung Quốc), địa phương này đặt mục tiêu không chỉ thu hút khách du lịch quốc tế bằng danh lam thắng cảnh mà còn biến “lưu lượng khách” thành “doanh thu” thông qua hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm kích cầu tiêu dùng.

Một trong những biện pháp quan trọng của gói chính sách này là việc tối ưu hóa dịch vụ hoàn thuế khi xuất cảnh. Kể từ ngày 1/2 vừa qua, thành phố Nam Ninh - thủ phủ của Quảng Tây đã chính thức áp dụng cơ chế công nhận lẫn nhau về dịch vụ “mua ngay - hoàn thuế ngay” với 16 tỉnh, thành phố lớn khác tại Trung Quốc như Bắc Kinh, Thiên Tân. Nhờ đó, du khách nước ngoài mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn như Trung tâm Thương mại MixC Nam Ninh, Bách hóa Nam Ninh có thể hoàn tất thủ tục hoàn thuế một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Một khu du lịch tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Quảng Tây còn khởi động chuỗi hoạt động “Mùa tiêu dùng dịch vụ hoàn thuế khi xuất cảnh” tại Trung Quốc. Các thành phố du lịch trọng điểm như Nam Ninh, Quế Lâm đang tập trung xây dựng các khu thương mại đặc trưng gắn với dịch vụ hoàn thuế. Để hỗ trợ tối đa cho du khách, chính quyền địa phương đã phát hành “Hướng dẫn thao tác hoàn thuế khi xuất cảnh tại Quảng Tây” và “Bản đồ tiêu dùng hoàn thuế khi xuất cảnh tại Quảng Tây” bằng 7 thứ tiếng gồm tiếng Anh, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Indonesia.

Song song với đó, nhằm tạo ra nhiều điểm đến hấp dẫn, Quảng Tây đã bình chọn và giới thiệu 10 khu phố mang đậm “Phong cách quốc tế” tiêu biểu như Trung tâm Hội tụ Sản phẩm Đặc sắc Trung Quốc-ASEAN (Nam Ninh), Phố Tây Dương Sóc (Quế Lâm), hay Phố Biên quan số 1 tại Khu Hữu nghị quan (Sùng Tả). Các khu phố này đều được trang bị dịch vụ đổi ngoại tệ, tạo điều kiện tối đa cho du khách quốc tế.

Về khâu thanh toán, Quảng Tây đã phối hợp với nền tảng Alipay triển khai chương trình hỗ trợ thanh toán cho người nước ngoài. Các biển chỉ dẫn và sổ tay hướng dẫn sử dụng thanh toán di động bằng đa ngôn ngữ đã được lắp đặt và phát hành tại các trung tâm thương mại lớn, sân bay và ga tàu cao tốc. Du khách quốc tế còn được nhận các gói phiếu ưu đãi đặc biệt khi đến Quảng Tây.

Ngoài nỗ lực cải thiện môi trường mua sắm, Quảng Tây cũng chú trọng nâng cao tính thuận tiện trong nhập cảnh. Việc khôi phục hoạt động của tàu khách liên vận quốc tế Việt - Trung và mở 4 tuyến vận tải hành khách qua các cửa khẩu biên giới Việt - Trung đã và đang góp phần rút ngắn khoảng cách, mang du khách đến gần hơn với các trung tâm tiêu dùng.

Trong thời gian tới, Quảng Tây dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới các cửa hàng và chủng loại hàng hóa đủ điều kiện hoàn thuế. Địa phương này cũng sẽ phát triển các dòng sản phẩm quà tặng đặc trưng của địa phương, xây dựng các khu thương mại kiểu mẫu thân thiện với du khách nhập cảnh và tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến tiêu dùng quy mô lớn, qua đó tạo nên một hệ sinh thái tiêu dùng đa dạng, đặc sắc và thu hút đối với khách du lịch nước ngoài.