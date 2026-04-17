Sắp diễn ra Tuần du lịch Ninh Bình với loạt sự kiện đặc sắc

Thứ Sáu, 11:40, 17/04/2026
VOV.VN - Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ diễn ra từ cuối tháng 4 với chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Ninh Bình tới du khách trong và ngoài nước.

Chương trình khai mạc hoành tráng, ứng dụng công nghệ hiện đại

Ngày 17/4, tại Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị thông tin về các sự kiện Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại”. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 1 nghìn lượt khách, góp phần kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh điểm đến và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững.

Điểm nhấn của Tuần Du lịch là Lễ khai mạc dự kiến tổ chức tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng (phường Hoa Lư), với sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu gồm lãnh đạo Trung ương, địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông.

Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Nét họa ngàn năm” được dàn dựng công phu với khoảng 200 nghệ sĩ, diễn viên, chia thành ba chương: Huyền thoại Tam Cốc – Khám phá và trải nghiệm - Ninh Bình, điểm đến của thế giới. Sân khấu thực cảnh kết hợp công nghệ LED, ánh sáng và trình chiếu hiện đại, tạo không gian nghệ thuật đa chiều, kết nối quá khứ - hiện tại.

Quang cảnh hội nghị

Trong khuôn khổ Tuần Du lịch, hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch sẽ được tổ chức như:

Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc (cuối tháng 5/2026): Tổ chức tham quan, trải nghiệm cánh đồng lúa chín, kết hợp đoàn rước lễ vật nông sản và biểu diễn nghệ thuật dân gian tại các điểm trên tuyến du lịch sông Ngô Đồng như bến Thánh, hang Cả, hang Hai, hang Ba.

Lễ hội Âm nhạc sáng tạo Tràng An (Forestival) (tháng 4 - 5/2026): Chuỗi hoạt động nghệ thuật đa phương tiện kết hợp điện ảnh, mỹ thuật và âm nhạc, với đêm trình diễn quy mô lớn tại khu du lịch tâm linh núi Bái Đính vào tối 30/5, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng.

Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 (24 - 25/4/2026): Diễn ra tại khu du lịch Tam Chúc, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản, mang chủ đề “Giao thoa văn hóa – Lan tỏa năng lượng – Gắn kết tình hữu nghị”.

Lễ hội Du lịch biển Ninh Bình 2026 (28/4 - 01/5/2026): Tổ chức tại khu du lịch biển Thịnh Long với chủ đề “Ninh Bình – Từ non thiêng đến biển rộng”, nhấn mạnh liên kết không gian du lịch từ miền núi, đồng bằng đến biển, thể hiện tầm nhìn phát triển sau sáp nhập.

Đa dạng sản phẩm du lịch trải nghiệm

Ngoài các lễ hội lớn, Tuần Du lịch còn triển khai nhiều hoạt động bổ trợ: Tổ chức Photo Tour “Mùa vàng Tam Cốc” phục vụ du khách yêu nhiếp ảnh; Chương trình famtrip, presstrip khảo sát và giới thiệu sản phẩm du lịch mới; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Ảnh đẹp du lịch Ninh Bình” tại bến thuyền Tam Cốc; Biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, dân ca 3 miền với tần suất 4 lần/ngày tại các điểm du lịch; Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ cộng đồng tại khu vực Tam Cốc

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, Tuần du lịch là chuỗi hoạt động kéo dài từ cuối tháng 4, mở đầu bằng Lễ hội du lịch biển và cao điểm vào cuối tháng 5 với mùa “sắc vàng Tam Cốc” - sản phẩm đã trở thành thương hiệu, thu hút đông đảo du khách và giới nhiếp ảnh.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình

Điểm mới năm nay là sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, nổi bật với Lễ hội âm nhạc Tràng An (Forestival) – không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn là không gian sáng tạo kéo dài, gắn với thông điệp bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững. Chủ đề “Chiến binh Bình Minh” được lấy cảm hứng từ phát hiện khảo cổ học tại Bái Đính, cho thấy cách Ninh Bình kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ hiện đại.

Chúng tôi xác định du lịch không chỉ là thu hút du khách, mà còn là động lực lan tỏa phát triển kinh tế địa phương. Thực tế, nhiều ngành như nông nghiệp, ẩm thực, làng nghề đã phát triển mạnh nhờ du lịch, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và đời sống người dân.

Trong giai đoạn tới, Ninh Bình sẽ tiếp tục mở rộng không gian du lịch từ di sản sang biển, cộng đồng và làng nghề, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch đa dạng, bền vững và giàu bản sắc.

Đưa công nghiệp văn hóa thành "đòn bẩy" cho du lịch Ninh Bình

VOV.VN - Sáng 9/5, hội thảo "Đưa công nghiệp văn hóa thành đòn bẩy để du lịch Ninh Bình cất cánh" do Báo Tiền Phong và Sở Du lịch Ninh Bình đồng tổ chức tại tỉnh Ninh Bình, tập trung phân tích và đề xuất giải pháp để phát triển công nghiệp văn hóa, nâng tầm du lịch địa phương.

 

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
