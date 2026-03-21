  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quảng Tây (Trung Quốc) tạo thuận lợi thanh toán và hoàn thuế cho khách du lịch

Thứ Bảy, 08:01, 21/03/2026
VOV.VN - Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang triển khai hàng loạt chính sách mới nhằm thu hút khách du lịch từ khu vực ASEAN, từ tối ưu hóa dịch vụ hoàn thuế, đa dạng hóa sản phẩm đến hỗ trợ thanh toán.

Theo thông tin từ Sở Thương mại Quảng Tây (Trung Quốc), địa phương này đặt mục tiêu không chỉ thu hút khách du lịch quốc tế bằng danh lam thắng cảnh mà còn biến “lưu lượng khách” thành “doanh thu” thông qua hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm kích cầu tiêu dùng.

Một trong những biện pháp quan trọng của gói chính sách này là việc tối ưu hóa dịch vụ hoàn thuế khi xuất cảnh. Kể từ ngày 1/2 vừa qua, thành phố Nam Ninh - thủ phủ của Quảng Tây đã chính thức áp dụng cơ chế công nhận lẫn nhau về dịch vụ “mua ngay - hoàn thuế ngay” với 16 tỉnh, thành phố lớn khác tại Trung Quốc như Bắc Kinh, Thiên Tân. Nhờ đó, du khách nước ngoài mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn như Trung tâm Thương mại MixC Nam Ninh, Bách hóa Nam Ninh có thể hoàn tất thủ tục hoàn thuế một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Một khu du lịch tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Quảng Tây còn khởi động chuỗi hoạt động “Mùa tiêu dùng dịch vụ hoàn thuế khi xuất cảnh” tại Trung Quốc. Các thành phố du lịch trọng điểm như Nam Ninh, Quế Lâm đang tập trung xây dựng các khu thương mại đặc trưng gắn với dịch vụ hoàn thuế. Để hỗ trợ tối đa cho du khách, chính quyền địa phương đã phát hành “Hướng dẫn thao tác hoàn thuế khi xuất cảnh tại Quảng Tây” và “Bản đồ tiêu dùng hoàn thuế khi xuất cảnh tại Quảng Tây” bằng 7 thứ tiếng gồm tiếng Anh, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Indonesia.

Song song với đó, nhằm tạo ra nhiều điểm đến hấp dẫn, Quảng Tây đã bình chọn và giới thiệu 10 khu phố mang đậm “Phong cách quốc tế” tiêu biểu như Trung tâm Hội tụ Sản phẩm Đặc sắc Trung Quốc-ASEAN (Nam Ninh), Phố Tây Dương Sóc (Quế Lâm), hay Phố Biên quan số 1 tại Khu Hữu nghị quan (Sùng Tả). Các khu phố này đều được trang bị dịch vụ đổi ngoại tệ, tạo điều kiện tối đa cho du khách quốc tế.

Về khâu thanh toán, Quảng Tây đã phối hợp với nền tảng Alipay triển khai chương trình hỗ trợ thanh toán cho người nước ngoài. Các biển chỉ dẫn và sổ tay hướng dẫn sử dụng thanh toán di động bằng đa ngôn ngữ đã được lắp đặt và phát hành tại các trung tâm thương mại lớn, sân bay và ga tàu cao tốc. Du khách quốc tế còn được nhận các gói phiếu ưu đãi đặc biệt khi đến Quảng Tây.

Ngoài nỗ lực cải thiện môi trường mua sắm, Quảng Tây cũng chú trọng nâng cao tính thuận tiện trong nhập cảnh. Việc khôi phục hoạt động của tàu khách liên vận quốc tế Việt - Trung và mở 4 tuyến vận tải hành khách qua các cửa khẩu biên giới Việt - Trung đã và đang góp phần rút ngắn khoảng cách, mang du khách đến gần hơn với các trung tâm tiêu dùng.

Trong thời gian tới, Quảng Tây dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới các cửa hàng và chủng loại hàng hóa đủ điều kiện hoàn thuế. Địa phương này cũng sẽ phát triển các dòng sản phẩm quà tặng đặc trưng của địa phương, xây dựng các khu thương mại kiểu mẫu thân thiện với du khách nhập cảnh và tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến tiêu dùng quy mô lớn, qua đó tạo nên một hệ sinh thái tiêu dùng đa dạng, đặc sắc và thu hút đối với khách du lịch nước ngoài.

Vì sao Quảng Tây (Trung Quốc) hấp dẫn du khách ?

VOV.VN - Sở hữu nhiều nét văn hóa độc đáo, Quảng Tây là điểm đến không thể bỏ qua trong chuyến du lịch Trung Quốc. Trong đó tour Bắc Hải - Nam Ninh - Thái Bình Cổ Trấn hiện được nhiều khách Việt lựa chọn gần đây bởi chi phí không quá đắt đỏ, được đánh giá rẻ hơn cả tour nội địa.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Giới trẻ Trung Quốc rộ mốt “du lịch boomerang”: Một vé, hai điểm đến
Giới trẻ Trung Quốc rộ mốt “du lịch boomerang”: Một vé, hai điểm đến

VOV.VN - Chỉ với một tấm vé máy bay giá rẻ, giới trẻ Trung Quốc đang biến những giờ chờ quá cảnh thành những chuyến du lịch thu nhỏ, mở ra trào lưu “du lịch boomerang” đầy mới lạ.

Giới trẻ Trung Quốc rộ mốt “du lịch boomerang”: Một vé, hai điểm đến

Giới trẻ Trung Quốc rộ mốt “du lịch boomerang”: Một vé, hai điểm đến

VOV.VN - Chỉ với một tấm vé máy bay giá rẻ, giới trẻ Trung Quốc đang biến những giờ chờ quá cảnh thành những chuyến du lịch thu nhỏ, mở ra trào lưu “du lịch boomerang” đầy mới lạ.

“Ngày phở Việt Nam” - Lan tỏa hương vị Việt tại Bắc Kinh
“Ngày phở Việt Nam” - Lan tỏa hương vị Việt tại Bắc Kinh

VOV.VN - Ngày 5/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã phối hợp cùng các nhà hàng Việt Nam ở sở tại tổ chức sự kiện “Ngày Phở Việt Nam” tại trụ sở Đại sứ quán. Sự kiện nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu quốc gia thông qua tinh hoa ẩm thực Phở Việt Nam.

“Ngày phở Việt Nam” - Lan tỏa hương vị Việt tại Bắc Kinh

“Ngày phở Việt Nam” - Lan tỏa hương vị Việt tại Bắc Kinh

VOV.VN - Ngày 5/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã phối hợp cùng các nhà hàng Việt Nam ở sở tại tổ chức sự kiện “Ngày Phở Việt Nam” tại trụ sở Đại sứ quán. Sự kiện nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu quốc gia thông qua tinh hoa ẩm thực Phở Việt Nam.

Trung Quốc bùng nổ du lịch nước ngoài dịp Tết, Việt Nam trong danh sách hàng đầu
Trung Quốc bùng nổ du lịch nước ngoài dịp Tết, Việt Nam trong danh sách hàng đầu

VOV.VN - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 ở Trung Quốc sẽ kéo dài 9 ngày. Một số nền tảng du lịch nước này dự báo, du lịch nước ngoài sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ tại Trung Quốc, trong đó Việt Nam nằm trong danh sách điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.

Trung Quốc bùng nổ du lịch nước ngoài dịp Tết, Việt Nam trong danh sách hàng đầu

Trung Quốc bùng nổ du lịch nước ngoài dịp Tết, Việt Nam trong danh sách hàng đầu

VOV.VN - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 ở Trung Quốc sẽ kéo dài 9 ngày. Một số nền tảng du lịch nước này dự báo, du lịch nước ngoài sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ tại Trung Quốc, trong đó Việt Nam nằm trong danh sách điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.

